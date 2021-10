Das Hallenbad Immenstadt reduziert die Öffnungszeiten

Seit Mitte September ist das Hallenbad in Immenstadt wieder geöffnet - die Sauna seit 1. Oktober. Allerdings wurden die Öffnungszeiten reduziert.

07.10.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Das Hallenbad in Immenstadt hat zwar seit Mitte September und die Sauna darin seit 1. Oktober wieder offen. Allerdings weniger lang als früher. Das gefällt vielen Badbesuchern nicht. „Warum sind die Öffnungszeiten eingeschränkt worden“, wollte deshalb Vera Huschka ( SPD) in der Stadtratssitzung wissen. „Wir haben im Moment zu wenig Personal“, erklärte dazu Bürgermeister Nico Sentner. Aber man sei intensiv auf Personalsuche, um wieder längere Öffnungszeiten anbieten zu können.

Neue Öffnungszeiten in Hallenbad und Sauna in Immenstadt

Auch andere Kommunen hatten in der Vergangenheit immer wieder Mangel an Personal für ihre Bäder (wir berichteten). In der Branche fehlen ausgebildete Fachkräfte, die aber für die Badöffnung vorgeschrieben sind. Im Moment ist das Hallenbad zu diesen Zeiten offen:

Montag: geschlossen

Dienstag: geschlossen

Mittwoch: 14 bis 17 Uhr und 18 bis 21 Uhr

Donnerstag: Badebereich geschlossen; Damensauna geöffnet von 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr und 18 bis 21 Uhr

Freitag: 14 bis 17 Uhr und 18 bis 21 Uhr

Samstag: 14 bis 17 Uhr und 18 bis 21 Uhr

Sonn- und Feiertage: 11 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Am Samstag und Sonntag, 9./10. Oktober, ist das Bad wegen eines Wettkampfs geschlossen.

