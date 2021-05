Das Idyll endet jäh

Geschichte Eine Ausstellung in Immenstadt verdeutlicht das Schicksal von Gabriele Schwarz, die unbeschwert in Stiefenhofen aufwuchs und mit fünf Jahren in Auschwitz ermordet wurde. Ein Beispiel für die Verbrechen der Nazis

14.05.2021 | Stand: 10:32 Uhr

Das kleine Mädchen lacht. Aus vollem Halse. Unbeschwert. Glücklich. Auf vielen Fotos. In Schwarz-Weiß aufgenommen schmücken sie Stelltafeln und Wände des Immenstädter Museums Hofmühle. Sie erzählen von einer sorglosen Kindheit auf dem Lande: auf einem Bauernhof in Stiefenhofen. Doch das Idyll findet ein jähes Ende. Eines Abends erhalten die Pflegeeltern den Befehl, das Kind am nächsten Morgen abzugeben. Sie werden es nicht wiedersehen. Mit fünf Jahren wird das kleine Mädchen ermordet, 1943, in einer Gaskammer im Vernichtungslager Auschwitz, weil es als „Volljüdin“ gilt. Das Mädchen heißt Gabriele Schwarz.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Kaufbeurer Filmemacher und Autor Leo Hiemer mit dem Schicksal dieses Kindes. 1993 legt er den berührenden Film „Leni muss fort …“ vor. Vergangenes Jahr erschien das Buch „Gabi (1937 - 1943). Geboren im Allgäu. Ermordet in Auschwitz“. Aus dem vielfältigen Material, das Hiemer zu Gabi und der Familie Schwarz zusammengetragen hat, hat Regina Gropper aus Memmingen eine Wanderausstellung zusammengestellt, die jetzt in Immenstadt zu sehen ist.

Sie verdeutlicht Gabis Schicksal vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse. 1933 kommen die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht, errichten ein Terrorregime und untermauern ihre antisemitische Ideologie durch die Nürnberger Rassengesetze 1935. Mit der Pogromnacht beginnt 1938 die systematische Verfolgung der jüdischen Bürger, die zur Ermordung von etwa sechs Millionen Menschen führt, der Shoah.

Den historischen Ereignissen weiß auf schwarzem Hintergrund sind in der Ausstellung die biografischen Daten schwarz auf weißem Hintergrund gegenübergestellt, die Gabis Leben skizzieren. Die Texte sind knapp, aber präzise und beziehungsreich. Sie reihen nüchtern Fakten an Fakten und bebildern sie mit Fotos und Stücken aus Gabis Leben: der Kamera, die ihre Jahre in Stiefenhofen so reich dokumentiert hat, einer Wintermütze, ein Paar Schuhen, den Skiern, die Gabi hatte, einer Wiege samt Puppe, einem kleinen Herd mit Geschirr und weiteren Spielsachen, einer kleinen Heugabel, die der Pflegevater für Gabi angefertigt hat …

Andere Ausstellungsstücke lenken den Blick auf die Familie, der Gabis Mutter Lotte entstammte, eine gut situierte jüdische Familie aus Augsburg. Nachdem die Situation für jüdische Bürger in Deutschland immer unerträglicher wird, bringt Lotte ihr Kind zu Pflegeeltern. Es sind die Schwester und der Schwager der ehemaligen Köchin der Familie Schwarz: Theresia und Josef Aichele. Der Mann war bis 1933 zweiter Bürgermeister von Stiefenhofen, legt dann aber sein Amt nieder und scheidet aus dem Gemeinderat aus, weil er nicht der NSDAP beitreten will.

Die Verhältnisse auf dem Aichele-Hof sind bescheiden. Fließendes Wasser gibt es nur in der Küche, als Toilette dient ein Plumpsklo neben dem Stall. Lotte besucht ihre Tochter „alle paar Wochen für acht Tage“. Sie bringt ihr Kleidung und Spielsachen aus der Großstadt mit. Auf den Rat von Kardinal Faulhaber hat Lotte sich und ihr Kind katholisch taufen lassen.

Lotte, die den Namen von Gabis Vater geheim hält, bereitet für sich und ihr Kind die Ausreise nach Amerika vor. Doch es ist zu spät. 1941 wird Lotte in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht und 1942 in Bernburg ermordet. Auch ihre Schwester Hansi stirbt dort. Einer weiteren Schwester gelingt die Flucht über Paris nach New York.

Nach den Nürnberger Rassengesetzen gilt Gabi als „Volljüdin“: Nach dem Tod der Mutter wird die Verwaltung auf Gabi aufmerksam. Ihre Pflegeeltern müssen sie im Bahnhof Immenstadt an eine „Fürsorgeschwester“ abgeben, erzählt Leo Hiemer bei der Ausstellungseröffnung. Gabi wird in ein Sammellager nach Berg am Laim gebracht, dann mit dem Zug nach Auschwitz deportiert und dort nach der Ankunft in der Gaskammer ermordet.

Ihr Schicksal sei nur eines von etwa 1,6 Millionen Kindern, denen es ähnlich erging, sagt Landrat Anton Klotz bei der Eröffnung der Ausstellung: „Welche Verbrechen damals von Menschen an Menschen begangen wurden, kann man bis heute nicht verstehen.“ Die Lehre daraus sei, „dass wir Entwicklungen wie Rassismus und Ausgrenzung auf keinen Fall wieder zulassen dürfen“. Auch Kuratorin Regina Gropper stellt einen Zeitbezug her. Sie zitiert das Gedicht „Bei Hitlers brennt noch Licht. Es ist nie ganz erloschen ...“ Simon Pearce schrieb es 2017. Der Text sei aktueller denn je.