Schätze erzählen von Jesu Geburt: Krippenschau in Oberstaufen

Der Heimatdienst Oberstaufen zeigt in zwei Häusern 150 Krippen aus aller Welt, darunter auch ein legendäres Werk des Bildhauers Fidelis Bentele.

29.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Heimatdienst Oberstaufen präsentiert in einer Ausstellung 150 Krippen aus der ganzen Welt von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember.

Anlass für diese außergewöhnlich vielseitige Schau ist der 15. Jahrestag der Schenkung einer Großkrippe mit über 200 Figuren durch Lydia und Rudi Heim an den Heimatdienst Oberstaufen, der dieses in 15 Jahren gewachsene Zeugnis liebevoller Krippenbaukunst seitdem dauerhaft im Heimatmuseum der Öffentlichkeit präsentiert.

Vielfalt der Darstellungen

Mit dem Krippenbau widmen sich Menschen über Grenzen und alle kulturellen Unterschiede hinweg einem einzigen verbindenden Thema: Jesu Geburt in Bethlehem. Dabei sind der Vielfalt der Darstellungen keine Grenzen gesetzt, wie die ausgestellten Krippen eindrucksvoll belegen. Das Spektrum reicht vom alpenländischen Bauernhaus bis zur orientalischen Herberge, vom archaischen Bau bis zum filigranen Stall, von der 300 Jahre alten Kastenkrippe bis zur Grulicher Bergmannskrippe und den beliebten Laternenkrippen, die im Volksmund auch „Faulenzerkrippen“ genannt werden, weil sie am Heiligen Abend mit einem Handgriff aufzustellen sind.

Abenteuerliche Geschichte

Besonders faszinierend sind die ethnischen Krippendarstellungen aus Tansania, Israel, den Philippinen, Polen oder Peru, wobei die südamerikanische Krippe einen Reiseweg von 10.600 Kilometern zurückgelegt hat. Nicht minder abenteuerlich ist die Geschichte der berühmten „Krippe aus dem Meer“ des Oberstaufner Bildhauers Fidelis Bentele, die nach dem Untergang des Frachtschiffs Flying Enterprise (1952) fünf Jahre im Ozean trieb, bevor sie auf wundersame Weise nahezu unbeschädigt wieder zurück in die Hände des Künstlers gelangte. Die nur 34 Zentimeter große Blockkrippe aus Lindenholz ist eines der Glanzstücke der Ausstellung und befindet sich in der Bentele-Dauerausstellung in der Alpe Vögelsberg.

Wespennest als Stall

Die verwendeten Materialien im Krippenbau sind so unterschiedlich wie die Haus-Formen selbst: einheimische oder exotische Hölzer in allen Farben und Maserungen, aber auch Bronze, Gips, Papier, Keramik, sogar Kohlenschlacke und selbst ein verlassenes Wespennest kommen zum Einsatz und verwandeln sich unter den geschickten Händen der großen und kleinen Künstlerinnen und Künstler in jene weihnachtlichen Schätze, die immer wieder staunen lassen. Der jüngste Aussteller, der seine Krippe dem Heimatdienst anvertraut hat, ist fünf Jahre alt, die älteste Leihgeberin kann auf 92 Lebensjahre zurückblicken.

Auf zwei Gebäude verteilt

Die Ausstellung ist wegen ihres Umfangs auf zwei Gebäude auf dem Museumsgelände verteilt: Die Krippen Nr. 1 bis 84 befinden sich in der „Alpe Vögelsberg“, Kalzhofer Straße 14, die Krippen Nr. 85 bis 150 stehen im „Strumpfar-Museum“, Jugetweg 10. Die Ausstellung ist von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, jeweils von 13 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Musikalische Begleitung

Musikalisch begleitet wird die Krippenschau am Freitag und Samstag von 13 bis 17 Uhr vom „Altenblech“. Weihnachtliche Weisen spielt die Stubenmusik Wagner am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.