"Der beste Kader seit Jahren": Der 1. FC Sonthofen greift an - ist der Titel drin?

Der 1. FC Sonthofen startet mit „durchdachten Transfers“ in die Landesliga. Das Team ist breiter, qualitativ besser. Da kann es nur ein Ziel geben, oder?

15.07.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Sonthofen 16 Tage. Nicht mehr als 16 Tage hatten die Kicker des 1. FC Sonthofen Zeit zur Regeneration zwischen der abgelaufenen Mammut-Saison und dem Startschuss zur neuen Spielzeit in der Landesliga. Seit dem 14. Juni schwitzen die Kreisstädter unter Trainer Benjamin Müller in der Vorbereitung auf die neue Saison, die für den Vorjahreszweiten am Sonntag beim TSV Weißenburg (ab 16 Uhr) beginnt. Wir blicken mit Coach Müller und Kapitän Manuel Wiedemann auf die Vorbereitung, analysieren die Transfers und stellen die nächste „Mission Aufstieg“ vor.

„Relegation aus den Köpfen“

Zwei Wochen Pause genügen allemal zur Verarbeitung der turbulenten Vorsaison, betonen Wiedemann und Müller unisono. Zumal das Team auf einer Abschlussfahrt das Erlebte sacken lassen konnte. „Die Relegation spielt in den Köpfen keine Rolle mehr“, sagt der Kapitän. „Durch die kurze Pause war es zäh am Anfang. Aber die wechselnde Besetzung anfangs hat uns dazu gezwungen.“ Letzteres hat allen voran Müller nicht geschmeckt. „Im Prinzip waren die Jungs schnell erholt. Aber wir hatten so viele Urlauber wie noch nie“, sagt der 39-Jährige. „Als Trainer sieht man das nicht so gerne, aber auf der anderen Seite reicht eine Woche Urlaub natürlich auch nicht.“ In der Spitze fehlten 13 Urlauber.

Fokus auf Fußballerischem

Aufgrund der kurzen Pause habe er keinen großen Wert auf lange Einheiten gelegt, macht Müller deutlich. „Ausdauertechnisch verliert man in der kurzen Zeit nicht viel Substanz. Deshalb haben wir den Fokus auf Kraft und auf Fußballerisches gelegt – auch zur Verletzungsprävention“, sagt der Trainer. Zudem haben angeschlagene Spieler die Phase genutzt, um den Rückstand zu verringern. „Es war nicht optimal, dass wir nie einen Mannschaftsteil komplett hatten“, sagt Wiedemann. „Aber lieber am Anfang als kurz vor dem Start.“

Vier Siege, eine Klatsche

Entsprechend liefen die Testspiele für den FCS durchwachsen. Zwei Spiele mussten aufgrund der dürftigen Personalsituation gar verschoben werden. Danach gab es einen 4:1-Sieg gegen Kaufbeuren, ehe dem 5:4 gegen Memmingen Ost eine herbe 1:6-Klatsche gegen Kottern folgte. Zum Abschluss hielt der 1. FC Sonthofen Niedersonthofen mit 4:0 und den FC Wangen mit 2:1 in Schach. „In dieser Kaderkonstellation waren die Tests nicht allzu lehrreich“, gesteht Müller. „Aber es war wichtig, um zu sehen, ob die Jungs in der Pause das ein oder andere gelernt haben.“ Das sieht auch sein Kapitän so. „Die letzten Ergebnisse sind immer wichtiger“, sagt der 32-jährige Wiedemann. „Die Leistung muss kurz vor dem Start stimmen und jeder hat gezeigt, dass er in den Tests 90 Minuten Gas geben kann.“

„Durchdachte Transfers“

Der Aderlass im Sommer – zumindest mit Blick auf die Leistungsträger – hielt sich in Grenzen. Zwei Stützen aus erfolgreichen Bayernliga-Zeiten verließen den Club. Der Körper von Kevin Hailer streikte über die Jahre schon bei etlichen Comeback-Versuchen – der 30-Jährige beendet seine Laufbahn. Offensivspieler Jannik Keller schließt sich Kaufbeuren an. Umut Akan wechselt nach FC Kempten und Tim Kern zum Bezirksliga-Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell.

Dafür hat sich der FCS für Manuel Wiedemann „mit richtig durchdachten und cleveren Transfers“ verstärkt. Mit dem 26-jährigen Marco Faller kommt der Top-Torjäger der Kreisliga-Süd nach Sonthofen. Müller plant mit ihm als „Flügelspieler, der eine unglaubliche Dynamik und starken Zug zum Tor hat. Und der ein feiner Kerl ist.“ Faller hat in Jugendjahren höherklassig gespielt und verfügt über eine gute Grundausbildung. Das trifft auch auf Tobias Schmölz zu, der den Defensivbereich verstärkt. Der 21-Jährige kommt vom FC Memmingen und kann als „Sechser“, vorzugsweise als Innenverteidiger eingesetzt werden. Schmölz gilt als aggressiver Spieler im Zweikampf mit gutem Spielaufbau. Königstransfer ist ein alter Bekannter: Maximilian Bär. Der inzwischen 26-Jährige kehrt nach vier Jahren aus Rain am Lech zurück und ist im offensiven Mittelfeldbereich anzusiedeln. „Bär war kein Transfer, den wir machen mussten. Wir hatten aber immer wieder mal Kontakt und nun hat es sich ergeben“, sagt Trainer Müller. „Maxi ist ein Spieler, der mit einer unglaublichen Ruhe am Ball eine sehr gute Übersicht besitzt. Und er hat eine gute Durchschlagskraft, die uns manchmal noch fehlt.“

Rosige Aussichten

Insgesamt, das sehen Müller und Wiedemann so, sei die Kaderqualität „in jedem Fall besser als im vergangenen Jahr. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenstellung“, sagt der Coach. Allen voran im defensiven Bereich hat der FCS für eine gute Breite im Kader gesorgt. Die junge Garde um Tim Lorenz, Timo Walser, Felix Schulla und Buron Aurhammer konnte im vergangenen Landesliga-Jahr Erfahrungen sammeln und wird davon profitieren. Dass Jonas Koller und Armin Bechter schon gegen arrivierte Landesliga-Größen bestehen können, bewies das Duo bereits. „Jede Position ist doppelt besetzt. Da weiß jeder, dass er nicht trödeln kann, sondern Gas geben muss. Sonst sitzt er am Wochenende“, sagt Kapitän Wiedemann. „Wir ziehen uns dadurch hoch, machen uns besser und die Qualität im Training ist immens.“

Es kann nur ein Ziel geben

Und so kann es im Jahr nach der verpassten „Bonuschance Aufstieg“ in der Kreisstadt nur ein Ziel geben. Oder? „Rein sportlich und von der Chronologie her muss es unser Ziel sein, aufzusteigen“, sagt Benjamin Müller. „Wir sind reifer und haben einen breiteren Kader. Aber es gilt auch heuer: Aufstieg wäre schön, wir müssen aber nicht.“ Dass ihr Team für die Konkurrenz mehr denn je als Top-Favorit auf Meisterschaft und Aufstieg gilt, wissen Müller und sein Kapitän allzu gut. „Wir sind noch ein Stückchen weiter, also kommen wir automatisch in diese Rolle“, sagt Manuel Wiedemann. „Wir müssen gut starten und uns in den ekligen Wochen bis November oben festbeißen. Wenn das gelingt, muss man mit dem besten Kader seit Jahren auch alles wollen.“