Der letzte Schlagabtausch: 1. FC Sonthofen zum Gipfeltreffen in Nördlingen

Verfolger 1. FC Sonthofen fordert Spitzenreiter Nördlingen. Im Hinspiel gab es ein Spektakel. Davor warnt Coach Benjamin Müller.

30.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Regenerieren, Kräfte sammeln, besser machen als zuletzt: Die Tagesordnung beim 1. FC Sonthofen in dieser Woche war überschaubar, aber wichtig. Immerhin steht der Zweitplatzierte der Fußball-Landesliga (58 Punkte) am Samstag ab 15.30 Uhr im Rieser Sportpark gegen den TSV Nördlingen (1./63) auf dem Prüfstand.

Im Gipfeltreffen des 31. Spieltags heißt es für die Oberallgäuer: verlieren verboten, wenn man Jäger des Spitzenreiters bleiben will. Sonthofen geht als Außenseiter in die Partie. Der FCS hat zwar bis jetzt die wenigsten Gegentreffer kassiert (58:25), muss aber in diesem Duell die Startelf umbauen, da Manuel Schäffler gesperrt ist. Der Abwehrchef erhielt beim 0:0 gegen Garmisch in der Nachspielzeit eine Rote Karte.

Nördlingen kann dagegen auf den treffsichersten Sturm (66:29) zurückblicken – und auf das erfolgreichste Angriffsduo der Liga, Simon Gruber (18 Treffer) und Alexander Schröter (12). In den bisherigen Duellen schlug das Pendel klar zugunsten der Hausherren aus. Nördlingen gewann zwölfmal. Viermal siegte Sonthofen bei sechs Remis. FCS-Coach Benjamin Müller spricht Klartext: „Wir müssten gewinnen, um noch eine reelle Chance auf den direkten Aufstieg zu haben.“ Schon das Hinspiel sei beim 4:2-Sieg ein offener Schlagabtausch gewesen, in dem sein Team eines der besten Spiele gezeigt habe.

Gefährliche Achse des TSV

Müller weiter: „Wir wissen um die Qualität des Gegners mit den drei starken Achsen um die zwei Innenverteidiger, zwei Sechser und die beiden Stürmer“, sagt der Coach. „Ganz ausschalten werden wir die Offensive nicht können. Da müssen wir von der ersten Sekunde an hellwach sein und dürfen anfangs nicht wie zuletzt auftreten. Auch im Hinspiel musste uns Nördlingen mit den beiden Gegentreffern erst wachrütteln. Das darf uns dieses Mal nicht passieren, sonst müssen wir wieder einem Rückstand hinterherlaufen“.

Einer der konstantesten Akteure im Sonthofer Team ist seit Monaten Jonas Koller. Der Dauerläufer und Staubsauger vor der Abwehr sagt: „Vor so einem Spitzenspiel wissen alle im Team, um was es geht und jeder ist bis in die Haarspitzen motiviert“, sagt der 20-Jährige. „Wenn jeder Vollgas gibt, wie in der zweiten Halbzeit gegen Garmisch und das abruft, was er kann, glaube ich, dass wir dort gewinnen können. Wir haben ja schon im Hinspiel gezeigt, wie das geht“. An Selbstbewusstsein scheint es Koller nicht zu mangeln.

Ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) findet das „Kreisklasse-Derby“ zwischen dem gastgebenden FC 07 Immenstadt und der „Zweiten“ des 1. FC Sonthofen statt.