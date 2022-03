Allgäuer Experte gibt Tipps: So schützt man Pflanzen vor Wühlmäusen

Wie kann man Blumenzwiebeln und Obstbaumwurzeln vor den Nagern schützen? Oberallgäus Garten-Fachberater Bernd Brunner gibt auch ungewöhnliche Tipps.

07.03.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Der Schnee schmilzt. Unzählige Maulwurfshügel tauchen auf – und auch Wühlmausgänge knapp unter der Grasnarbe. Alarmsignal für Gartenfreunde: Die grauen Nager – Vegetarier – laben sich gerne an jungen Obstbaum- oder Strauchwurzeln und an Blumenzwiebeln. Anders als die streng geschützten Maulwürfe, die Fleischfresser sind und Engerlinge und Regenwürmer vertilgen. Wie aber lassen sich Wühlmäuse aus dem Garten vertreiben – und was steht sonst so im Garten an? Einige Tipps hat Bernd Brunner, Gartenfachberater des Landkreises Oberallgäu, parat.