Der Hirschbräu in Sonthofen macht bald wieder auf

Die beliebte Gastwirtschaft in Sonthofen soll am 9. März eröffnet werden und das „Sudhaus“ steht auch schon bereit. Am Hotel wird aber noch länger gebaut.

05.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Noch werden Leitungen verlegt, es wird gemalert und geschraubt. Doch am 9. März soll der Gasthof „Hirsch“ in Sonthofen bereit sein. Dann wird eröffnet – zumindest, was die Wirtschaft betrifft. Der Termin ist Kilian Stückler, Geschäftsführer der Hirsch-Brauerei, wichtig. Denn der 9. März ist der Todestag seines Großvaters Ferdinand Höß, der vor vier Jahren starb. Und Ferdinand Höß ist auch der Namensgeber für „Ferdls Bräustüble“, wie die Gaststube der Wirtschaft künftig heißen soll. Er hatte die Stube so gestaltet, wie sie heute noch besteht.

Am 9. März vor einem Jahr startete auch der Umbau des Hirschbräu in der Sonthofer Innenstadt. Nachdem große Teile des Gebäudekomplexes an der Ecke Grünten- und Hirschstraße abgerissen waren, wurde der Bestand grundlegend saniert und – vor allem im Hotelbereich – neu gebaut.

Dabei hatten die Planungen für die Umwandlung schon 2018 begonnen, erläuterte Stückler jetzt bei einer Besichtigung mit Stadträten. Schwierig gestalteten sich die Arbeiten an der Großbaustelle am Rande der Sonthofer Fußgängerzone, war Stückler mit Bürgermeister Christian Wilhelm einer Meinung. Denn bei der Altbau-Sanierung des traditionsreichen Gasthofs, dessen Anfänge bis ins Jahr 1657 reichen, kam so manche Überraschung ans Licht. Stückler wie Wilhelm zeigten sich daher froh darüber, dass das Projekt nun auf der Zielgeraden ist. „Und wir freuen uns darauf, wenn hier an dieser wichtigen Stelle unserer Innenstadt wieder Gastronomie einzieht“, meinte der Bürgermeister.

Das Hotel in zwei Bauabschnitten

Gemeinsam mit der Wirtschaft soll bis zum nächsten Wochenende auch das „Sudhaus“ als „bierlastige Bistro-Bar“, so Stückler, eröffnet werden. Die Fertigstellung des Hotelbereichs oberhalb der Wirtschaft ist für Ende Mai vorgesehen. Und der zweite Bauabschnitt des Hotels an der Grüntenstraße könnte im August folgen. Am Ende wird die Bettenzahl mit insgesamt 98 mehr als verdoppelt.

Das sind für die Wirtin und Hotelbetreiberin Birgit Steinberger „gute Voraussetzungen für ein rentables Hotel“. So habe sie schon erste Reservierungen erhalten. Sie freut sich darauf, mit ihrem Team wieder in den Hirschen einzuziehen – vor allem auch in die völlig neue Küche. Zwar werden die Besucher in „Ferdls Bräustüble“ kaum Veränderungen bemerken – denn „ich liebe die Gaststube wie sie ist“, sagt Stückler.

Aber die Technik dahinter mit Lüftung und Elektrik ist im ganzen Gebäudekomplex komplett neu. So wird das Hotel künftig mit Fernwärme und der Abwärme des Blockheizkraftwerks der Brauerei beheizt. Zudem gibt es eine Wärmepumpe und die Fußbodenheizung im Hotel dient im Sommer zur Kühlung. Auch sonst werde sich laut dem Geschäftsführer der Beherbergungsbetrieb in allen Bereichen neu präsentieren.

Die lange Geschichte der Gasthausbrauerei

Die Geschichte des Hauses und seiner Familie soll dennoch im Hirschbräu sichtbar bleiben – vor allem auf Bildern im Treppenhaus: Im ersten Stock sind die Anfänge der Gasthausbrauerei 1657 zu sehen. Der zweite Stock ist der Geschichte der Familie Höß gewidmet, in deren Besitz die Brauerei seit über 150 Jahren ist. Im dritten Stock findet sich Johan Baptist Hastreiter, ehemaliger Braumeister des Münchner Hofbräuhauses, der damals per Heiratsvermittlung ins Allgäu kam. Der vierte Stock ist Elfi und Ferdl Höß gewidmet.

Und was soll das Ganze kosten? Da bleibt Stückler bei der schon früher geschätzten Investitionssumme von sieben Millionen Euro.