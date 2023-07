Das ist beim "Baumit-Summer-Cup" in Bad Hindelang geboten

Der TV Hindelang richtet zum siebten Mal den „Baumit-Summer-Cup“ für D-Junioren aus. Wieder ist die E-Jugend dabei. Am 22. Juli steigt das große Finalturnier.

12.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sommerzeit ist Hochzeit für Jugendturniere: Die Fußballer des TV Hindelang veranstalten auch in diesem Juli das Jugendfußballturnier um den „Baumit-Summer-Cup“. Bereits zum siebten Mal richten die Ostrachtaler das beliebte Turnier für die D-Jugend und zum zweiten Mal das E-Jugendturnier aus. Bei Letzterem wird allerdings ohne Vorrunde gespielt.

Am Finaltag, der heuer am Samstag, 22. Juli, stattfindet, werden somit alle Finalspiele für beide Turniere ausgetragen. Titelverteidiger in der D-Jugend ist die Talentschmiede der DJK Seifriedsberg. Bei der Vorjahres-Premiere des E-Jugend-Turniers gewann der TV Hindelang. Am Schlusstag machen die E-Junioren auf dem Sportplatz in Hindelang ab 8.45 Uhr, die D-Junioren ermitteln ab 13 Uhr ihren Meister.

"Baumit-Summer-Cup" 2023 findet am 22. Juli statt

„Die Sommerpause, in der kein organisierter Fußball von Juli bis Mitte September abgehalten wird, ist die witterungsbedingt schönste Zeit, um Fußball zu spielen. Diese Zeit wollen wir auch mit unserem Turnier überbrücken“, sagt Martin Blanz vom ausrichtenden TV Hindelang. Für das inzwischen traditionelle D-Jugendturnier um den „Baumit-Summer-Cup“ haben in diesem Jahr folgende Mannschaften gemeldet: die SG Burgberg/Blaichach (neben dem Nachwuchsbereich künftig auch bei den Herren als Spielgemeinschaft), JFG Illerursprung, DJK Seifriedsberg, SSV Niedersonthofen und die Gastgeber vom TV Hindelang. Diese Altersgruppe begann bereits am 4. Juli mit den Vorrundenspielen und richtet auch am 22. Juli ihre Endspiele aus. In der Vorrunde beträgt die Spielzeit 2 x 30 Minuten. Jede Mannschaft hat hier auch vier Spiele zu absolvieren.

Nachwuchsteams der Oberallgäuer Clubs messen sich

Zum Finalturnier treffen sich die D-Juniorenteams ab 13 Uhr. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant. Zehn Spiele der D-Jugendlichen werden an diesem „Endspiel-Samstag“ stattfinden. Die Spieldauer beim finalen Turnier in Hindelang beträgt dann allerdings pro Spiel 20 Minuten. Unterm Strich absolviert jedes Team acht Spiele – der Punktbeste wird „Summer-Cup“-Turniersieger 2023. Bei Punktgleichstand entscheidet das Torverhältnis bzw. die Mehrzahl der erzielten Tore, andernfalls das Sieben-Meter-Schießen.

Für das E-Jugendturnier sind fünf Clubs gemeldet: Der TSV Fischen, der FC Rettenberg, die DJK Seifriedsberg, die SG Burgberg/Blaichach und der TV Hindelang. Auch beim E-Jugendturnier gelten die Regeln ähnlich dem D-Jugendturnier. Diese Finalspiele beginnen um 8.45 Uhr, ehe um 12.45 Uhr die Siegerehrung steigt.

