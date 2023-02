Das Improvisations-Karussell dreht sich: Faschingskonzerte in Oberallgäuer Kirchen

Markus Kerber und Walter Dolak gestalten ein abwechslungsreiches Faschingskonzert in Oberstaufer. Es ist nicht das Einzige in Oberallgäuer Gotteshäusern.

15.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Die Zuhörer werden die bekannten Stücke kennen. Unser Konzert wird für sie aber trotzdem eine Achterbahnfahrt oder ein musikalisches Karussell, weil sie die Motive nicht gleich zuordnen können. Wir bieten bunt zusammengewürfelte Improvisationen. Daher wird es spannend zu verfolgen, wo die Reise hinführt“, erzählt Markus Kerber.

Gemeinsam mit dem Schwangauer Organisten Walter Dolak tritt der 56-Jährige am Samstag in der Oberstaufener Pfarrkirche St. Peter und Paul auf. Das Konzert „Die heitere Orgel – Beschwingtes zur Faschingszeit“ ist ein fester Bestandteil des Oberstaufner Kulturjahres. 2016 entstand die Idee. Bei der Premiere waren neben Walter Dolak und Markus Kerber noch dessen Bruder Martin dabei. Im Folgejahr haben sich die Musiker aufgrund der guten Resonanz „aufgeteilt“.

Eine Tradition in Oberstaufen

Während Markus Kerber und Walter Dolak die Faschingstradition in Oberstaufen weiterführen, tat sich Martin Kerber mit Josef Golus und Michael Hanel für ein entsprechendes Konzert in Immenstadt zusammen. Neben der Besetzung hat sich vor allem die Art der Darbietungen in Oberstaufen gewandelt. Zum Auftakt wurde aufgrund der fehlenden Erfahrung im gegenseitigen Zusammenspiel noch auf die normale Konzertliteratur zurückgegriffen, im Laufe der Jahre haben sich Dolak und Kerber „immer mehr von den Noten befreit“.

Für ein solches Improvisationskonzert müssen sich die Musiker gut kennen, betont Markus Kerber. Der 62-jährige Organist und er spielen aber mittlerweile schon einige Jahre zusammen, und zwar nicht nur Faschingskonzerte. Auch unterm Jahr erarbeiten beide immer wieder spezielle und teils aufwendige Programme passend zu den jeweiligen Themenwünschen von Veranstaltern. So stellten sie beispielsweise anlässlich des 200. Geburtstages von Sebastian Kneipp ein Repertoire zum Thema Wasser und Heilung zusammen.

Ein Hof in Oberstaufen als Haupterwerb

Musik ist allerdings nicht der Haupterwerb von Markus Kerber. Der 56-Jährige bewirtschaftet den Hof seiner verstorbenen Eltern. Aus diesem Grund ruht derzeit auch seine Tätigkeit als Musiklehrer. Der Musik hält er allerdings weiterhin, so gut es geht, die Treue und tritt im Kerberbrothers Trio, in der traditionellen Volksmusikgruppe der Familie sowie mit verschiedenen Jazz-Besetzungen auf.

„Was unser Faschingskonzert angeht, haben wir uns in den Jahren ein gutes Stammprogramm erarbeitet, aus dem wir schöpfen können. Die Stücke kennen wir auswendig, aber im Konzert wird improvisiert und zwischen ähnlichen Anfangsmelodien geswitcht. Eine Filmmusik geht dann beispielsweise in ein ähnliches klassisches Stück oder einen Pop-Song über“, beschreibt Markus Kerber und verweist dabei auf das mittlerweile blinde musikalische Verständnis zwischen Dolak und ihm. „Wir hören uns ein und wissen, wo der andere die Melodie hinführt und wie es weitergeht.“

Bunter Mix an bekannten Melodien

Die Zuhörer bekommen dabei einen bunten Mix an bekannten Melodien geboten. Die Bandbreite reicht von Filmmusik und Tango über Rock und Folk bis zu Pop und Chorälen. Allerdings lassen die Musiker darin auch Elemente aus der fünften Jahreszeit mit einfließen. Ein „Humba humba tätärä“ kann sich dabei mal in einen klassischen Walzer schleichen und im Publikum für einen überraschten Lacher sorgen. Auch die instrumentelle Bandbreite, mit der Markus Kerber sich in die Orgelklänge von Walter Dolak einfügt, ist enorm. „Ich versuche, als Bläser mitzuhalten“, schmunzelt der 56-Jährige und betont, welch „meisterhafter Organist“ sein Kollege ist. Er selbst wird verschiedene Flöten, von Pan- über Querflöte bis hin zur Tin Whistle, Saxophone und Klarinetten aufbieten.

Die Konzerte:

„Die heitere Orgel“: Walter Dolak (Orgel) und Markus Kerber (Blasinstrumente) improvisieren zu bekannten und beschwingten Melodien am Samstag, 18. Februar um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Oberstaufen. Eintritt frei, Spenden erbeten.

„Orgel surprise“: Josef Golus, Michael Hanel, Martin Kerber und Sebastian Riescher präsentieren „unerhörtes in heiligen Hallen“ am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Immenstadt. Eintritt frei,

„Musik. Wort. Segen“: Texte aus Literatur und Bibel wechseln sich mit Slawischen Tänzen für Klavier zu vier Händen von Antonín Dvo(r)ák am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Oberstdorf ab. Mitwirkende sind Ruxandra Pelzer (Klavier), Katharina Pohl (Klavier), Pfarrerin Daniela Ditz-Sievers und Pfarrer Roland Sievers (Texte). Eintritt frei.