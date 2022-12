Das perfekte Finale? So plant die DJK Seifriedsberg den neunten Streich

Im letzten Spiel des Jahres empfängt Seifriedsberg als Spitzenreiter der Tischtennis-BOL den TV Boos. Auch die Reserve steht vor einem Schlüsselspiel.

09.12.2022 | Stand: 16:45 Uhr

Acht von acht – die Ausbeute ist perfekt. Und geht es nach der DJK Seifriedsberg, soll sie das auch bleiben. Der Spitzenreiter der Tischtennis-Bezirksoberliga will die bisher perfekte Hinrunde vor heimischem Publikum vollenden. Am Samstag erwarten die Oberallgäuer ab 18 Uhr den TV Boos III in der Dreifachturnhalle in Blaichach. Die DJK ist unangefochtener Spitzenreiter, mit acht Siegen in acht Spielen souveräner Herbstmeister (16:0 Punkte). Boos ist aktueller Achter (6:10).

Parallel dazu bestreitet auch die zweite Mannschaft der Seifriedsberger ihr letztes Hinrundenspiel – und peilt ebenso die Herbstmeisterschaft an. Zwei Ligen niedriger in der Bezirksklasse A spielt die Reserve der DJK mit der Konkurrenz gerade ebenfalls „Katz und Maus“. Wie die „Erste“ steht auch das zweite Team mit einer 16:0-Bilanz an der Spitze.

Seifriedsberger Aushängeschild träumt von der Landesliga

Während das BOL-Team mit Boos III den aktuellen Achten empfängt und damit als klarer Favorit in die Partie geht, erwartet die „Zweite“ mit dem SV Lenzfried den ärgsten Konkurrenten um die Meisterschaft. Beide Spiele starten parallel um 18 Uhr und bieten Zuschauern somit auf vier Tischen gleichzeitig spektakuläre Ballwechsel.

Das sportliche Aushängeschild um Ausnahmespieler Laurin Goell will den beeindruckenden Lauf fortsetzen und im neunten Spiel der Saison den neunten Sieg einfahren, um den Abstand auf die Verfolger noch zu vergrößern. Aktuell ist die TTF Günztal mit vier Minuspunkten zumindest noch in Schlagdistanz und könnte die Seifriedsberger Träume von der Landesliga noch ins Wanken bringen.

Aber die Günztaler haben noch zwei schwere Spiele in der Hinrunde zu absolvieren – gut möglich, dass sie noch ein einmal Federn lassen könnten. Die DJKler werden gegen Boos wieder auf alle Stammkräfte zurückgreifen können (Goell, Sarah Alzinger, Kapitän Nico Mauch und Kilian Frei) und wollen mit einem Sieg mit noch mehr Rückenwind in die ab Januar beginnende Rückrunde starten.

Zweite Mannschaft der DJK mit "jungen Wilden"

Bei der „Zweiten“ hingegen geht es knapper an der Spitze zu, weshalb auch die Herbstmeisterschaft noch nicht in trockenen Tüchern ist. In der Reserve der Seifriedsberger kommen die „jungen Wilden“ zum Einsatz, die fast alle noch in der DJK-Jugend aufschlagen. Mit Tobias Gall, Max Richter und Julian Ruland spielt die komplette erste Jugendmannschaft bereits bei den Herren. Komplettiert wird das Team durch die Jugend- und Kindertrainer Michael Kennerknecht und Jenny Kreittner.

Bemerkenswert: Mit Kennerknecht ist einer der wichtigsten Spieler über weite Teile der Hinrunde verletzungsbedingt ausgefallen. Durch die enorme Leistungsdichte konnte dieser Verlust aber aufgefangen werden. Das untermauert die Tatsache, dass selbst die dritte Mannschaft der DJK als Aufsteiger in derselben Liga auf Rang zwei hinter der Reserve liegt. Auch dank der Siege gegen die direkte Konkurrenz könnte der „Zweiten“ sogar eine knappe Niederlage zur Herbstmeisterschaft reichen.