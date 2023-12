Wieso der Friedhof Immenstadt jedes Jahr ein Verlust von 250.000 Euro macht

Dem Stadtrat von Immenstadt ist das jährliche Defizit zu hoch. Der nächste Auftrag für die Pflege der Anlage läuft deshalb nur über eineinhalb Jahre.

06.12.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das Friedhofswesen ist teuer. Da zahlt wohl jede Kommune unterm Strich drauf, war jetzt im Stadtrat von Immenstadt zu hören. Dennoch ist der Stadt der Betrieb und die Pflege der städtischen Friedhöfe zu kostspielig. Ein Defizit von 250.000 Euro läuft jedes Jahr in diesem Aufgabenbereich auf. Deshalb beschloss der Stadtrat einstimmig, das Friedhofswesen neu zu ordnen. Dazu zählt auch die Pflege der Anlage.

Stadt Immenstadt sucht 2025 neuen Fachbetrieb zur Pflege des Friedhofs

Die Friedhofspflege könne die Stadt durch eigenes Personal nicht leisten, erläuterte Bauamtsleiter Christoph Wipper. Deshalb werden die Arbeiten an einen privaten Fachbetrieb vergeben. Ende des Jahres läuft der fünfjährige Pflegevertrag mit einer örtlichen Gartenbaufirma aus. Weil aber die Stadt das ganze Friedhofswesen überarbeiten will, soll die Laufzeit für den nächsten Auftrag nur eineinhalb Jahre betragen. Ab dem 1. Juli 2025 werden dann die Pflegearbeiten neu vergeben. (Lesen Sie hier: Der Alpsee Skytrail in Immenstadt steht zum Verkauf)

„Die Zeit wollen wir nutzen und schauen, wo wir Kosten sparen können“, erklärte Bürgermeister Nico Sentner. Das hohe jährliche Defizit habe auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband gerügt. Laut Wipper seien die bisherigen Regelungen bereits 20 Jahre alt und es sei Zeit, sie grundlegend zu überarbeiten.

Weniger Aufwand: Schotterflächen statt Rasen auf dem Friedhof in Immenstadt?

Vorgesehen ist, dass sich künftig die Stadtverwaltung selbst um die Aussegnungshalle kümmert. Bei der Pflege des Friedhofs will man sich laut Wipper bei der Befestigung der Wege, den Bestattungsformen oder der Gestaltung der Freiflächen neue Formen überlegen. Beispielsweise könne man mehr Blühflächen anlegen, die weniger Pflegeaufwand bedeuten.

Stadtrat Michael Würfel (Aktive), dessen Firma bisher die Pflegearbeiten übernahm, schlug vor, die Wege stärker zu befestigen oder gleich zu asphaltieren, um das zeitaufwendige und damit teure Jäten von Unkraut zu reduzieren. Außerdem könnten Schotterflächen statt Rasen angelegt werden oder Baumgräber als Friedwald angeboten werden.

Gleich lesen: Auch wegen TikTok - Besucher im Jugendhaus Immenstadt werden immer jünger