Das sagen der evangelische und katholische Dekan zur Flut an Kirchenaustritten im Oberallgäu

Die Zahl der Kirchenaustritte im Oberallgäu schießt in die Höhe. Der evangelische und katholische Dekan nennen die Gründe und sprechen von „Entsolidarisierung“.

01.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Für die katholische und evangelische Kirche sind die Zahlen der Kirchenaustritte verheerend. In Sonthofen etwa stieg die Zahl von 260 im Jahr 2021 auf 389 im vergangenen Jahr an: ein Rekordwert. „Das bedrückt mich sehr“, sagt der evangelische Dekan Jörg Dittmar. Zwar seien die Austritte in der evangelischen Kirchengemeinde im Vergleich zur katholischen deutlich geringer, „doch seit 15 Jahren ist eine Tendenz zu erkennen, dass auch bei uns viele Menschen austreten“. In der vergangenen Dekade seien es rund ein Prozent jährlich gewesen.

