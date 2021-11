"Der ewige Hunger treibt mich an" - Weltmeister Philipp Buhl setzt Karriere fort

Nach der fünfjährigen olympischen Kampagne stellt der Sonthofer Philipp Buhl seinen Fokus neu. Medaillen sind nicht mehr sein einziger Antrieb.

Er macht weiter. Der Sonthofer Ausnahme-Segler Philipp Buhl setzt seine Karriere zumindest für die Dauer des laufenden olympischen Zyklus’ fort. „Ich habe viel nachgedacht, in mich hineingehört. Und ich habe gespürt, dass ich süchtig danach bin, mich zu fordern, immer wieder herausgefordert zu werden“, sagt der 31-jährige Segler. „Der Leistungssport arbeitet zu sehr in mir, Tag und Nacht, und ich will nicht, dass es endet.“ Die Entscheidung Buhls überrascht nicht außerordentlich, der Weg zur Findung aber durchaus.

Buhl muss sich nicht mehr neu erfinden

Allzu oft tüftelte Philipp Buhl in seiner Karriere seinen Plan vom optimalen Leistungssportler durch optimale Arbeit im optimalen Umfeld immer wieder neu aus. In unserem Interview wird spürbar, dass der 31-Jährige sich heute – am Scheideweg – nicht mehr neu erfinden muss. Dabei hatte der erste deutsche Weltmeister in der Laser-Geschichte kein Geheimnis daraus gemacht, dass seine persönliche olympische Kampagne seit 2016, „Burning for Tokyo“, eine fundamentale Zeitspanne für die Bedeutung und für die Zukunft seiner Laufbahn darstellt. Auch wenn diese Kampagne wegen der Corona-Pandemie fünf, anstelle von vier Jahren gedauert hat.

„Wenn ich auf diesen Olympiazyklus und auf die Momente und Emotionen bei Olympia zurückblicke, weiß ich, was magisch ist“, hatte Buhl nach seinem fünften Rang bei Olympia in Tokio im August gesagt. „Und mein Körper hat sich nach Tokio deutlich jünger angefühlt als nach Rio 2016. Alles andere wird man sehen.“ Eine Entscheidung für oder gegen das Ende seiner hochdekorierten Laufbahn hatte er auf die Zeit nach der Anfang November zu Ende gegangenen WM in Barcelona vertagt.

Massive Kritik an der Weltmeisterschaft in Barcelona

Dass es bei dieser für den Titelverteidiger von Melbourne 2020 bei „vollkommen indiskutablen Rahmenbedingungen“ vor Barcelona nur zu Rang sechs gereicht hat, habe seine Entscheidung aber nicht beeinflusst. „Das Schlimmste war, dass diese Regatta einer WM nicht würdig war. Die Wettfahrtleitung war eine Katastrophe“, schimpft Buhl. „Regularien sind nicht eingehalten worden, die Veranstaltung war amateurhaft, Entscheidungen teilweise willkürlich.“ Dabei sei er unter diesen Bedingungen – Athleten seien förmlich zu Frühstarts gezwungen worden, um mit anderen auf Augenhöhe zu sein – mit Rang sechs noch zufrieden. „Ich will nicht sagen, dass ich unter regulären Bedingungen Weltmeister geworden wäre. Aber ich wäre besser damit zurechtgekommen als mit einer solchen Wald-und-Wiesen-Regatta. Das ist der höchste Wettkampf des Jahres – außer im Olympia-Jahr. Aber das hat mir noch deutlicher gezeigt, dass ich noch nicht genug habe.“ Noch lange nicht.

Entsprechend hatte die auf so vielen Ebenen ärgerliche WM auch keinen unmittelbaren Effekt auf seine Entscheidung – zumindest keinen negativen. Der Gedanke hatte sich lange zuvor in Buhls Bewusstsein festgesetzt. Schon nach den Spielen in Tokio hatte sich der Athlet vom Segelclub Alpsee-Immenstadt (SCAI) reichlich Zeit genommen, um zu spüren, „was in mir passiert“. Buhl: „Ich wusste nicht, wie mich der Alltag erwischt und was nach Olympia mit mir passiert. Jeder Mensch braucht eine gewisse Anerkennung – und mir war klar, dass Olympia der Höhepunkt werden muss“, sagt Buhl. „Diese Zeit macht Spaß. Aber niemand weiß, wie es Dir danach geht. Und ich hatte keinen Bock darauf, mich mitten in der Euphorie festzulegen.“

"Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich die Schnauze voll habe"

