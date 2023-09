Der Grüntentag: Warum er Jahr für Jahr stattfindet

Traditionell wird auf dem Grünten aller Gebirgssoldaten gedacht, die in den Weltkriegen umgekommen sind. Dieses Jahr am Sonntag, 10. September, am Jägerdenkmal.

Am Grüntentag wird traditionell der Gebirgssoldaten aller Nationen gedacht, die in den beiden Weltkriegen gefallen, ihren Verwundungen erlegen, in Kriegsgefangenschaft verstorben oder aber durch Kriegsverbrechen ums Leben gekommen sind. Die Gebirgssoldaten der Bundeswehr, die im Einsatz gestorben oder bei Auslandseinsätzen gefallen sind, sind ebenfalls in das Gedenken mit einbezogen. Am 10. September findet der Gedenktag am Grünten zum 75. Mal statt.

Opfer von Krieg, Terror und Gewalt

Auch der unzähligen Opfer von Krieg, Terror und Gewalt wird gedacht, informiert die Truppen- und Gebirgskameradschaft Grünten, die den Gedenktag organisiert. Das zentrale Gedenken findet wie immer am Jägerdenkmal auf dem Grünten statt. Dieses Denkmal erinnert an die Gefallenen und Vermissten des ersten deutschen Gebirgsjägerregiments im Ersten Weltkrieg und der Gebirgstruppe der Wehrmacht sowie an die Toten und Gefallenen der Bundeswehr.

Zum Grüntentag 2023 werden zahlreiche Abordnungen von Soldatenverbänden aus dem In- und Ausland erwartet. Umrahmt wird die Gedenkfeier auf dem Grünten durch die Musikkapelle Rettenberg. Die Alphornbläser aus Burgberg und die Böllerschützen Grünten sind seit vielen Jahren ebenfalls beteiligt. Die Truppen- und Gebirgsjägerkameradschaft „Grünten“ hofft auf rege Beteiligung aus allen teilen der Bevölkerung, „um ein Zeichen der Erinnerung und Mahnung für Frieden zu setzen“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Erinnerung an die Toten ist Kernaufgabe der Vereinigung

ns Leben gerufen wurde der Grüntentag von aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrten Gebirgssoldaten aus Sonthofen und Umgebung, die sich in der Gebirgsjäger-Kameradschaft Sonthofen zusammengefunden hatten. Das schreckliche Erleben des Krieges machte die Erinnerung an die Toten zur Kernaufgabe der Vereinigung. 1949 wurde der erste „Grüntentag“ durchgeführt. Er fand in den Folgejahren eine riesige Resonanz. Der Grüntentag wurde später um ein Gedenken am Gemeinschaftskreuz im Sonthofener Friedhof und ein Kameradschaftstreffen ergänzt. Schließlich feierte man zeitgleich mit der Gedenkfeier am Jägerdenkmal einen Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche von Sonthofen (Sonntag, 10.30 Uhr, Pfarrkirche St. Michal).

Sonntag, 10. September auf dem Grünten

Mittelpunkt des Grüntentages ist aber die Gedenkfeier mit Bergmesse am Jägerdenkmal, die bei jedem Wetter stattfindet, dieses Mal am Sonntag, 10. September, ebenfalls ab 10.30 Uhr. Um 14 Uhr beginnt ein Kameradschaftsnachmittag im Brauereigasthof „Engel“ in Rettenberg. Die Anwesenheit von ausländischen Soldaten in Uniform sei inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden, heißt es in der Mitteilung der Gebirgskameradschaft Grünten. Seit 2002 nehmen regelmäßig Alpini – italienische Gebirgssoldaten – an den Grüntentagen teil. (Lesen Sie auch: Kleinwalsertal verhängt Bausperre gegen Zweitwohnsitze)

Der Grüntendenkmal-Erhaltungsverein Sonthofen kümmert sich um den Erhalt des Jägerdenkmal. Seit 2001 gibt es auch eine Gedenktafel am Jägerdenkmal. Das Denkmal soll heutige und künftige Generationen mahnen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und alles zu tun, um Frieden zu schaffen und zu erhalten.

Bereits am Samstag 9. September, findet ab 17 Uhr eine Gedenkfeier am Gemeinschaftskreuz im Sonthofer Friedhof statt.

