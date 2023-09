Der Maler Kilian Lipp feiert seinen 70. Geburtstag: Ein Portrait des Künstlers

In Bad Hindelang hat Kilian Lipp mit seiner Frau einen alten Hof zum Kunsthaus ausgebaut. Bevor er von der Kunst leben konnte, war der Maler auch Seefahrer.

06.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Seinen 70. Geburtstag feiert der Künstler Kilian Lipp am Mittwoch, 6. September, – in einem alten Hof in Gailenberg hoch über Bad Hindelang, den er zusammen mit seiner Frau Annette zum Kunsthaus herrichtete und betreibt. Seit 2008 gibt es dieses Gesamtkunstwerk, in dem Lipps Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen zwischen alten, heimeligen Holzbalken einen idealen Auftritt haben.

In bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen

Mit sechs Geschwistern aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen am Ort, kennt Kilian Lipp die Basis des Lebens, arbeitete auch als Kleinhirt, lebte in einer Hütte im Wald. Dass er 15 Jahre mit Nebenjobs durchhalten musste, bis er endlich von seiner Kunst leben konnte, war für ihn kein Problem. „So isch ba’s gwähnt gwea“ (so war man es gewohnt). Bevor er in Hindelang wieder Wurzeln schlug, schaute sich Lipp die Welt draußen an. Zunächst ein Jahr auf Seefahrt („So hobba it zur Bundeswehr miasse“), anschließend sieben Jahre als Gründungsmitglied beim Künstlerbund Bottrop. Da sei er aber jeden Monat heimgefahren.

Atelier in der Toskana

Ein altes Steinhaus in der Toskana wurde mit zwei Freunden zum Atelier umgebaut, das er bis heute gern nutzt. In den 80er Jahren dort Photovoltaik und Batteriespeicher zu installieren (es gab weder Strom – noch Wasseranschluss) war eine Pioniertat. Damals radelte er bis in die Toskana. Auch die alte Fabrik in Vorderhindelang (eine ehemalige Weberei) nutzte er als Atelier.

Die große Chance

Dann 2007 die große Chance: Ein 400 Jahre alter Hof, seit 40 Jahren leerstehend, war in Gailenberg zu haben. Bis die alten Balken wieder raunen und erzählen konnten, war viel Arbeit zu verrichten. In manchen Räumen waren vier Bodenschichten abzutragen, bis die ursprünglichen Dielen wieder auftauchten. Dass einst Vorfahren von Lipp hier lebten, wie sich herausstellte, war das i-Tüpfelchen.

Es gibt viel zu entdecken

Es gibt auf drei Stockwerken viel zu entdecken: Als Boden in der ehemaligen Speisekammer dienen nun Steinplatten der Kemptener Basilika. Die gewaltige Tischplatte im Hauptraum ist aus einer Tanne im Tannheimer Tal geschnitten und von Lipp selbst auf Metallfüße gestellt (er ist Diplom-Designer). Und dazwischen überall, wie gewachsen, Lipps Bilder und Gemälde.

Die Vision

Bis die Lipps ihre Vision des Miteinanders von Alt und Modern verwirklichen konnten, was ja Charme und Persönlichkeit dieses Gebäudes ausmacht, gab es mit „dem Denkmalschutz“ einige Diskussionen und war Überzeugungsarbeit zu leisten. Etwa, bis die Lamellen vor den großen Fenstern an Lipps Atelier genehmigt wurden, mit denen er den Lichteinfall so regulieren kann, wie er ihn zum Malen braucht.

Die Einflüsse

Die prägenden Einflüsse seiner Kunst schöpft Lipp aus dem tiefen Brunnen seiner Kindheit. Etwa seine typischen, archaischen Männergestalten mit dunklen Hosen und hochgekrempeltem weißem Hemd. Die Blasmusik-Bilder entstehen bis heute aus jener tiefen, ehrfürchtigen Kinder-Perspektive, „wenn mir allat hintr der Museg durgschloffe sind“, erzählt er.

Der Reiz des Neuen

Dass Lipp auch als erfolgreichen und situierten Künstler Neues reizt, er sich etwa eine Technik wie den Linolschnitt flugs aneignete („während Corona honi drwil ghet“) und sein Thema der Wasserspiegelungen nun auch virtuos auf diese Art umsetzt, zeigt ihn elastisch und neugierig.

Und so weht „uffm Gailebearg“ hoch über Hindelang, auch geprägt durch den Maler Otto Modersohn und seine Familie, bis heute Künstlerluft und -geist. Ein wahrhaft bemerkenswerter Platz.

Öffnungszeiten Kunsthaus Lipp am Gailenberg: Mittwoch bis Samstag von 14 bis 17 Uhr.

