Der Aufstieg von Ausnahme-Turner Kilian Krapp

Kilian Krapp hofft mit der TG Allgäu auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga – beim entscheidenden Wettkampf fehlt der 20-Jährige aber verletzungsbedingt.

24.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Während seine Turner-Kollegen von der TG Allgäu am heutigen „Supersamstag“ in Monheim gegen die TuS Vinnhorst II um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen, ist Kilian Krapp zum Zuschauen verdammt. Der 20-jährige Athlet des TSV Sonthofen hatte sich im letzten Wettkampf für die TGA einen Anriss des hinteren Kreuzbandes zugezogen, fällt deshalb sechs Wochen aus – und verpasst den Wettkampf gegen den Tabellenzweiten der Nordstaffel der 3. Bundesliga.

Kilian Krapp lebt den Teamgeist vor

„Wir stehen im Aufstiegsfinale und ich kann nichts dazu beitragen“, sagt Krapp. Dabei geht es dem Laubener nicht um die Lorbeeren, die ein Wiederaufstieg einbringen würde, sondern um den Teamgeist. Die Gemeinschaft werde in der Turnerwelt großgeschrieben, sogar vereinsübergreifend.

„Es sind sympathische, am Boden gebliebene Leute. Kollegen, Vorbilder. Man hilft sich untereinander“, sagt der 20-Jährige. Er selbst hat diesen Teamgeist nicht nur erfahren und verinnerlicht, sondern er lebt ihn. Obwohl Kilian Krapp in Stuttgart Chemie studiert, startet er bei Einzelwettkämpfen weiterhin für den TSV Sonthofen.

„Ich bin sehr heimatverbunden und der TSV ist mein Heimatverein. Timur Tokat hat mir viel beigebracht und mich in schweren Zeiten unterstützt, dafür bin ich dankbar“, sagt Krapp. Wenn die Zeit es zulässt, besucht er das Training in Sonthofen auch heute noch.

Regelmäßiges Training mit der Uni Stuttgart

Momentan ist er allerdings nur einmal monatlich im Allgäu zum Teamtraining der TGA. Dennoch stehen die Turner viel in Kontakt, erzählt Krapp, der abseits der Semesterferien in Stuttgart trainiert. Gerade weil der Chemie-Student oft länger im Labor ist, genießt er die vielen Trainingsmöglichkeiten der Baden-Württembergischen Hauptstadt. Sowohl beim MTV Stuttgart als auch im Kunst-Turn-Forum werden Krapp viele Möglichkeiten eingeräumt – auch die Uni bietet ein sportliches Programm an: Heuer wurde der 20-Jährige deutscher Vizehochschulmeister am Sprung und im 2022 sicherte er sich bei den deutschen Hochschulmeisterschaften Silber mit dem Team.

Obwohl ihm das Turnen nicht in die Wiege gelegt wurde, hat Kilian Krapp sehr früh damit begonnen. Er stammt zwar aus einer sportlichen Familie, die Eltern sind Volleyballer. Mit den Kindern ging Familie Krapp trotzdem in jungen Jahren zum Kinderturnen.

Dort wurde zuerst bei Kilians älterer Schwester, dann auch bei ihm die Leidenschaft für die Sportart geweckt. „Als ich gesehen habe, was meine Schwester Cooles macht, wollte ich es selbst auch“, erinnert sich der 20-Jährige. Also begann er als Fünfjähriger in der ersten Turnergruppe des TSV Heising und nahm kurz vor dem sechsten Geburtstag an seinem ersten KGW-Wettkampf teil.

Nach nur einem Training in der nächsthöheren Leistungsgruppe kletterte er eine weitere Stufe nach oben. Als Neunjähriger führte ihn die Suche nach einem Geräteturnverein zur TG Allgäu sowie zu einem sportlichen Wechsel nach Sonthofen.

"Mehrfachsalti sind atemberaubend"

„Die Vielseitigkeit ist am spannendsten. Durch die sechs Geräte habe ich viele Elemente im Training“, sagt Krapp. „Von Beweglichkeit über Kraft bis zur Schnelligkeit bietet Turnen alles, was einen Sport ausmacht. Atemberaubend sind Mehrfachsalti.“

Eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Gerät ist im Turnen zwar möglich, grundsätzlich müsse man aber ein Mehrkämpfer sein, sagt Krapp. Er selbst trainiert alle Geräte, auch wenn ihm das Pauschenpferd nicht liegt. Bei seinen Bundesliga-Einsätzen ist er meist an vier bis fünf Geräten im Einsatz und für die TGA hat er von der Landesliga II bis hin zur 1. Bundesliga durch die vereinsinternen Teams durch alle Ligen geturnt. Dabei kommt ihm seine Physis zugute: „Ich bin recht groß, aber nicht so kräftig. Mein Turnstil zeichnet sich daher durch Schwung und Technik aus. Ich lasse gerne die Geräte für mich arbeiten“, sagt Krapp.

Beim Blick auf seine sportliche Vita fallen nicht nur die zahlreichen Erfolge auf – sondern auch, wie früh diese kamen. Als Zehnjähriger begann Krapps Höhenflug. 2013 sicherte er sich dreimal in Folge den Allgäuer Meistertitel, nach der Corona-Pause folgten im Erwachsenenbereich weitere Titel bis hin zum deutschen Vizemeister im Jahn-Neunkampf.

Krapps Ziel: Deutsche Mehrkampfmeisterschaften

Während sich Krapp in der Schulzeit nie groß anstrengen musste, das Lernen und den Sport unter einen Hut zu bringen, spürt der Chemiestudent inzwischen die Unterschiede zu seiner Schulzeit. Als Belastung sieht er diese jedoch nicht. „Man muss sich gut organisieren, damit es zeitlich klappt“, sagt der 20-Jährige. „Viele Dinge für das Studium erledige ich im Zug.“

Was seine sportlichen Ziele angeht, hatte er nie den Fokus auf dem Hochleistungssport, weil dieser aus finanzieller Sicht „keine Perspektive“ bietet. Um beruflich abgesichert zu sein, gilt sein Fokus dem Studium. Sein sportliches Ziel ist die Teilnahme an den deutschen Mehrkampfmeisterschaften, für die er sich im Frühjahr über eine gute Platzierung bei den bayerischen Meisterschaften qualifizieren möchte.