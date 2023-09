Der böhmische Traum strahlt: Die Scherzachtaler Blasmusik in Fischen

Beim Konzert der Scherzachtaler im Kurhaus Fiskina in Fischen geraten die Blasmusikfans in Verzückung. Doch es gibt einen Wermutstropfen bei diesem Auftritt.

„Böhmischer Traum“: Viereinhalb Minuten gute Laune. Polka-Hit. Party-Kracher. Top-Schlager. Will nicht mehr aus dem Ohr. In schier allen Besetzungen der Unterhaltungsmusik gespielt. Immer mit Beifall-Garantie. Da darf man schon neugierig sein, wie ihn die Scherzachtaler Blasmusik interpretiert. Der Kapelle seines Bruders Anton hat Norbert Gälle diese „Blasmusikhymne unserer Zeit“ gewidmet. Der „Böhmische Traum“ live in der Fiskina: Da recken sich die Smartphones in die Höhe, geraten Blasmusikfreunde in Verzückung, zumal die „Scherzis“ auf Abschiedstournee sind.

Charakteristischer Sound

Frisch strahlt er, der Böhmische „Ur-Traum“. Blüht in der schlichten Schönheit seiner Melodie auf. Schnörkellos. Exakt, akzentuierend der Rhythmus, eher zügig das Tempo. Pointiert, rein im Ansatz die Soloparts diverser Register, die zur Beliebtheit des Werkes bei den Blaskapellen bis in die USA beigetragen haben. Alles im charakteristischen Sound der Scherzachtaler Blasmusik:

Ausbalancierte Besetzung

Eine ausbalancierte Besetzung, auf die Hauptinstrumente der Blasmusik beschränkt: Das hohe Blech mit nur einer Trompete und sechs Flügelhörner besetzt. Prägend das exquisite Tenorhorn/Bariton-Quartett, Norbert Gälles Instrument. Ein einziger Schlagzeuger an klassischer Kombi, der mehr zu Besen denn Stöcken greift, gleichwohl den Wumms der großen Trommel beisteuert. Mächtige Lautsprecher und vor allem ein hauseigener Tontechniker formen daraus das kräftige, druckvolle Klangbild, das die Farben der einzelnen Instrumente bei aller wirkungsfördernder Aufbereitung zur Geltung kommen lässt.

Im Rundlauf

Und dann befeuert da ein Dirigent seine Instrumentalisten: Anton Gälle. Omnipräsent im Rundlauf auf ganzer Bühnenbreite. Hände, Oberkörper als Taktstock. Was nach Effekt aussieht, ist wohl reine Leidenschaft für Blasmusik, für „Polka pur“ (ein Gälle-Werk), ein ehrlicher Musikant mit viel Lust, böhmisch gepulste Musik zu machen, für sich und seine Gäste. Dirigent Gälle kann auf ein gleichgesinntes und eingeschworenes Ensemble („Aus besonderem Holz“, wie einer ihrer Titel) setzen, das sein Programm vorwiegend mit „eigenen“ Stücken bestreiten kann. Nicht ganz frei von zunehmender „Eintönigkeit“, die eher aufgesetzt anmutende Bierzelt-Attitüde nicht zu lockern vermag.

Swingend heißer Blues

Mit swingend-heißem „St. Louis Blues“, pointiert den prägenden Habanera-Rhythmus des Jazzstandards spiegelnd, beweisen die „Scherzis“ überzeugend, wie mitreißend ihre Klasse jenseits von Walzer und Polka ist. In der „Tuba in der Nacht“ werden die höchsten Sopranhöhen der Königin der Nacht aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ vom tiefsten Blechinstrument hochvirtuos gemeistert, perfekte Orchesterbegleitung in sauber gezogenem Turbo-Tempo inklusive.

„Meine Liebe, die Musik“, für die Gälle-Brüder mehr als einer ihrer Erfolgstitel. Leben. Leidenschaft. Beste Blasmusik!