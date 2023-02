David Sambale will beim "Mittag-Race" vorne mitmischen

Der Skiclub Immenstadt richtet am Sonntag die deutsche Meisterschaft im Skibergsteigen aus. Beim Mittag-Race startet Lokalmatador David Sambale als Mitfavorit.

Es ist das tägliche Training in der Natur, das David Sambale fasziniert. „Jeden Tag draußen auf Skiern trainieren zu können – das ist ein Traumjob. Und das Training mit der Nationalmannschaft ist zusätzliche Motivation“, sagt der 22-Jährige. Sambale gehört zum Bundeskader des Skibergsteig-Nationalteams, ist mehrfacher deutscher Juniorenmeister und U23-Vizeweltmeister – und kämpft am kommenden Sonntag um die deutsche Meisterschaft. Ab 9.15 Uhr steigt das Mittag-Race an der Talstation der Mittagbahn. Die Strecke führt im „Vertical“ über die Damenabfahrt bis zur Bergstation.

Dass Sambale heuer am Mittag zu den Favoriten gehört, mag auf den ersten Blick verwundern. Immerhin stieg der Immenstädter erst mit 16 Jahren so richtig in den Leistungssport ein. Die Liebe zum Sport hat er in die Wiege gelegt bekommen, da seine Eltern leidenschaftliche Bergläufer waren. Mit vier absolvierte er mit Vater Martin die erste Skitour aufs Riedberger Horn.

David Sambale war lange alpin und auf Langlaufskiern unterwegs

Trotz der frühen Verbindung zum Bergsport war Sambale beim SC Immenstadt lange alpin und auf Langlaufskiern unterwegs. Er verdankt es einem Zufall, dass er als 16-Jähriger die DAV-Ausschreibung für ein Skibergsteiger-Jugendcamp entdeckte. Dieses Nachwuchscamp war für David Sambale der Einstieg – ab diesem Moment ließ ihn die Sportart nicht mehr los. „Mich faszinieren Ausdauersportarten. Ich mag die Anstrengung und ich finde es faszinierend, wie viel man in welcher Zeit schaffen kann“, schwärmt er vom Skibergsteigen. Der Erfolg, der sich bereits im ersten Winter mit einem dritten und einem vierten Rang bei den deutschen Meisterschaften andeutete, trug seinen Teil dazu bei.

Seine deutschen Meistertitel im Vertical und im Individual im Folgejahr waren das Ticket in den Auswahl-Kader. „Ich hätte nie erwartet, dass ich irgendwann in die Nationalmannschaft komme, geschweige denn, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann“, sagt Sambale. Der sportliche Aufstieg ging im Junioren-Weltcup weiter: 2019, in seiner Debütsaison, wurde er Zehnter. Im selben Jahr absolvierte der Wintersportler sein Abitur. Die Doppelbelastung des Leistungssports neben der Schule sei für ihn aus heutiger Sicht nicht sehr belastend gewesen.

Sport als Ausgleich zum Jura-Studium

Nach der WM, die er mit der Silbermedaille beendete, eröffnete sich Sambale die Möglichkeit, zur Sportfördergruppe der Bundeswehr zu gehen. „Ich hatte Spaß, habe immer mehr und gezielter trainiert und dann hat sich das fließend ergeben. Der Erfolg hat mich bestätigt“, sagt Sambale, der heute zudem Jura studiert. „Ich gebe mir auch hier die Zeit, die ich brauche. Meine Priorität liegt nicht darauf, mein Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen. Das macht mich zeitlich flexibel. Sport ist ein super Ausgleich zum Studium.“

Im Winter absolviert Sambale täglich zwei Trainingseinheiten, eine auf Skiern. Seine Erfahrung aus der langjährigen aktiven Laufbahn als Leichtathlet der Langstrecke kommt ihm heute bei der Ausdauerbelastung zugute: „Dadurch weiß ich, wie lange ich welches Tempo halten kann. Und ich widerstehe auf der Strecke der Verlockung schneller zu laufen.“

Während Vater Martin den 22-Jährigen noch bis zum vergangenen Winter als Heimtrainer unterstützte, liegt diese Aufgabe seit dieser Saison beim Bundestrainer. Und das ist ein prominenter. Mit dem ehemaligen Biathlon-Nationaltrainer der Frauen, Florian Steiner, haben die Skibergsteiger erstmals einen Vollzeittrainer. „Das gesamte Umfeld ist professioneller geworden und der Sport entwickelt sich durchaus positiv“, freut sich Sambale. Und auch wenn sich sein persönliches Training nicht verändert hat: Der prominente Trainer und die Aussicht, dass Skibergsteigen 2026 Olympia-Debüt feiern wird, wirken sich positiv auf das öffentliche Interesse aus.

Olympisch wird allerdings nur die Disziplin Sprint, nicht die beiden Disziplinen die der Oberallgäuer betreibt, Individual und Vertical. „Ich werde mein Training aber nicht auf den Sprint ausrichten. Da besteht die Gefahr, dass ich das, was ich kann, verlerne“, sagt Sambale. Er will dagegen sein Augenmerk auf den Weltcup richten. Denn Sambale ist schon im dritten Jahr bei den Senioren dabei. „Ich möchte meine Rennen so gut machen, wie ich kann“, sagt der 22-Jährige mit Blick auf seine Ziele im laufenden Winter.

Immerhin steht zum Start in die Wettkampfsaison gleich ein besonderes Rennen für den Immenstädter an: die „Deutsche“ am Mittag. Das Rennen im Vertical ist für die Athleten eine erste Formbestimmung für den folgenden Wettkampfblock, in dem Weltcup-Rennen und WM anstehen. Zuallererst will der 22-Jährige aber auf heimischem Terrain bestehen.

