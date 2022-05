DAV Sektion Oberstaufen-Lindenberg präsentiert neuen Imagefilm

Das Video stellte die DAV Sektion Oberstaufen-Lindenberg bei der Feier zum 125-jährigen Jubiläum vor. Dabei traten die Mitglieder in Spielen gegeneinander an.

26.05.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Ihren Imagefilm stellte die Sektion Oberstaufen-Lindenberg des Deutschen Alpenvereins (DAV) bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen vor. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Szenen aus den Bergsportdisziplinen Skitouren, Klettern, Wandern, Schneeschuhgehen sowie aus dem Ausbildungswesen, der Jugend- und Familiengruppenarbeit und dem Wegebau wurden mit Touren- und Jugendleitern sowie Mitgliedern der Sektion von einer professionellen Filmproduktionsfirma gedreht. Dabei deckt das Video Winter- wie Sommersaison ab.

So lief das 125-jährige Jubiläum: Bierkistenklettern, Asphalt-Curling und mehr

Bei dem Fest zum 125-jährigen Jubiläum traten außerdem 84 Teilnehmende aller Altersgruppen in verschiedenen Spielen gegeneinander an. So konnten die Männer und Frauen ihr Können beim Bierkistenklettern, beim XXL-Tischkicker, am Nagelstock, beim Asphalt-Curling, beim Bogenschießen und weiteren Spielen unter Beweis stellen. Von der DAV Sektion und ihren Sponsoren wurden Preise für alle Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

