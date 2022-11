Der letzte Tanz: Sonthofens Ausnahmespielerin Nora Harner am Scheideweg

Für Nora Harner steht mit dem Duell mit Lohhof ein Schlüsselspiel an: Es wird ihr letzter Auftritt der Saison. Wie die 18-Jährige zur Ausnahmespielerin reifte.

25.11.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Es ist ihr vorerst letzter Tanz. Wenn Nora Harner am Samstag das Parkett der Allgäu-Sporthalle in Sonthofen betritt, läuft sie zu einem – zumindest für sie – außergewöhnlichen Spiel auf. Ab 19.30 Uhr empfangen die AllgäuStrom Volleys Sonthofen den SV Lohhof II zum Bayern-Derby in der 3. Liga Ost. Für das Team von Trainerin Vanessa Müller, das sich aktuell im Formhoch befindet, kommt das Duell zur rechten Zeit. Für Harner nicht. Es wird auf unbestimmte Zeit der letzte Auftritt für die 18-Jährige sein, das steht bereits vor Spielbeginn fest.

Meniskusverletzung komplex, langwierig - und operationsbedürftig

Eine Meniskusverletzung im rechten Knie aus dem Finale der Vorsaison stellte sich in den vergangenen Monaten als komplex und langwierig, vor allen Dingen aber als operationsbedürftig heraus. „Es ist auch mit Pausen im Sommer nie wirklich weggegangen“, sagt Harner. „Ich spüre es immer. Es beeinträchtigt mich in meiner Leistung und sogar im Alltag. Darum ist dieser Schritt sinnvoll.“

Wenige Tage nach dem Lohhof-Spiel wird sich Harner deshalb in München einem Eingriff unterziehen – in diesem Jahr, vermutlich gar in dieser Saison, wird die Angreiferin nicht mehr für Sonthofen auflaufen. Wie lange die Pause dauern wird, ist offen. „Es wird ein komisches Gefühl“, sagt Harner mit Blick auf die bevorstehende Partie. „Aber ehrlich gesagt habe ich es noch nicht realisiert. Das letzte Spiel, die letzten Trainings. Und es kommt eine lange Zeit ohne das alles. Das tut schon weh.“ Nora Harner steht die schwerste Phase ihrer Karriere bevor.

Es mag an ihrem Naturell oder am Elternhaus liegen, aber Harner beschwert sich nicht. Ebenso wenig wie man es auf dem Parkett erleben wird, dass der Lockenkopf beim Schiedsrichter lamentiert, geschweige denn die Augen rollt, wenn eine Kollegin patzt, so klagt die 18-Jährige auch nun nicht. „Ich glaube, es wird ihr am Anfang gerade bei den Heimspielen schwerfallen, uns zusehen zu müssen“, sagt Zuspielerin und Freundin Patricia Wendl. „Aber sie wird bald die Alte sein. Und ich glaube, die Zeit wird ihr sogar guttun, um ein wenig runterzukommen.“

„Bei Nora stimmt einfach das Gesamtpaket“, lobt Trainerin Vanessa Müller. Bild: Dominik Berchtold

Denn der Aufstieg des Sonthofer Sternchens erfolgte in den vergangenen Jahren rasant. Die jüngste Tochter der sportlichen Familie – Mutter Sandra war Handballerin, Vater Christian Federball-Spieler und ihr zwei Jahre älterer Bruder Lukas Fußballer – kam vergleichsweise spät zum Volleyball. Nach Anfängen in Ballett, HipHop und Jazz sowie im Turnen beim TSV Sonthofen kam Harner erst mit zehn Jahren zum Volleyball. Vater Christian betreute die Volleys schon seinerzeit als Physiotherapeut, Nora verfolgte die Zweitliga-Spiele von der Tribüne aus und stieg – wie sollte es anders sein – bei Peter Fischer ein.

