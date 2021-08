Das sind 100 Jahre Fischinger Trachtenverein „D’Holzar“

Der Fischinger Trachtenverein "D'Holzar" besteht seit 100 Jahren. 1953 wurde etwas besonderes entdeckt. Das Jahr gilt als Meilenstein der Vereinsgeschichte.

27.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Corona-Pandemie hat auch Vereine ausgebremst: Einige Jubiläumsfeiern konnten nicht stattfinden. Deshalb will unsere Redaktion in loser Reihenfolge Vereine vorstellen, die etwas zu feiern haben, aber kein großes Fest veranstalten. Heute geht es los mit „D’Holzar“ aus Fischen.

Sie alle schwangen wacker im Holz die Axt: Die acht jungen Burschen, die am 2. Januar 1921 im Gasthaus „Zur Krone“ in Fischen einen Verein gründeten. Und so wundert es nicht, dass sie dem Verein einen passenden Namen gaben: „D’Holzhackersbuabn Fischen“. Ihr Anliegen: Die Allgäuer Tracht, alte Sitten und Gebräuche wahren, Original-Schuhplattler und Figurentänze fördern sowie das Zitherspiel und den heimischen Gesang pflegen. Heute zählt der Verein, der sich inzwischen schlicht „D’Holzar“ nennt, 380 Mitglieder, davon sind 50 aktiv – als Schuhplattler, Alphornbläser, als Musikerinnen und Musiker.

Fischinger Trachtenverein "D' Holzar" feiert 100-jähriges Jubiläum

Unter den passiven Mitgliedern der „Holzar“ finden sich viele ehemalige Schuhplattler, erklärt der Vorsitzende Michael Schmid. Denn wenn die Männer und Frauen den Bund der Ehe eingehen, müssen sie aufhören. Tradition ist eben Tradition. Schmid (35) hat schon mit fünf Jahren im Verein mitgemischt, wie er erzählt. Ordentliches Mitglied wurde er mit 14 und seit 2014 leitet er den Verein. Gerne hätten er und seine Kameradinnen und Kameraden heuer das 100-jährige Bestehen gebührend gefeiert, aber Corona und schließlich Petrus zogen dicke Striche durch die Rechnung.

Fröhlich ging es auch schon früher zu bei "D' Holzar" in Fischen, wie dieses historische Foto belegt. Aus welchem Jahr die Aufnahme stammt, ist nicht bekannt. Bild: Michael Schmid

Immerhin konnten sich Ende Juli auf dem Festplatz 600 Trachtler bei Musik der Schweizer Gruppe „Quartett Waschächt“ vergnügen. Zwischendurch gab es immer mal wieder einen Schauer, aber das habe niemanden gestört, sagt Schmid: „Die Leute wollten aufs Fest.“ Die großen Sonnen- wurden einfach zu Regenschirmen umfunktioniert. Mit dabei waren Vertreter des Patenvereins aus Sonthofen und der „Patenkinder“ aus Obermaiselstein, Au-Thalhofen und Ofterschwang. Bei Dauerregen fand der Festgottesdienst in St. Verena statt unter freiem Himmel, Ehrenvorsitzender Xaver Renn übernahm die Lesung in Allgäuer Mundart. Der anschließend geplante Frühschoppen fiel buchstäblich ins Wasser.

Erster Trachtenball einen Monat nach Gründung des Fischinger Trachtenvereins "D' Holzar"

Lesen Sie auch

D' Lobachtaler Seeg: In 100 Jahren „Grundstock für Erhalt alter Bräuche gelegt“ Jubiläum

Gründungsmitglieder waren vor 100 Jahren Leopold Tauscher, der auch gleich zum Vorsitzenden gewählt wurde, Albert und Alfons Füß, Alois Kotz, Anton Wolf, Xaver Ruppaner, Simon Birk sowie Max Schwegler. Die jungen Burschen gingen auch gleich ans Werk. Nur einen Monat nach der Vereinsgründung wurde schon der erste Trachtenball veranstaltet, was auf ein begeistertes Echo stieß. Und ein Jahr später ergatterten die „Holzar“ beim Trachtenfest der „Älpler“ in Immenstadt sogar den „Meistpreis“.

Fröhlich ging es auch schon früher zu bei "D' Holzar" in Fischen, wie dieses historische Foto belegt. Aus welchem Jahr die Aufnahme stammt, ist nicht bekannt. Bild: Michael Schmid

Schwierige Zeiten folgten, die weltweite Wirtschaftskrise nahm ihren Lauf, die Inflation entwickelte sich mit atemberaubender Geschwindigkeit: Betrug 1922 der Mitgliedsbeitrag im Jahr zwölf Mark, waren es ein Jahr später bereits 600 Reichsmark. Die gewitzten Vereinsmitglieder legten das Vermögen in einen Sack Hafer an – und so konnte im August 1924 die erste eigene Fahne geweiht werden. Sie wurde eifrig geschwungen bei den Waldfesten, Bauernbällen und Heimatabenden, die auch von den Gästen gern besucht wurden. Der Zweite Weltkrieg setzte dem Vereinsleben für fast ein Jahrzehnt ein Ende.

Der Meilenstein in der Vereinsgeschichte der Fischinger "Holzar"

Ein Meilenstein in der Geschichte der „Holzar“ ist 1953 die Wiederentdeckung der Fischinger Tracht, die nicht nur dem damaligen Heimatpfleger Alfred Weitnauer, sondern bald darauf bei den großen Trachtenumzügen auch den Besuchern des Oktoberfestes gefiel. 1958 wurde eine Alphorngruppe gegründet, zwei Jahre später entstand die Jodlergruppe unter der Leitung von Otto Gogl. 1993 beschlossen dann die „Jolar“ , nicht mehr öffentlich aufzutreten, was in der Chronik als „großer Verlust“ bedauert wurde.

Später knüpften die „Holzar“ auch Kontakte ins Ausland: Mehrfach besuchten sie eine befreundete Folkloregruppe in Portugal. Heute unterhalten acht Schuhplattler-Paare, fünf Alphornbläser, zehn Jugendtanzpaare und mehrere Musiker und Musikerinnen in verschiedenen Formationen die Gäste bei Heimatabenden und Waldfesten. Michael Schmid blickt optimistisch in die Zukunft, denn der Nachwuchs sei gesichert: „Mit den Zahlen bin ich zufrieden.“

Lesen Sie auch: