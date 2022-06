Der Meister aus der Altach-Mühle: Maler Andreas Müller aus Rettenberg

Ein neu gestalteter Raum würdigt im Immenstädter Museum Hofmühle den aus Rettenberg stammenden Maler Andreas Müller. Er arbeitete für Prinz und Könige.

04.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Menschen genießen den Aufenthalt im Freien, scheinen fröhlich, unbeschwert, lagern ungezwungen unter Bäumen. Und doch bleibt manches vage, bleiben manche Figuren sogar gesichtslos. Die Freude, die das Bild in seiner Anlage ausstrahlt, scheint getrübt. Denn das „Fest im Walde“, so heißt dieses Gemälde heute, ist unvollendet. Der Maler Andreas Müller aus Rettenberg hat es als sein Hochzeitsbild konzipiert, doch als seine Frau nach einjähriger Ehe bei der Geburt des ersten Kindes im Kindbett starb, rührte er das Werk nicht mehr an.

Wie ein Standbild aus einem Kinofilm

Jetzt lenkt es in seinem unvollendeten Zustand in einem neu gestalteten Raum des Immenstädter Museums Hofmühle die Blicke der Besucher auf sich. Denn das Gemälde besticht schon durch seine Größe und sein ungewöhnliches Format. Es gleicht mit seinen Dimensionen ein Meter auf vier Meter einem Standbild aus einem Kinofilm. Doch es hat vor allem künstlerische Qualität: „Frische und Leichtigkeit der malerischen Auffassung“ bescheinigt dem Werk Bertram Lucke. Er bewundert die „Ausgewogenheit der großen Komposition, die Vielgestaltigkeit, den Detailreichtum“. So zumindest beschreibt er die Arbeit in jenem Buch, das anlässlich der „ersten Sonderausstellung“ zu Leben und Werk des aus Rettenberg stammenden Malers Andreas Müller entstanden und jetzt erschienen ist.

Ein großzügiger Förderer und Freund

Diese umfangreiche Gedächtnisausstellung fand allerdings nicht im Allgäu, sondern in Meiningen statt (wir berichteten). Denn dort fand der junge talentierte Künstler einen großzügigen Förderer und Freund, den Erbprinzen Georg des thüringischen Herzogtums. Andreas Müller, 1831 in der Altach-Mühle bei Rettenberg geboren, hatte Malerei an der Akademie der bildenden Künste in München studiert, wurde dort von Künstlerkollegen geschätzt und hatte sich den ehrenden Beinamen „Komponiermüller“ erworben, weil er vorgegebene Themen mühelos gestalten, komponieren, konnte.

Ein Rettenberger als Professor in München

Seine prägenden Lehrer waren Moritz von Schwind und Wilhelm von Kaulbach, der ihn 1855 nach Meiningen empfahl. Dort entwickelte sich zwischen Andreas Müller und dem Erbprinzen, dem späteren Herzog Georg II., eine lebenslange Künstlerfreundschaft. Der Erbprinz konnte unter Müllers Anleitung seine eigenen künstlerischen Talente verbessern, Müller konnte auf Reisen mit dem Erbprinzen seinen künstlerischen Horizont erweitern. 1860 kehrte Müller nach München zurück, erhielt bedeutende Aufträge von König Maximilian II., schuf Fresken und entwarf Glasgemälde für Kirchen. 1875 wurde Andreas Müller von König Ludwig II. zum Professor für kirchliche Kunst an der Münchner Akademie ernannt. Das Lehramt übte er 18 Jahre aus. Seiner Allgäuer Heimat blieb der 1901 verstorbene Künstler verbunden. Er schuf Altarbilder für die Kirchen in Rettenberg, Wagneritz und Untermaiselstein.

Original im Immenstädter Museum

Letztere sind auch als Abbildungen im Immenstädter Museum Hofmühle zu sehen. Darüber hinaus verweist der neu gestaltete Raum auf weitere wichtige Arbeiten des Künstlers, so etwa die Entwürfe für Glasgemälde in der St.-Anna-Kapelle im Park von Schloss Linderhof oder die Entwürfe für Glasgemälde in der St.-Klara-Kirche in Stockholm. Auch die Fresken in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Weißenhorn bei Ulm werden gewürdigt. Neben solchen Schaubildern und -tafeln, die alle aus der Meininger Pionier-Ausstellungen stammen, ist auch noch ein weiteres Original zu bewundern, eine Allegorie der Münchner Malerschule: Knaben pflegen in einer bewegten Breitwandkomposition die schöne Kunst, malen etwa ein Kälbchen ab, das am Futterkorb steht, oder einen Hund, der neugierig das Geschehen verfolgt.

Aus dem Fundus des Immenstädter Museums

Lesen Sie auch

Wahlheimat Oberallgäu Kunst mit politischer Aussage: Der Maler Nic Albrecht aus Bad Hindelang wird 90 Jahre.

Sind solche Originale Leihgaben aus Privatbesitz, so prangt im Saal im Erdgeschoß auf einer Staffelei ein Bild aus dem Fundus des Museums: Die Gottesmutter Maria mit dem Kinde, umgeben von Engeln. Das Werk weist allerdings einige Schäden auf und harrt seiner Restaurierung. Wer weitere Einblicke in Leben und Werk von Andreas Müller gewinnen will, dem sei das umfangreiche Buch über den Rettenberger Maler ans Herz gelegt, zu dem auch Oberallgäuer beigetragen haben. So erläutert zum Beispiel Hubert Müller, ein Nachfahre, die Geschichte der Familie, und wie stark der vermögende Künstler seine Verwandten unterstützte. Gunther le Maire skizziert die Oberallgäuer Kunstszene und erklärt, wie durch sie Andreas Müller befruchtet wurde.

Öffnungszeiten: Museum Hofmühle Immenstadt, mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Buch: „Allgäu, Meiningen, München – Einblicke in Leben und Werk des Malers und Zeichners Andreas Müller, Herausgeber: Meininger Museen. Im Museum Hofmühle in Immenstadt erhältlich.

Lesen Sie auch: "Museums-App in Immenstadt: Besuch mit Augmented-Reality-Technologie".

Lesen Sie auch: "Nach 150 Jahren: Aus für Traditionsgeschäft Fleschhut in Immenstadt".

Das Museum Hofmühle in Immenstadt.

Der Maler Andreas Müller in Meiningen.