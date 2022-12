„Der Kontrast ist wunderbar“: Zwei Oberstdorferinnen gründen neues Duo

Die Harfenistin Martina Noichl und die Cellistin Ulrike Loesch aus Oberstdorf haben sich zu einem Duo zusammengefunden. Zu Weihnachten feiern sie Premiere.

Beide leben in Oberstdorf. Beide beherrschen ihr Saiteninstrument aus dem Effeff. Beide sind in der Branche anerkannte Musikerinnen. Beide verdienen ihr Geld als Musikpädagoginnen und mit ihren Konzerten. Die Rede ist von der Harfenistin Martina Noichl und der Cellistin Ulrike Loesch aus Oberstdorf.

Obwohl die Frauen sich seit Jahrzehnten kennen, gibt es sie erst jetzt im „Doppelpack“. Ihren ersten offiziellen Auftritt haben sie am Montag, 26. Dezember, um 17 Uhr (bereits ausgebucht) und um 19.30 Uhr in der Villa Jauss als Duo „HarpaCello“.

„Uns verbinden die Saiten“, sagt Harfenistin Martina Noichl. Und bringt es auf den Punkt. Die eine zupft seit ihrem neunten Lebensjahr an der Harfe, die andere streicht seit Kindesbeinen auf dem Cello. Der Bogenstrich über eine Cellosaite ergibt zwar einen langen und bei der Harfe einen kurzen Ton, aber der Tonumfang bei beiden Instrumenten ist ungefähr der Gleiche. „Der Kontrast ist einfach wunderbar“, schwärmt Ulrike Loesch.

Festliche Weihnachtsmusik in Oberstdorf

Nun haben die zwei ihr Programm fertig für den Auftritt im Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss. Geplant ist speziell für diesen Abend eine festliche Weihnachtsmusik von der Barockzeit bis in die Moderne – vom Norden Europas bis nach Südamerika. Der Name „HarpaCello“ kam Martina, als sie an dem italienischen Likör „Limoncello“ nippte.

Die Besetzung Harfe und Cello ist ungewöhnlich. „Es gibt nur ganz wenige Duos“, sagt Ulrike Loesch. Demzufolge existiert auch nicht so viel originale Weihnachtsmusik für diese beiden Streichinstrumente zusammen.

"Wir arrangieren jedes Lied neu"

Zuerst steht für das Duo die Stückauswahl an, dann geht’s ans Bearbeiten. „Wir arrangieren, komponieren und variieren jedes Lied neu“, ergänzt Martina Noichl. Abwechslung heißt die Devise, auch bei der Entscheidung, wer Melodie und wer Begleitung spielt, doch nicht verkopft, alles spielerisch.

Martina Noichl freut sich, dass die Zusammenarbeit mit Ulrike Loesch für ein eigenes Konzert endlich geklappt hat. Ihr schwirrte schon länger ein musikalisches Tete-á-Tete mit ihrer früheren Musikschulkollegin im Kopf herum. Kolleginnen sind sie heute nicht mehr, denn Noichl hat die Musikschule nach 25 Jahren im Jahr 2021 verlassen. Sie arbeitet heute als freie Musikpädagogin.

Die Chemie stimmt

Zusammen musiziert haben die beiden Frauen allerdings schon etliche Male, wie bei den von Martina und ihrem Mann Stefan Heidweiler arrangierten Kindermusicals, bei Beerdigungen oder anlässlich einer CD-Präsentation von Martina Noichl 2016 in der Villa Jauss, damals jedoch nur zwei Stücke.

Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, spürt man sofort. Da passt es natürlich, dass beide ihre Instrumente gegenseitig „zum Heulen schön“ finden und jede ganz fasziniert der anderen beim Spiel lauscht. „Wir beglücken uns gegenseitig“, lacht Martina Noichl.

