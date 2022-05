Dem Bus im Allgäu auf die Sprünge helfen

Urlauber bekommen oft mit der Buchung ihrer Unterkunft Gästekarten, die Gratis-Busfahren beinhalten – zumindest in der Region. Und was ist mit Einheimischen?

22.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Bad Hindelang ist kürzlich für seinen Emmi-Rufbus ausgezeichnet worden, die Alpsee-Grünten Tourismus GmbH für den Ringbus, der die beteiligten Kommunen verbindet. Beides sind Angebote, die für Urlauber dort kostenlos sind. Einheimische kommen aber auch zum Zug, beispielsweise mit entsprechenden (Bürger-)Jahreskarten. Es geht in den Kommunen also einiges voran, obwohl ein großer Allgäuer Verkehrsverbund wohl noch viele Jahre auf sich warten lässt. Bis 2024 wird nun laut Verkehrsausschuss des Kreistags erst einmal eine „Verbundstudie Allgäu“ für 2,1 Millionen Euro erstellt. Noch einige Jahre müssen die Allgäu-Urlauber also mit einem „Fleckerlteppich“ leben, was Tarife und Fahrmöglichkeiten anbelangt. Einige Beispiele aus dem Oberallgäu. (Lesen Sie auch: Urlauber fahren in Oberstdorf kostenlos Bus)

