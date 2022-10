Der Laden läuft in Vorderburg

Die Kunden sind froh übers Angebot und dass sie nicht bis Immenstadt zum Einkaufen müssen. Da ist der nächste Supermarkt. Der Rettenberger Dorfladen schließt.

02.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im kleinen Weiler Vorderburg läuft der Dorfladen. Anders sieht es im Hauptort der Gemeinde, in Rettenberg aus.Dort macht der „Kaufladen“, der ausschließlich Bioprodukte führt, Ende Oktober zu. Was machen Bianca und Rainer Frisch in Vorderburg anders. Warum kaufen die Einheimischen dort regelmäßig ein? Wir hörten uns an einem Mittwochmorgen um.

Von 7 bis 10.30 Uhr hat der Laden da offen. Ist das nicht ein bisschen wenig? „Was heißt wenig. Ich bin sechs Tage die Woche von 7 bis 10.30 Uhr da. Das ist sehr viel“, sagt Bianca Frisch (47), die den Laden leitet. „Ich komm’ auf über 40 Stunden. Das reicht mir.“ Sie müsse ja schon immer vorher da sein und die frische Ware einräumen. Und nach dem Schließen sei sie mit Neubestellungen beschäftigt – und auch mit Putzen, Einräumen und vielem mehr. „Vor halb eins komm ich selten raus“, sagt die vierfache Mutter. „Ja, man muss es schon gern machen“, fügt sie an. Und das tut sie. Jeden Tag auf Menschen treffen, das gefällt ihr. Zu jedem hat sie ein nettes Wort, fast alle spricht sie mit Namen an, viele mit Vornamen und dem vertrauten Du.

Hat stets ein Lächeln auf den Lippen: Bianca Frisch Bild: Reich-Recla

Aber sie sagt auch: „Ich will nicht nur im Laden stehen.“ Es gibt für sie auch ein anderes Leben. Eines, das viel mit Familie zu tun hat. Ihre vier Kinder sind zwischen 12 und 19, eigentlich aus dem Gröbsten raus. „Aber früher, da war das schon gut, wenn sie in den Laden kommen konnten.“ Zum Beispiel in den Schulferien. Und mit ihrem Mann Rainer, der Schreiner ist, hat sie eine GbR gegründet. Mit ihm verkauft sie jeden Samstag. Ein Familienprojekt. Das war es auch schon früher, als sie den Kiosk am Rottachsee in Moosbach leiteten.

Seit 2017 führen sie den Laden im „Hirsch“ in Vorderburg. In jenem Gasthof, der von der Dorfgemeinschaft zum Leben erweckt wurde. Und da war es klar, dass auch Lebensmittel rein mussten. Frischs übernahmen. Vorher hatten sie in Großdorf einen Laden in der ehemaligen Bäckerei Wörle. Es sei jetzt praktisch, in wenigen Minuten zu Fuß zur Arbeit zu laufen. Außerdem sei sie als Vorderburgerin auch mit Vorderburg verwurzelt. Und was sagen die Kunden zum Angebot im Dorf?

"Ich will auch die Betreiber unterstützen"

„Das ist ganz wichtig für uns Ältere“, meint Hannelore Groß aus Emmereis. Sie fahre zwar mit dem Auto her, könne so aber die weite Strecke nach Immenstadt vermeiden, was sie gut findet. „Ich will auch die Betreiber unterstützen“, sagt die 81-Jährige. Christoph Müller (38) aus Vorderburg findet den Laden eine „Bereicherung fürs Dorf“. Frischs seien „sehr engagiert“. Und hätten sie das Gewünschte mal nicht, „dann versuchen sie, es zu bestellen. Das klappt meistens“. „Hier ist alles da, was notwendig ist“, urteilt Manuela Herz (52). Nur einmal im Monat fahre sie zum Großeinkauf nach Immenstadt. Und was glaubt sie, warum hat das mit dem Kaufladen in Rettenberg nicht geklappt? „Die bieten ausschließlich Bioprodukte an. Das hat wohl nicht jeder wertgeschätzt“. Dafür sei das Einzugsgebiet zu klein. Das unterstreicht Gertrud Weißenbach (47). Sie denkt bei den aktuellen Spritpreisen aber auch ganz praktisch: „Wenn ich in Vorderburg einkaufe, bin ich gleich wieder daheim.“

Das Pikante ist, Bianca und Rainer Frisch führten vor einigen Jahren auch einen Dorfladen in Rettenberg, und zwar an der Hauptstraße, wo jetzt eine kleine Galerie ist. Auch sie gaben den Standort auf, weil er nicht gut lief. Damals gab es aber noch einen Bäcker und einen Metzger. Letztgenannter machte vor drei Jahren zu. Der „Kaufladen“ zog in die Räume ein.

Im kleinen Vorderburg ist der Zusammenhalt groß

Im kleinen Vorderburg sei der Zusammenhalt groß. „Aber nur Bio, das würde hier sicher auch nicht funktionieren“, meint Bianca Frisch mit Blick auf den „Kaufladen“. Falls es aber mal in einigen Jahren einen Discounter oder Supermarkt in Rettenberg geben sollte und der Zulauf zum Dorfladen Vorderburg deshalb abebben würde, wäre das auch nicht schlimm. Dann würde sie ihr Leben wieder anders gestalten.

Aber jetzt, gibt sie alles. Denn das Arbeiten im Laden in Vorderburg macht ihr Spaß, das sieht und hört man. Und mit den beiden Mitarbeiterinnen komme sie bestens aus. „Wir ticken ähnlich, das passt sehr gut.“

