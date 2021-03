Der Landwehrplatz in Immenstadt behält seinen Namen

Diskussion ums Andenken des Demokraten und Freiheitskämpfers Fidel Schlund: Stadtrat entscheidet sich, den Platz vor dem Literaturhaus nach ihm zu benennen.

04.03.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Fidel Schlund wird „umquartiert“: Der überzeugte Demokrat (1805 bis 1882), einer der bedeutendsten Söhne Immenstadts, sollte als Namensgeber eines Platzes geehrt werden. Dafür war zunächst der Landwehrplatz vorgesehen. Doch nach Protesten der Anlieger hat der Stadtrat mehrheitlich einen anderen Ort beschlossen: die bislang namenlose Fläche vor dem Literaturhaus. Vorausgegangen waren eine intensive Diskussion und ein denkbar knappes Votum mit zwölf zu elf Stimmen. Damit behält der Landwehrplatz seinen Namen.

Zur Vorgeschichte: Der Name Fidel Schlund ist zwar vielen US-Bürgern ein Inbegriff für Demokratie und Freiheit, doch in seiner Heimatstadt Immenstadt kennen ihn die wenigsten. Das wollen Stadtarchivar Gerhard Klein, Altbürgermeister Gerd Bischoff und weitere Historiker ändern. Sie beantragten, einen Platz nach ihm zu benennen: den Landwehrplatz. Den deshalb, weil dort angrenzend das frühere Wohnhaus von Schlund stand. Außerdem bespitzelte der Kommandeur der Landwehr für die Obrigkeit den Demokraten Fidel Schlund. Damit hätte Schlund – historisch gesehen – Wiedergutmachung in seiner Geburtsstadt erhalten.

Für den Stadtrat war es vor einem Jahr keine Frage, dem berühmten Sohn der Stadt ein Denkmal mit der Namensgebung zu setzen. Doch schon damals war der Landwehrplatz umstritten, nachdem die dortigen Gewerbetreibenden sich wegen hoher Kosten für eine Adressenänderung vehement dagegen aussprachen. So fiel die entscheidende Abstimmung nur knapp mit zwölf zu zehn dafür aus. Die Anlieger erhielten bis Ende 2021 Zeit, um Werbeartikel aufzubrauchen und die neue Adresse bekannt zu machen.

Die Diskussion heute: Alle Stadträte waren sich einig, dass die Würdigung Schlunds mit einem Platznamen notwendig sei. Doch erneut spaltete die Frage nach dem Platz den Stadtrat in zwei Lager: CSU, JA, FDP und Bürgermeister Nico Sentner sprachen sich für die Fläche vor dem Literaturhaus aus. Grüne, Aktive, Freie Wähler, SPD und Frauenliste plädierten für den Landwehrplatz.

Die Argumente der „Pro-Landwehrplatz-Fraktion“ waren, „dass dort das Wohnhaus Schlunds stand und damit ein unmittelbarer Bezug zu dem Platz besteht“. Der Platz vor dem Literaturhaus sei dagegen „zu klein und unbedeutend“ und werde einer so wichtigen Persönlichkeit – „einer der ersten Demokraten Immenstadts“ – nicht gerecht. Dagegen müsse „man der Landwehr nicht gedenken“. Dafür sei sie als „Nationalgarde 3. Klasse“ viel zu unbedeutend gewesen.

Die Pro-Literaturhaus-Fraktion ist davon überzeugt, dass der allergrößte Teil der Immenstädter „kein Verständnis für eine Umbenennung des Landwehrplatzes hätte“. Völlig unnötig würden den dortigen Geschäftsleuten Kosten aufgebrummt. Es sei ein „Zeichen der Demokratie, Politik mit dem Bürger und nicht gegen ihn zu machen“. Außerdem habe der Landwehrplatz mit seinem Autoverkehr wenig Aufenthaltsqualität. Dagegen könne die ruhige Fläche vorm Literaturhaus als Erinnerungsstätte für Schlund gestaltet werden – vielleicht mit einer Stele, aber sicher mit einer Hinweistafel zum Leben Schlunds.

Das sagen die Antragsteller: Sie zeigten sich „betroffen von den heftigen und zum Teil sehr unsachlichen Reaktionen“ der Bürger vor allem in den „sozialen“ Netzwerken. Zwar sei aus Sicht der Geschichtswissenschaft die Begründung für den Landwehrplatz „nach wie vor stichhaltig“. „Aber zur Wahrung des sozialen Friedens in der Stadt beharren wir nicht auf einer Umbenennung des Landwehrplatzes in Fidel-Schlund-Platz“, sagte Stadtarchivar Klein. Wie die Antragsteller auch schon vor der Stadtratssitzung mitgeteilt hatten, „erklären wir uns mit der Alternativlösung einer Benennung des bislang namenlosen Platzes vor dem Literaturhaus nach Fidel Schlund einverstanden“.