Harner legte den Fokus schnell um. „Nach zwei Jahren habe ich gespürt, dass mehr in mir steckt“, erinnert sie sich. „Ich war immer schon eine der Größten, aber auch zugleich eine der Jüngsten, weil ich meist in der höheren Trainingsgruppe war.“ Das zahlte sich aus: Mit zwölf Jahren kam sie zur Schwabenauswahl, gewann mit 14 den Bayernpokal mit der U16 und wurde als beste Angreiferin ausgezeichnet. Ab 2018 war sie auch Mitglied der Bayernauswahl und gewann als 16-Jährige das Bundespokal-Turnier in Wiesbaden.

Harner wird zum Gesicht des Neuanfangs bei den Volleys

Synchron verlief die Entwicklung im Verein: Mit 15 Jahren debütierte Nora Harner bei den Damen im Regionalliga-Team. Vom parallelen Auswahltraining an der Sportschule in Oberhaching würde sie ein Leben lang profitieren, weiß die Sonthoferin heute. „Da habe ich einen extremen Schub gemacht, technisch, im Angriff, in der Präzision meiner Aktionen, in Taktik und Spielverständnis.“ Körperlich, in Sachen Kraft und Stabilität, ist Harner – auch durch die berufliche Prägung beider Eltern – seit jeher eine Vorzeige-Athletin.

Die Summe all dieser Qualitäten sorgte dafür, dass die 1,86 Meter große Angreiferin nach dem Neuanfang der Volleys 2020 schnell zum Gesicht des Umbruchs wurde. Harner wurde mehr Verantwortung übertragen, der Teenager wuchs zum Leuchtturm und begann auch alsbald in dieser Rolle zu strahlen. „Von ihrem Naturell her, zieht sie sich zwar immer ein wenig zurück. Aber dann steht sie auf einen Schlag vorne, läuft an und bombt den Ball ins Feld“, sagt Trainerin Müller. „Zuletzt wurde sie auch in der Annahme sehr stabil und präsent in der Abwehr – bei ihr stimmt das Gesamtpaket. Nora ist schon jetzt enorm wichtig für die Mannschaft, obwohl sie immer noch sehr jung ist.“

Das hat sich Harner erarbeitet. Beim jüngsten siegreichen Doppel-Spieltag in Dresden reichten sogar „nur“ zweieinhalb Sätze, damit der Gegner sie zum zweiten Mal in zwei Tagen zur wertvollsten Spielerin ernannte. Dass Hoch- und Schwächephasen im Spiel der Volleys inzwischen nicht selten parallel zu Harners Formkurve verlaufen, belegen die Zahlen der laufenden Saison – und steht beispielhaft für die Schlüsselrolle, die Harner inzwischen einnimmt.

Nora Harner: "Vielleicht sehe ich bald das Positive"

Und so wird die 18-Jährige den Volleys in jeder Hinsicht fehlen – und umgekehrt. „Nora ist immer offen und ehrlich, manchmal schonungslos. Das schätze ich besonders an ihr“, sagt Wendl. „Und sie ist zuverlässig. Als Freundin und auf dem Feld. Sie hat nie richtig fiese Durchhänger, sondern spielt konstant. Man kann sich auf sie verlassen.“ Und darauf, dass sie wieder angreifen wird.

Antrieb dafür ist nicht zuletzt das Abitur im Frühsommer, das Harner im Schwimmen und im Volleyball ablegt. „Bis dahin wird es schlimm sein, dass ich so gar keinen Sport machen darf. Aber es kann gut sein, dass ich in dieser Sache bald das Positive sehe“, sagt Harner und ergänzt mit Blick auf ihren vorerst letzten Auftritt: „Es überwiegt die Freude – ich habe nicht den Gedanken daran, was danach passiert. Ich will noch einmal Spaß haben. Im Spiel und bei der Party danach.“ Denn am vergangenen Montag wurde Harner 18 Jahre alt. Es gibt allemal einen Grund zu feiern nach dem letzten Ball.