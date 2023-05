Einzelhandel in Immenstadt: „Von unserer Situation träumen andere“

„Impuls“-Vorsitzender Tobias Schaber sieht den Immenstädter Einzelhandel gut aufgestellt. Aber er warnt: Nur nicht ausruhen – und legt eine Wunschliste vor.

07.05.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Geöffnete Läden, neue Auto- und Fahrradmodelle, Musik, Essensstände und Unterhaltung für die Kinder locken am Sonntag nach Immenstadt ins Zentrum. „Impuls“, der Zusammenschluss der Immenstädter Geschäftsleute, veranstaltet wieder seinen verkaufsoffenen Sonntag im Mai. Wie sieht Tobias Schaber, seit vergangenem Juli neuer Vorsitzender des Impuls-Vereins, die Lage des Einzelhandels in Immenstadt?

Wichtig sei, sagt Schaber, dass sich Einzelhändler und Gastronomen nicht als Einzelkämpfer sehen. Wolle man einen größeren Kundenstamm für eine Stadt der Größenordnung Immenstadts zum Einkaufsbummel oder für Abends gewinnen, komme es nicht nur auf einen Betrieb an. Da müsse es ein breiteres Angebot geben und das Ambiente müsse dazu einladen. Da sei Immenstadt gut aufgestellt: „Die Sortimentsbreite bei uns passt und die Zusammenarbeit mit der Stadt macht richtig Freude“, sagt der 33-Jährige.

Um den Zusammenhalt der Geschäftsleute zu stärken, treffen sich die Impuls-Mitglieder regelmäßig zur „Impulseria“. Dabei stelle jeweils ein Mitglied seinen Betrieb vor. Das nächste Mal habe das Schloss zum Austausch eingeladen. Zudem werde ein Fachvortrag über moderne Zahlungsmethoden angeboten.

Unterm Strich sei die Stimmung der Händler gut, „auch wenn sie wegen der gestiegen Kosten eine gewisse Zurückhaltung bei Investitionen üben“, sagt Schaber. Der Leerstand von Ladenflächen im Zentrum halte sich in engen Grenzen. „Von der Situation, wie sie sich bei uns präsentiert, träumen andere Städte. Da werden wir beneidet.“ Daran zeige sich, dass der Immenstädter Handel die Corona-Pandemie gut überstanden habe. Die Kurzarbeitsregelung sei sehr hilfreich gewesen. Nur die Gastronomie könnte noch mehr Angebote vertragen.

Grundsätzlich dürfe sich jedoch weder der Handel noch die Stadt auf dem derzeitigen Stand ausruhen. Es gelte, sich gerade im Zentrum immer weiterzuentwickeln. Zum Glück habe da der Bürgermeister stets ein offenes Ohr, lobt Schaber: „Wir haben einen sehr guten und schnellen Austausch mit Nico Sentner.“ Es gebe Unterstützung bei Aktionen und in der Ausstattung der Innenstadt. Gut sei die Schaffung einer zweiten Tourist-Info im Zentrum gewesen und mithilfe der React-Förderung wurden die Weihnachtsbeleuchtung verbessert und Radabstellplätze geschaffen. Jetzt kämen noch öffentliche Toiletten hinzu.

Trotzdem hat der Impuls-Vorsitzende noch eine Wunschliste: weitere E-Lade-Stationen für Autos, eine Verbesserung für Fahrradfahrer, bei den Grünflächen gebe es „noch Luft nach oben“ oder die Beruhigung des Verkehrs in der Bahnhofstraße. Da halte sich kaum jemand an Tempo 10. „Warum nicht über eine Fußgängerzone diskutieren?“, schlägt er vor. Und natürlich der Hofgarten: „Für das Kulturangebot Immenstadts ist eine Stadthalle notwendig.“ Das bringe Frequenz in die Stadt. Es müsse ja nicht gleich der größte Saal im Umkreis sein.

Lesen Sie auch:

Trachten Schaber in Immenstadt: Besonderes Traditionsgeschäft im Allgäu - Kniffe für Dirndl und Lederhose