Das "IPI" in Sonthofen entwickelt neue Therapie zur Krebsbekämpfung

29.10.2023 | Stand: 10:14 Uhr

Künstliche Intelligenz verändert unser Leben und das in unzähligen Bereichen, auch in der Medizin. Ein mögliches Anwendungsbeispiel wird gerade in Sonthofen erforscht und entwickelt. Am Institut für Produktionsentwicklung und Informatik (IPI) der Hochschule Kempten soll durch den Einsatz von „KI“ ein teures und arbeitsintensives Verfahren zur Krebsbekämpfung effizienter gestaltet werden.

Große Herausforderung: Kombination aus Biologie und Medizintechnik

Zu künstlicher Intelligenz forscht und entwickelt die Einrichtung nicht zum ersten Mal. Ein Arbeitsschwerpunkt läge darauf Produktionsverfahren durch künstliche Intelligenz zu verbessern, erklärt Projektleiter Professor Dr. Friedrich Heieck und ergänzt, dass die Herausforderung die Kombination mit Biologie und Medizintechnik sei.

„Das ist für uns ein völlig unbekanntes Feld“, sagt Heieck. Der Experte erklärt, das Ziel des „Icarus-Projekts“ sei die Kosten für die Therapiemethode mittel Car-T-Zellen zu senken. Die Car-T-Zellen-Therapie ist eine personalisierte Krebsimmuntherapie, die aktuell vor allem zur Behandlung von bestimmten Leukämien und Lymphomen eingesetzt wird. Dabei werden körpereigene T-Zellen eines Patienten entnommen und im Labor vervielfacht. Dieses Verfahren ist bisher nicht nur aufwendig, sondern auch teuer. „Wir sprechen hier derzeit von mehreren Hunderttausend Dollar für eine Behandlung“, sagt Professor Heieck. Hier kommt das IPI mit Sitz in der Kreisstadt ins Spiel.

Kosten der Therapie sollen reduziert werden

Zusammen mit dem Forschungspartner der Freiburger Labmaite GmbH, die für die biologische und medizintechnische Expertise verantwortlich ist, sollen die Kosten der Krebstherapie beim Car-T-Zellen-Ansatz deutlich reduziert werden. Hierzu soll zukünftig die Herstellung der T-Zellen automatisiert werden. Das Wissen des IPI ist dabei gefragt. „Wir möchten einen Apparat aufbauen, der KI-gesteuert den idealen Nährboden für die individuellen Zellen bietet“, beschreibt Projektleiter Heieck.

Bis das passiert, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Für zunächst drei Jahre erhält Icarus eine Förderung von insgesamt etwa einer Millionen Euro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie ständen noch am Anfang des Prozesses, erklärt der Professor. In einem ersten Schritt werde nicht nur ein Roboter aufgebaut, sondern die KI auch erstmals trainiert.

Professor Heieck: "Maschine lernt durch Probieren"

„Reinforcement Learning“ laute das Stichwort, sagt Heieck und fügt die Erklärung an: „Dabei lernt die Maschine, dass sie belohnt wird für einen Schritt in die richtige Richtung.“ Bevor diese Entwicklung anhand des Wachstums der T-Zellen auf Nährboden bewertet wird, testen die Oberallgäuer die Maschine mit der Aufgabe des simplen Farbmischens. „Wir geben der Maschine eine Zielfarbe und sie lernt durch eigenständiges Probieren, welche Farben sie für das gewünschte Ergebnis vermengen muss“, erläutert der Projektleiter.

Danach sei als nächster Schritt geplant, Hefezellen zu züchten. Hier gelte es, einen perfekten Nährboden zu schaffen. Das sei der erste Versuch, die Maschine mit biologischen Prozessen in Berührung zu bringen. „Wenn das funktioniert, können wir uns langsam mit den deutlich komplexeren menschlichen Zellen beschäftigen“, sagt der Projektleiter.

Diese Versuche mit komplexeren biologischen Strukturen würden aber nicht mehr in Sonthofen, sondern in Freiburg stattfinden. Dies sei wegen der nötigen Labore und medizinischen Hintergründe unabdingbar. Heieck und sein Team werden aber auch in diesem Schritt noch weiter mit ihrem Fachwissen involviert sein.