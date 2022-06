Wegebauer des Alpenvereins haben derzeit viel zu tun

Zu Beginn der neuen Saison müssen viele Steige in den Bergen saniert werden. Das geht nur mit Freiwilligen des Alpenvereins. Wie die Arbeiter dabei vorgehen.

Es ist ein schwülwarmer Sommermorgen. Schon früh am Morgen sind Rainer Kuhn und Michael Specht auf dem Steig über dem Bacherloch hinauf zum Waltenbergerhaus in den Oberstdorfer Bergen unterwegs. Ausgerüstet mit Hacke und Heckenschere. Die beiden Rentner sind zwei von 14 Freiwilligen im Wegebau-Trupp der Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt.

Heute werden unter anderem Pflanzen und Gehölz auf dem Hüttenzustieg so zurecht gestutzt, dass die Wanderer wieder durchkommen. Wasserrinnen werden vertieft oder neu gezogen, damit der Steig bei Starkregen nicht unterspült und allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Zudem kümmern sich die beiden um die beste Routenführung im Bereich von Lawinen- und Altschneeresten.

Viel Arbeit für Wegebauer des Alpenvereins

Jetzt zu Beginn der neuen Bergsaison, haben die Wegebauer des Alpenvereins besonders viel zu tun: Lawinenschäden müssen beseitig werden, Markierungen werden überprüft. Manchmal müssen beschädigte Wegabschnitte ganz neu angelegt oder seilgesichert werden.

Ehrenamtliche betreuen laut Deutschem Alpenverein (DAV) in den bayerischen und österreichischen Alpen ein Wegenetz von 30.000 Kilometern in insgesamt 189 Arbeitsgebieten. Meist liegen die Einsatzorte im Umfeld von Hütten, die eine Sektion betreibt. So sind die Immenstädter unter anderem im Bereich Waltenbergerhaus, Edmund-Probst-Haus und im Nebelhorn-Gebiet im Einsatz.

Als Lohn gibt es nach getaner Arbeit für die Ehrenamtlichen manchmal eine Brotzeit – meist spendiert von Hüttenwirten oder vom Alpenverein. Oder auch ein Dankeschön von Wanderern, die vorbei kommen. „So hat uns ein Mann einen Zehn-Euro-Schein zugesteckt mit der Bemerkung, das sei für ein Feierabend-Bier“, erzählt Kuhn.

Eine Million Euro pro Jahr für den Unterhalt des Wegenetzes

Etwa eine Million Euro gibt der DAV pro Jahr für den Unterhalt des Wegenetzes aus. Unterstützung kommt unter anderem vom Freistaat Bayern, einigen österreichischen Bundesländern und der Versicherungskammer Bayern als Sponsor.

Doch nicht alle Arbeiten können von Freiwilligen erledigt werden. So sanierte die Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt vergangenen Sommer den Hindelanger Klettersteig vom Nebelhorn zum Großen Daumen in den Oberstdorfer Bergen. Mit den Arbeiten beauftragt war Bergführer Luggi Lacher mit seiner Fachfirma „Lacher alpin“. Sämtliche Drahtseil-Sicherungen wurden erneuert, das alte Material beförderte der Hubschrauber ins Tal. Über Sponsoren und Einzelspenden kamen die Kosten für die Sanierung von etwa 100.000 Euro zusammen.

