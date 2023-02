Das könnte aus dem Hofgarten in Immenstadt werden

Immenstädter Stadtrat reduziert die Möglichkeiten für die Sanierung oder den Neubau der maroden Stadthalle. Drei Varianten werden jetzt weiter untersucht.

16.02.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Asbest an der Lüftung und marode Bausubstanz: Soll der Hofgarten in Immenstadt als Stadthalle genutzt werden, muss kernsaniert oder neu gebaut werden. Deshalb hat der Stadtrat das Büro der FG Architekten aus Sonthofen beauftragt, Möglichkeiten und Kosten zu untersuchen, um eine Grundlage für die Entscheidung über die Stadthalle zu haben. Näher untersucht werden sollen jetzt drei Varianten. Darüber waren sich die Stadträte in der jüngsten Sitzung weitgehend einig. Ansonsten gingen in der fast dreistündigen Diskussion die Meinungen weit auseinander.

