Eine Lösung, die nicht allen passt: Das passiert nun mit dem alten Schulkloster

12.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es stand bereits fest, dass das ehemalige Schulkloster in Oberstaufen verkauft werden soll. Nun hat der Marktgemeinderat beschlossen, wie das Gebäude künftig genutzt werden und aussehen soll. Fünf Angebote erhielt die Marktgemeinde für das Gebäude in der Lindauer Straße 9. Vier davon sahen vor, das alte Schulkloster zu erhalten und eine Tiefgarage zu integrieren, nur bei einem sollte das Gebäude abgerissen und neu gebaut werden.

Entschieden hat sich der Marktgemeinderat mit großer Mehrheit nun für Vorschlag C. Demnach soll das alte Schulkloster erhalten bleiben. Im Erdgeschoss soll ein Büro mit einem Coworking-Bereich Einzug erhalten. „Dies bedeutet, dass man sich tageweise im Büro einen Arbeitsplatz mieten und die vorhandene Infrastruktur nutzen kann“, erklärte Tobias Grath von den Grath Probst Architekten, die mit ihrem Entwurf den Marktgemeinderat überzeugten.

Altes Schulkloster: Mietwohnungen in den Obergeschossen

In den drei Obergeschossen sollen zentral gelegene Mietwohnungen entstehen – jeweils eine Zwei- und eine Drei-Zimmer-Wohnung. Die Wohnungen können bei Bedarf zu einer großen Fünf-Zimmer-Familienwohnung zusammengelegt werden, sagte Grath. Bei dem Entwurf soll zudem eine Tiefgarage auf der Fläche hinter dem Gebäude entstehen. Der Angebotspreis liegt bei 164.680 Euro.

„Das Gebäude ist ein Sahnestückchen. Zu so einem niedrigen Preis sollten wir es nicht verkaufen“, sagte Gemeinderat Markus Geißler ( CSU). Ihm komme das wichtigste Kriterium zu kurz: die Belebung des Marienplatzes. Denn im Juni hatte der Marktgemeinderat die Kriterien festgelegt, nach denen die Kaufangebote zu bewerten sind. Danach sind insbesondere die künftige Nutzung, die Gestaltung der Fassade und eben in der Folge die Belebung des innerörtlichen Bereichs entscheidend. Der zu erzielende Verkaufspreis ist nur ein untergeordnetes Kriterium. Das betonte auch Bürgermeister Martin Beckel in der Sitzung: „Es war nun mal eine öffentliche Ausschreibung und wir haben nur diese fünf Kaufpreise erhalten.“

Geißler schlug außerdem vor, die Vereine mit einzubeziehen: „Im Erdgeschoss könnte etwa ein Multifunktionsraum entstehen mit Ausschank. Das würde wieder für mehr Leben sorgen.“ Dem widersprach Beckel vehement: „So engagiert die Vereine auch sind, sie werden es nicht schaffen, den Platz zu beleben. Sie haben bereits genug zu tun und auch ihnen fällt es schwer, Mitglieder zu finden. Das hätten wir machen müssen, als wir noch die 80-prozentige Förderung dafür bekommen hätten.“ Dem stimmte auch Björn Walser (UTL) zu: „Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir das Gebäude abstoßen. Außerdem stand in der Ausschreibung nichts von Vereinen, die sich beteiligen, sondern eine Belebung des Marienplatzes.“

Marktgemeinderat gegen weitere Gastronomie am Marienplatz

Markus Gorbach und Hans-Jörg Lingg (beide FWO) sprachen sich für den Vorschlag C aus und lobten das Erscheinungsbild. „Die Fassadengestaltung erinnert an das alte Mahlerhaus. Es ist gut, diese Tradition wieder aufleben zu lassen“, sagte Lingg. Auch ein Coworking-Büro hält er für sehr spannend. „Das wird in Zukunft immer interessanter. Und eine weitere Gastronomie oder ein Einzelhandelsgeschäft brauchen wir dort nicht.“ Es gebe bereits genügend Leerstände, zudem sei es enorm schwierig, einen Pächter sowie Personal zu finden. „Und wir wollen in der Gastronomie keine Konkurrenz schaffen“, ergänzte Beckel.

Deshalb stand der Marktgemeinderat auch dem ersten Vorschlag kritisch gegenüber, der zwar mit 250.000 Euro das höchste Angebot machte, aber eben eine Gastronomie mit einem integrierten Ladengeschäft im Erdgeschoss etablieren wollte. Auch die anderen Vorschläge fielen aus dem Rennen. Einer sah vor, eine Bücherei samt Lesecafé im Erdgeschoss zu errichten. Die Fläche sei allerdings deutlich zu klein, um etwa die jetzige Bücherei, die doppelt so groß sei, ins alte Schulkloster zu verlegen, sagte Beckel. „Zudem müsste es dann von der Gemeinde gemietet und betrieben werden.“

Bei einem anderen Entwurf sollte das Bestandsgebäude komplett abgerissen und neu gebaut werden. Doch der geplante Neubau wäre mit einer Gesamthöhe von 13,2 Meter um 1,4 Meter höher als das alte Schulkloster und aufgrund des Ensembleschutzes des Marienplatzes wohl nicht genehmigungsfähig, erklärte Marktbaumeister Josef Aichele.

Bei der Beschlussfassung stimmten zwölf Gemeinderäte für den Verkauf und das Angebot C, vier stimmten gegen den Verkauf und wollten stattdessen das Gebäude behalten. Die Gemeindeverwaltung wird nun weitere Verhandlungen mit dem Architekturbüro führen und in detailliertere Planungen gehen.

