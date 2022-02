Der Oberallgäuer Nico Abrell hat seinen Internet-Auftritt um einen neuen Song bereichert. Wie in allen seinen Beiträgen geht es um persönliche Erfahrungen.

06.02.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Einen Schlussstrich zu ziehen, fällt nicht leicht. Vor allem in einer intimen Beziehung. Doch manchmal kann er befreiend wirken. Ein junger Mann streift des Nachts durch die Großstadt und kommt zu der Erkenntnis: „Ich brauch noch Zeit, um zu verstehen, dass es mir ohne dich viel besser geht.“ Aber der Mann hat für sich offenbar schon den richtigen Kurs gefunden: „Jeder Tag, an dem ich dich nicht mehr vermiss, ist für mich ein Gewinn, weil ich so wieder ich selber bin.“