Den Männergesangverein Fischen plagen Existenzsorgen

Der Männergesangverein Fischen sucht junge Sänger. Der Vorsitzende möchte den Chor am Leben erhalten. Momentan sind aber nur eingeschränkt Auftritte möglich.

19.09.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Den Männergesangsverein Fischen plagen Existenzsorgen. Er sucht dringend neue Sänger. „Je jünger, desto besser.“ Das sagt Hans-Peter Schmid. Er ist seit 38 Jahren der Vorsitzende des Chores. Eigentlich würde der 78-Jährige gerne das Amt in jüngere Hände geben. Etwa bei der Jahresversammlung, die an diesem Dienstag, 20. September, um 20 Uhr im Saal des Pfarrzentrums St. Verena in Fischen stattfindet. Doch ein Nachfolger sei nicht in Sicht. Also wird Hans-Peter Schmid weitermachen. Denn er möchte den Chor am Leben erhalten.

Drei Männerchöre in der Region haben schon aufgehört

Drei der fünf traditionsreichen Männerchöre in der Region haben schon aufgehört: Die Ensembles in Burgberg, Oberstdorf und dem Kleinwalsertal, erzählt Hans-Peter Schmid. Die Bad Hindelanger Sänger seien noch aktiv, und auch in Fischen versuche man noch, das Kulturleben zu bereichern. Die Auftritte beschränken sich dabei auf Gottesdienste und Andachten, Beteiligungen an Konzertprogrammen und Feierlichkeiten. Eigene Kurkonzerte, wie sie der Chor früher oft zehnmal pro Jahr gestaltet habe, seien nicht mehr möglich. „Manche der älteren Herren können einfach nicht mehr solange stehen“, sagt der Vorsitzende.

Flugblätter wurden und werden in den Hörnerdörfern verteilt

Der Altersdurchschnitt im Chor liege bei 73 Jahren, berichtet Hans-Peter Schmid. Zwar habe man viel versucht, um jüngere Menschen in das Ensemble zu holen, doch vergebens. So wurde zum Beispiel mit Dirigent Thomas Kroll, der zugleich Organist ist und den Kirchenchor St. Verena leitet, das Repertoire um Hits von Abba, Lieder von Udo Jürgens oder Pop-Klassiker wie das „Hallelujah“ von Leonard Cohen erweitert. Flugblätter wurden und werden an die Einwohner der Hörnerdörfer verteilt, Bürger persönlich angesprochen und eingeladen, mitzuwirken. Der Verein habe sogar schon ein moderneres Jackett für die Auftritte angeschafft, das kostenlos zur Verfügung gestellt werde. Doch die jungen Sänger bleiben aus.

Zugezogene unterstützen den Vorstand

Hans-Peter Schmid vermutet: „Die jungen Menschen wollen sich einfach nicht mehr binden.“ Auch andere Vereine kämpfen mit diesem Problem, weiß der Vorsitzende. Einige Zugezogene, die Anschluss suchten, seien allerdings neu für den Männergesangsverein gewonnen worden, sagt der Vorsitzende. Sie unterstützen jetzt sogar den Vorstand. Doch diese Neuzugänge seien auch schon Jahrgang 1946 und 1947.

Pandemie erschwert Proben zusätzlich

Zusätzlich habe die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren die Vereinsarbeit erheblich erschwert: Lange Zeit waren Zusammenkünfte und damit Proben ganz untersagt. Als die Verbote dann langsam gelockert wurden, musste ein Abstand von zwei Metern zwischen den Sängern eingehalten werden, erzählt Hans-Peter Schmid. Das führte dazu, dass der Chor geteilt werden musste. Im Vereinslokal konnten maximal zwölf Sänger proben. Auf der Empore in der Kirche fanden sogar nur noch acht Sänger Platz. Einige Mitglieder habe man in diesen schwierigen Zeiten auch verloren, sagt der Vorsitzende.

Eine Perspektive für die Proben

Noch zählt der Chor, der seit 1906 existiert, über 20 Aktive. Und Hans-Peter Schmid hofft darauf, dass der Männergesangverein zu Weihnachten wieder ein Programm mit der Musikkapelle bereichern könne. Denn die Sänger brauchen für die Proben eine Perspektive.

Notenlesen nicht erforderlich

Wer mitmachen möchte, muss nicht unbedingt Noten lesen können, aber ein Gespür für Musik und Freude am Singen haben, sagt Hans-Peter Schmid. Und natürlich werde im Verein auch die Kameradschaft gepflegt. So werden zum Beispiel Ausflüge gemacht, zu denen die Frauen der Sänger auch stets eingeladen seien.

Kontakt: Vorsitzender Hans-Peter Schmid, Telefon 08326/556.

Der Männergesangverein Fischen.

Die Sängergesellschaft Bad Hindelang.

