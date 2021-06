Der Auerhahn balzt nur noch selten im Oberallgäu

Rauhfußhühner haben in den vergangenen zehn Jahren im Landkreis stark abgenommen. Aber derzeit sind die Bestände stabil.

Um manche Tierarten steht es nicht gut im Oberallgäu. Dazu gehören die Rauhfußhühner, die in Bayern sehr selten oder gar vom Aussterben bedroht sind. Auch im Oberallgäu zeigen die Zahlen nach unten. Um die Rauhfußhühner dreht sich dieser Teil unserer Serie „Wild im Oberallgäu“.

Wer ihn schon einmal bei der Balz gesehen hat, war sicher beeindruckt: Es ist wahrlich ein Schauspiel, wenn sich der Auerhahn ins Zeug legt, um seiner Henne zu imponieren. Aber das dürften die wenigsten Menschen erlebt haben. Nicht nur, weil Auerhühner so scheu sind. Sondern weil es sie kaum mehr im Oberallgäu gibt. Wurden 2009 noch 67 Stück im südlichen Oberallgäu gezählt, waren es 2020 gerade mal 30. Ähnlich geht es den Birkhühnern. Vor zehn Jahren lagen die Stückzahlen noch bei 450, vergangenes Jahr waren es weniger als 300. Vor 80 Jahren waren diese Wildvögel noch weit verbreitet.

„Dabei tun unsere Revierleiter und Jäger viel, um sie zu schützen“, sagen Wildökologin Agnes Hussek und Jann Oetting, Chef der Sonthofer Staatsforsten. Im Naturpark Nagelfluhkette zwischen Immenstadt und Oberstaufen seien die Ranger ebenfalls darum bemüht, den Lebensraum der Raufußhühner zu bewahren, erklärt Leiter Rolf Eberhardt. „Im Naturpark haben wir die größten Vorkommen im ganzen Allgäu“, sagt Eberhardt.

Unbedingt den Lebensraum erhalten

„Ihren Lebensraum zu erhalten, ist das wichtigste was wir tun können“, sagt Hubert Heinl, Revierleiter im Naturpark und Förster der Staatsforsten. Denn der Verlust des Lebensraums setzt den Auer- und Birkhühnern am meisten zu. „Die beiden sind extrem scheu und wenn sie in der Balzzeit im Frühjahr oder bei der Aufzucht der Jungen im Juni gestört werden, ist es schlecht um sie bestellt“, sagt Heinl. Für ihn sind die Rauhfußhühner „Leitarten“. Gehe es ihnen gut, schaut es auch für andere bedrohte Tierarten besser aus.

Rauhfußhühner dürfen in Bayern nicht geschossen werden und die Jägerschaft hat sich zur Hege verpflichtet. So beteiligen sich alle Jäger im Oberallgäu – ob nun beim Staat angestellt oder privat – an der Zählung von Auer- und Birkhuhn. Wobei zu den Rauhfußhühnern auch das Schneehuhn und das Haselhuhn gehören, aber nicht gezählt werden. Die vier Arten zählen zu den Rauhfußhühner, weil ihre Beine und Füße befiedert sind, um in schneereichen und kalten Lebensräumen zu überleben.

„Die Zahlen sind nicht wirklich belastbar“, erklärt Wildökologin Hussek. Dafür seien die Tiere einfach zu scheu und lebten zu versteckt. Aber sie geben Auskunft über den Trend. Und der sei eindeutig: Die Bestände hätten im Vergleich zu vor zehn Jahren kräftig abgenommen. Aber es gibt auch Hoffnung, sagt Hussek: „Die vergangenen vier Jahre waren die Bestände stabil.“

Auerhühner lieben Tannen

Was ist zu tun, um den Trend umzukehren? „Wir pflanzen verstärkt Weißtannen in unseren Wäldern und schaffen Freiflächen. Das kommt den Auerhühnern zugute“, sagt der Chef der Staatsforsten Oetting. Das Auerhuhn, bei denen der Hahn etwa so groß wie eine Gans ist, brauchen Tannen, weil sie im Winter von deren Knospen und Nadeln leben. Ihr Lebensraum liegt in einer Höhe von 1200 bis 1500 Metern, sagt Eberhardt – so wie der Naturpark. Bevorzugter Lebensraum des Birkhuhns – etwa so groß wie ein Fasan – liegt noch höher, zwischen der Waldgrenze und den Latschen. Enorm wichtig sei die Besucherlenkung. Mit der Ausweisung von Schutzgebieten sollen Wanderer und Schneeschuhgeher davon abgehalten werden, diese zu betreten. Was aber nicht immer gelingt.

