Der Jolargsang Hörnerblick aus Fischen präsentiert Außergewöhnliches auf CD

Der Jolargsang Hörnerblick und die Burgglöckler Fehla präsentieren ihre CD „Huimatschtolz“ in Fischen. Die Vokalbeiträge sind ein exklusives Gemeinschaftswerk.

25.04.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Mehr als 1000 Ohren lauschen. 150 Minuten. Konzentriert. Fasziniert. Begeistert. Hören echte Volksmusik. Von den Burgglöckler Fehla, vom Jolargsang Hörnerblick, von Gästen aus der Schweiz, die das Projekt mitgestaltet haben. Sehen in einem kurzweiligen Film wie die beiden Oberallgäuer Gruppen zusammentreffen, um ihre CD zu „schmieden“. „Huimatschtolz“ wird an diesem Abend präsentiert. In Ausschnitten, in Interviews von Rundfunk-Moderator Johannes Hitzelberger.

Intensive Zusammenarbeit

Flori Ruppaner, künstlerischer Kopf des Jolargsangs Hörnerblick, war schon in jungen Jahren von Jodelaufnahmen derart fasziniert, dass er Sepp Herger unbedingt persönlich kennenlernen wollte. Seit Jahren nun verbindet ihn musikalische Zusammenarbeit, intensive Freundschaft mit einem der bekanntesten Volksmusiker der Schweiz. Da haben sich Gleichgesinnte gefunden, mit inniger Liebe zum Jodellied, seinen spezifischen Ausdrucksmöglichkeiten von Gefühlen, mit aufrichtiger Verbundenheit zur Heimat und ihren Klängen.

Einzigartige Verschmelzung

Alle Vokalbeiträge auf „Huimatschtolz“ sind ein exklusives Gemeinschaftswerk: Ruppaners Texte im Oberallgäuer Dialekt, die Melodie mit Schweizer Idiom von Herger. Eine wohl einzigartige Verschmelzung, die ihre Klangbilder aus der Farbigkeit der Volkssprache wie aus der naturgepulsten, empfindsamen Tonsprache des Schweizer Jodel generiert. So lässt sich das Ensemble durchaus different zu den heimischen Gruppen vernehmen: Durchsichtiger ist sein Gesang, dezenter in den charakteristischen Intervallsprüngen, heller, facettenreicher. Seine fünf „Jodlerstimmen“ prägend präsent, mitgestaltend getragen von zwei Bassgruppen in warmem, rundem Timbre.

In Hitlisten ganz oben platziert

Wie die deutsch-schweizerischen Lieder noch klingen können, führt die Familienmusik Herger vor. Die fünf Geschwister aus dem „Ur“-Kanton Unterwalden singen sie in Adaption auf ihre Volkssprache und sind damit in der Schweiz überaus erfolgreich, in Hitlisten ganz oben platziert. Sepp Herger begeistert in der Fiskina auch instrumental in seinem Ländler-Trio „H2O“.

Hörbare Freude an der Musik

Zwei Harmonikas plus Kontrabass sind auch die Besetzung der Burgglöckler Fehla. Talentiert, in jungen Jahren schon in Volksmusik verliebt, durch Preise ausgezeichnet, in „wunderbarer Freundschaft“ seit Jahren mit der Jodlerformation verbunden. Auch sie zeichnen sich durch ungekünstelte, nicht auf vordergründigen Effekt ausgerichtete Interpretationen aus, durch hörbare Freude an der Musik. Sie haben traditionelle Weisen aus dem Alpenraum eingespielt, wie Werke, die ihnen gewidmet sind. Luftig tönt das Trio, gleichwohl emotional berührend, rhythmisch präzise, die Instrumentalstimmen homogen gebunden, in wirkungsvollen Kontrast gesetzt.

Kreative Regie

Wie viel Freude, aber auch Anstrengungen es bedeutet, gemeinsam zu musizieren und gar noch eine CD einzuspielen, haben die beiden Formationen in einem Film dokumentiert. In der kreativen Regie von Christof Endreß, professionell gefilmt und aufbereitet von Frithjof Kjer wird zum besten Amüsement der Präsentations-Besucher gezeigt, wie die Silberscheibe als Gemeinschaftswerk in reiner „Handarbeit“ entstanden ist. Die Fachbegriffe gespitzt gewitzt in ihrem ursprünglichen Wortsinn genommen, feinsinnig pointiert, in reizvolle Szenen gesetzt. Schon das „Einrücken“ der 15 Musiker und Sänger mit Talent für unprätentiöses Schauspiel aus allen Ecken des Oberallgäus ist eine Schau.

Multi-Mediale Präsentation

Eine solche CD-Präsentation hat wohl bisher keiner in der Region erlebt: Multi-Medial, abwechslungsreich, gleichwohl stimmig, anrührend, mitreißend. Familiär, authentisch, musikantisch.

Reichlich Grund zum Feiern für alle Mitwirkenden: Tanz zu den Klängen der „Scheaggemoosar Büebe“, frohes Fest bis in die Morgenstunden.

Erhältlich ist die CD „Huimatschtolz“ zum Preis von 18 Euro in den Gästeinformationen der Hörnerdörfer und 24 Stunden in der CD-Box am Holzhaus Schwarz in Oberstdorf, Reichenbach 1.

Lesebn sie auch: "Wie sich die Oberallgäuer Musikgruppe "Vuimera" neu erfindet".