Demenz: Schulungen für Angehörige und Pflegende

Die Kontaktstellen der Demenzhilfe im Oberallgäu und Kempten bieten Schulungen an. Wo Angebote wann auf dem Programm stehen.

21.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Wissen über das Krankheitsbild Demenz erleichtert Angehörigen und Pflegenden den Umgang mit Erkrankten. Die Kontaktstellen der Demenzhilfe im Oberallgäu und der Stadt Kempten wollen hierfür das richtige „Handwerkszeug“ vermitteln. Die ersten Schulungen 2023 für Alltags- und Demenzbegleiter sowie für Angehörige werden bereits angeboten – zum Beispiel in Kempten ab Dienstag, 28. Februar. Weitere Termine folgen im Laufe des Jahres in Sulzberg (ab 17. April) sowie in Sonthofen (ab 12. September). Eine Anmeldung ist erforderlich. Die jeweiligen Kontakt- und Anmeldedaten können im Landratsamt an der Fachstelle für Senioren erfragt werden.

Die Schulungen sind in einem Faltblatt zusammengefasst. Es ist erhältlich beim Landratsamt, in den Oberallgäuer Gemeindeverwaltungen sowie bei den Demenzhilfe-Kontaktstellen im Oberallgäu und der Stadt Kempten. Außerdem gibt es das Faltblatt in den Servicestellen der ortsansässigen Krankenkassen. Zusätzlich wird das Faltblatt (und eventuell erforderliche aktuelle Änderungen) auf der Homepage des Landratsamtes (Fachstelle für Senioren) eingestellt und kann dort unter www.oberallgaeu.org heruntergeladen werden.

Zum Abschluss gibt es für jeden Teilnehmer ein Zertifikat

Die Schulung zum Alltags- und Demenzbegleiter umfasst 40 Unterrichtseinheiten (zehn Termine). Dabei erhalten die Teilnehmer „Handwerkszeug“, das ihnen helfen soll. Zum Abschluss der Schulung gibt es für jeden Teilnehmer ein Zertifikat, das vom Landesamt für Pflege anerkannt wird. Damit ist es möglich, gegen eine Aufwandsentschädigung bei den vom Landesamt für Pflege anerkannten Helferkreisen Menschen mit unterschiedlichsten Hilfsgesuchen und deren Angehörige im häuslichen Umfeld zu unterstützen.

Auch wieder Online-Schulung für Alltags- und Demenzbegleiter

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren wird das Landratsamt Oberallgäu auch im Jahr 2023 wieder eine Online-Schulung für Alltags- und Demenzbegleiter durchführen, die am Dienstag, 4. April, beginnt. Hierfür wird die Anmeldung über die Fachstelle für Senioren am Landratsamt erbeten: Entweder per E-Mail an die Adresse seniorenamt@lra-oa.bayern.de oder Telefon 08321/612-153.