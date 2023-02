Das „Haus des Gastes“ in Oberstaufen soll verschönert werden

Der Vorplatz erhält heuer nur kleine Verschönerungen. Die hier eigentlich geplanten Toiletten rücken wegen des Baus einer Tiefgarage nach hinten.

Für Oberstaufens Tourismuschefin Constanze Höfinghoff ist klar: Die aktuelle Gestaltung des Platzes vor dem „Haus des Gastes“ in der Ortsmitte „steht uns nicht so gut zu Gesicht“. Eine mögliche Umgestaltung ist daher schon seit längerem Thema. Der Tourismusausschuss des Gemeinderates hatte 2021 bereits verschiedene Entwürfe eines Ideenwettbewerbs beurteilt. Nun ist klar: Keiner kommt zur Umsetzung.

Die nicht mehr zeitgemäße Optik des Platzes war Anlass, über die Neugestaltung nachzudenken. Zudem sollte es barrierefrei erreichbare öffentliche Toiletten außerhalb des Gebäudes geben. Sie sollten unter einer großen Treppe in Form eines „Oberstaufen-O“ verschwinden, die auch einen leichteren Zugang zum „Haus des Gastes“ ermöglichen sollte.

Haus des Gastes in Oberstaufen steht unter Denkmalschutz

Allerdings steht dieses unter Denkmalschutz, was die Umsetzung der Planung erschwerte. Hinzu kam, dass sich hinter dem Gebäude bald eine neue Baustelle auftut. Ende 2023 veräußert die Kommune das dort stehende alte Schulkloster. Und der Entwurf zum Umbau sieht eine Tiefgarage vor. Dessen Einfahrt und Zugang soll dicht neben dem hinteren Parkplatz entstehen.

So brachte Marktbaumeister Josef Aichele die erstmals gescheiterte Idee wieder auf, die Toiletten hinter das Gebäude zu verlagern. Der „neue Charme“ dieser Variante: Nun lassen sich die Tiefgaragenzufahrt und die Toiletten in einem Gebäude verbinden. Dafür sprach aus Sicht von Bürgermeister Martin Beckel, der Tourismuschefin und den Ausschussmitgliedern einiges: Das geplante Toilettenhäuschen kann dort etwas größer ausfallen und steht nicht prominent an der Hugo-von-Königsegg-Straße. Es rückt zugleich in die Nähe des Marienplatzes, auf dem öfter Veranstaltungen stattfinden, bei denen Toiletten ohnehin gefragt sind. Und nicht zuletzt entsteht nur ein Baukörper mit Tiefgarage und Toiletten.

Nach Umbau wohl ein bis zwei Stellplätze weniger

Die Variante hat auch Nachteile: Erst für 2024 ist der Bau der Tiefgarage geplant, was auch den Bau der barrierefreien Toiletten verzögert. Und hinter dem „Haus des Gastes“ gehen ein bis zwei Stellplätze verloren. Heuer ist nun lediglich eine „abgespeckte“ Verschönerung des Platzes vor dem Gebäude geplant. Schattenspendende Elemente und eine Pergola sollen die „Aufenthaltsqualität erhöhen“, sagt Höfinghoff.

Und der in der Platzmitte stehende, dreiteilige Pavillon mit Anschlagtafeln für Informationen bleibt im Gegensatz zu früheren Planungen erhalten, soll aber einen neuen Anstrich erhalten. Im Haushalt des Tourismuseigenbetriebs der Gemeinde sind für die Platzverschönerung 100.000 Euro eingeplant. Die im Herbst 2021 favorisierte komplette Umgestaltung sollte eine halbe Million Euro kosten, dann aber bereits die barrierefreien Toiletten umfassen.

