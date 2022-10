Der Landkreis Oberallgäu hat auch in den kommenden Jahren viele Projekte auf dem Schirm. Der Investitionsplan wurde jetzt im Bauausschuss vorgestellt.

23.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wo und wie viel will der Landkreis Oberallgäu 2023 und in den nächsten Jahren in seine Straßen investieren? Das war jetzt Thema im Kreisbauausschuss in Sonthofen. Florian Pöhler vom Tiefbauamt erläuterte den Investitionsplan für die Kreisstraßen. Demnach würde der Landkreis allein in den Jahren 2023 und 2024 zusammengerechnet rund 29 Millionen Euro in Ausbau und Sanierung von Straßen und Brücken sowie in neue Geh- und Radwege stecken.