Denn Buhl weiß inzwischen, auf welche Qualitäten er – abseits des Wassers – bauen kann: Nüchterne Reflexion, messerscharfe Analysen und schonungslose Selbstkritik zeichnen die Arbeit des Vollprofis seit vielen Jahren aus. „Ich habe schnell nach Olympia das Gefühl gehabt, dass ich nicht die Schnauze voll habe, wie es nach Großveranstaltungen mal vorkommen kann. Sondern ich habe weiter große Lust gespürt“, sagt Buhl. Nun, nach Barcelona, habe ihn die Verarbeitung des sechsten WM-Ranges bis 4 Uhr nachts wachgehalten. „Weil es mir nicht egal war. Das war nach dem WM-Titel auch so“, sagt Buhl. „Ich merke, dass mir Erfolge wie Misserfolge nach wie vor viel bedeuten.“ Und sie liefern der ehemaligen Nummer eins der Weltrangliste auch nach über eineinhalb Jahrzehnten noch neue Impulse.

Dabei sei die Auswertung des fünfjährigen Projekts für den akribischen Trainingsarbeiter keine allzu schwere Aufgabe. „Meine Auswertung umfasst in der Phase nicht nur eine Regatta-Saison, Jahresauswertungen mache ich jährlich. Es geht nun darum, generelle Dinge zu hinterfragen, die man nicht so oft hinterfragen möchte oder kann.“ Dazu gehören die laut Buhl auch „erfüllende“ Arbeit mit seinem Coach Alex Schlonski, die Harmonie und Effizienz in der nationalen und internationalen Trainingsgruppe, die Suche nach neuen Inputs. „Zwischen den Saisons hat man nur zwei, drei Wochen Zeit, um sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren“, sagt Buhl. „Jetzt, nach fünf Jahren, muss ich tiefer gehen.“

Weltmeister, Europameister, Nummer eins der Welt, Rekordsieger der Kieler Woche, 19-facher Regattasieger, sechsfacher Weltcupsieger: Philipp Buhl hat beinahe alles erreicht. Eine Olympische Medaille allein treibt ihn nicht mehr an. Bild: Anna Suslova

Ein Motivationsloch, eine Schaffens- oder gar eine Sinnkrise ist allerdings nicht in Sicht – die hatte Buhl bekanntlich schon. Kurioserweise dürfte der Weltklasse-Segler einer von wenigen Sportlern sein, deren Karriere die Pandemie neues Leben eingehaucht hat. Buhl war nach dem WM-Titel Gefahr gelaufen, das Feuer zu verlieren. „Die Zeit in der Krise hat mir viel Positives gegeben. Sie hat mir die Augen geöffnet, als ich das erste Mal seit neun Jahren wieder einen Frühling in der Heimat verbringen konnte“, erzählt Buhl. „Die Zwangspause und die Freiheit, endlich mal wieder das zu machen, worauf ich Bock hatte, war sehr erfüllend.“ Diese mentale Stärke, gepaart mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten auf dem Wasser und der Erfahrung aus nunmehr 15 Jahren Profigeschäft, münden heute in einer gesunden Einschätzung von Chancen und Zielen, von Plänen und Träumen.

Philipp Buhl hat fast alles erreicht

Und doch steht die Karriere Philipp Buhls am Scheideweg. Der Sonthofer hat fast alles erreicht: Weltmeister, Europameister, Nummer eins der Weltrangliste, Rekordsieger der Kieler Woche, vierfacher deutscher Meister, 19 Regattasiege, sechs Weltcupsiege, zwei Olympia-Teilnahmen. Gewiss, eine olympische Medaille fehlt. „Aber, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Medaille jagen muss, weil mir sonst etwas fehlt. Denn bis heute kann ich nicht begreifen, was mit dem WM-Titel überhaupt gelungen ist“, sagt Philipp Buhl. „Aber das heißt nicht, dass ich weniger als eine Medaille bei Olympia angreifen werde. Es macht nur meine Karriere nicht weniger wertvoll, wenn es keine wird. Für mich ist sie vollkommen.“

Im Mai 2022, nach einer vergleichsweise kurzen Übergangszeit, steigt bereits die WM vor Mexiko. Danach, im Sommer wolle er sich eine Verschnaufpause nehmen, ehe er in den nächsten Vollsprint startet. Ziel: Olympia 2024 in Paris. „Das ist mein Ziel, aber nicht mehr mein Antrieb. Am Ende ist es eigentlich so etwas wie der ewige Hunger, der mich antreibt. Ein Hunger nach emotionalen Ausschlägen“, sagt Philipp Buhl. „Es ist bis zu einem gewissen Punkt Professionalität und unheimlich viel Energie, die man in Projekte steckt. Aber darüber hinaus ist es irgendwann nur noch die kindliche Freude am Sport. Solange ich die noch habe, bleibe ich.“