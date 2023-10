Zwei Oberstdorferinnen arrangieren Hits von Klassik bis Folk neu

Das Oberstdorfer Duo Harpacello bietet bekannte Stücke und eigene Kompositionen in einer ungewöhnlichen Besetzung. Jetzt gibt es ein neues Programm.

27.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Wir möchten mit unserer Musik die Herzen der Zuhörer erreichen und ihre Seele berühren, damit sie mit einem Lächeln nach Hause gehen.“ So fasst Ulrike Loesch den Grundgedanken des Duos „HarpaCello“ zusammen. Gemeinsam mit der Harfenistin Martina Noichl entstand die Idee für diese seltene Instrumentenkombination bereits 2020, als Noichl eine Anfrage für die musikalische Umrahmung einer Trauerfeier hatte und ihre Kollegin mit ins Boot holte. Bei einer Matinee am Sonntag präsentieren beide Musikerinnen ein neues Programm in ihrem Wohnort Oberstdorf – nach dem Erfolg ihrer Premiere vor rund einem Jahr (wir berichteten). Das Weihnachtsprogramm des Duos war damals „ein Selbstläufer“, schwärmt Loesch noch heute. Vor allem auch die weltlichen Stücke wie ein Tango, kamen sehr gut beim Publikum an. Das veranlasste Loesch und Noichl mehr Tangos ins Repertoire zu nehmen.

"Das Bearbeiten ist unser täglich Brot"

Da es für ihre Instrumenten-Kombination kaum originale Literatur gibt, hatten es Ulrike Loesch und Martina Noichl allerdings bedeutend schwerer als andere Musiker. „Das Bearbeiten ist unser täglich Brot“, bringt es die Cellistin lachend auf den Punkt. So brachte jeder musikalische Ideen ein, die dann gemeinsam für Cello und Harfe arrangiert wurden. Beide waren bestrebt, ihren Zuhörern sowohl leichte als auch ernstere Musik zu präsentieren. Daher feilten sie an einer vielfältigen, bunten Mischung aus bekannten Werken und Eigenkompositionen von Martina Noichl, damit für jeden Musikliebhaber etwas dabei ist. So darf sich das Oberstdorfer Publikum unter anderem auf Stücke des weltberühmten katalanischen Cellisten Pablo Casals, bekannte Werke wie den „Pachelbel Canon“, oder den „Schwan“ von Camille Saint-Saëns sowie Tango und sogar einem Klassiker aus dem Radio freuen.

"Wir sind vielsaitig"

Die Eigenkompositionen von Martina Noichl gründen in der Liebe zu Irland, die die Harfenistin nachhaltig geprägt hat. Um die Harfenstücke mit dem Cello zu verbinden, spielt Ulrike Loesch die Melodie und wird dabei von Martina Noichl an der Harfe begleitet. „Wir sind vielsaitig, mit ai“, schmunzelt Loesch und schwärmt, wie sehr sie den wunderbaren, mal zarten, mal durchrauschenden Klang der Harfe liebt. Da Cello und Harfe beides sehr warme Instrumente sind, passen sie sehr gut zusammen, betont die 60-Jährige. Auch die beiden Musikerinnen mussten sich nie große Gedanken über ihr Zusammenspiel machen, da es von Anfang an von Harmonie geprägt war. „Wir werfen uns auch auf der Bühne die Bälle zu“, verdeutlicht Loesch bildhaft ihr gutes Zusammenwirken.

Die Matinee von „HarpaCello“ findet am Sonntag, 29. Oktober, ab 11 Uhr in der Oberstdorfer Villa Jauss statt. Reservierungen per E-Mail an presse@villa-jauss.de oder telefonisch nur während der Öffnungszeiten Do-So 15-18 Uhr unter 0176 59154995.