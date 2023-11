Packende Klangbilder: Das begeisternde Herbstkonzert der Musikkapelle Fischen

Spielerische Freude, Gespür und Herz für eine Komposition: So gerät das Herbstkonzert der Musikkapelle Fischen zum begeisternden, zum berührenden Genuss.

13.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„Am Ende muss es funktionieren.“ Die einst unbefriedigende Antwort seines Professors, was man denn so alles beachten müsse beim Dirigieren, ist für Thomas Wolf Maxime geworden. Erfolgsgarant. Macht seine Fischinger Musikanten staunen, was in schmalen vier Wochen Vorbereitung zu schaffen geht. Spielerische Freude bringen sie alle mit. Im richtigen Moment Gespür und Herz für eine Komposition zu entwickeln, lehrt der Kapellmeister. Lebt es vor. In den Proben. Auf der Bühne. Und so gerät, auch dank Gespür und Enthusiasmus, das Herbstkonzert des Blasorchesters im Kurhaus in Fischen zum großen, zum begeisternden, zum berührenden Genuss. Für Hörer und Kapelle.

Feuer und Tod

Deren „Jubelklänge“ brauchen keine Oberstufe auf dem Notenpult. Im Fokus Klangbilder, Erlebniserzählungen, gezeichnet in Weite und Tiefe. In geradezu filigraner Durchhörbarkeit aller Instrumente, fein geschichtetem Orchesterklang. Nicht ohne wuchtige Wirkung, wenn geboten. In „Of Castles and Legends“ beispielsweise, eben von jenem „nachhaltigen“ Lehrer Thomas Doss, inspiriert von der „Weißen Jungfrau“ auf der Kugelsburg, fesselnd thematisiert. Wogend in charakteristisch mittelalterlicher Rhythmik, in mystischer Verwobenheit zarter Töne, in der Dramatik von Feuer und Tod: Die Musikkapelle Fischen überzeugt mit präziser Rhythmik, heranrollenden Ballungen. Exakt. Vibrierend. Die Register in sich auf dem Punkt, das Holz mit treibenden Einwürfen. Soli effektvoll, derweil unaufdringlich platziert. Tutti energiereich. Vom ersten Ton bis zum letzten Takt in vorbildlicher Balance.

Ein Vulkan bricht aus

Diese Qualitäten, die Thomas Wolf ohne große Geste abrufen kann, lassen auch „Pompeji“ von Mario Bürki zu einer hochklassig gegebenen Programmmusik um den Vulkanausbruch werden. Muntere neapolitanische Spielmusik nahtlos an eruptive Stimmungswechsel gefugt, Themensprünge in Tempi und Dynamik mühelos umgesetzt. Orientalisches Feuer entfacht „Dance from the East“ (Da capo Thomas Doss) in der Fiskina: Tempo, Dynamik wie pathetisches Lamento, sauber intoniert, farbenfroh gefächert.

Ein musikalischer Spaß

„Ausdauer und Kraft“ fordert der schottische Highland-Tanz. Andreas Rädler klopft ihn mit Lässigkeit und doch Glasperlen-fein auf die Klangstäbe seines Xylophons. Andrea Crossley (Arrangement: Thomas Wolf) scheint den bekannten „Highland Fling“ ihm und seinen aufmerksamen Mitspielern zugeschrieben zu haben. Die geforderte, aber nicht notierte Kadenz, jongliert er lustvoll wie virtuos zwischen Brahms‘ „Ungarischem Tanz“, „Zirkus-Renz-Galopp“ und Klingeltönen. Was für ein Musikant. Was für ein musikalischer Spaß!

Wunderschöne Schmusetöne

Von Herzen gerne nehmen die vielen Blasmusikfreunde „Let Me Entertain You“ an, Hits von Robbie Williams im geglückten Arrangement von Don Campbell. Das musikalische Gefühl der Fischinger, ihr spieltechnisches Niveau entfalten wunderschöne, gleichwohl konturierte Schmusetöne, gepflegte Klangästhetik. Ohne eine Blaskapelle zu verbiegen. Jenes müsste sie allerdings für „Funky Afternoon“ (Markus Götz), um die afro-amerikanischen Wurzeln, die synkopische Basslinie, trockene Drums zu treffen. Funk ist nichts für Kapellen. Schnell vergessen bei den Knallern von Zugaben.

„Sapperlot“, es funktioniert. Mit Thomas Wolf und der Musikkapelle Fischen.