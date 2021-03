Der Neue will bei Monta vieles verändern

Daniel Lückfeldt führt jetzt die Geschäfte beim Klebebandwerk Monta in Immenstadt. Und er hat sich einiges vorgenommen: Die Grüne Linie will der 44-Jährige ausbauen und den Schadstoff-Ausstoß verringern

15.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Seit Februar ist Daniel Lückfeldt neuer Geschäftsführer beim Klebebandwerk Monta in Immenstadt. Und er hat sich einiges vorgenommen, denn er will „vieles verändern“, wie er sagt. So plant er die „Grüne Linie“ bei den Klebebändern, die sein Vorgänger Roy Gibson einführte, weiter auszubauen. Auch in anderen Bereichen setzt er auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Damit will er die Standort-Nachteile gegenüber der Konkurrenz ausgleichen.

Monta operiert weltweit – kauft Rohstoffe und verkauft seine Klebebänder in über 50 Länder. Doch der Produktionsstandort in Deutschland bringt Nachteile gegenüber der Konkurrenz im Ausland mit sich. „Die Energiekosten sind hier höher als anderswo und die CO2-Steuer trifft uns mit voller Härte“, sagt der 44-jährige Diplom-Ingenieur. Dagegen versucht Monta mit hochwertigen und zunehmend nachhaltigen Produkten beim Kunden zu Punkten. Lückfeldt: „Wir können nicht billig, deshalb müssen wir besser sein als unsere Konkurrenten.“

Mehr Umsatz als bisher will Lückfeldt mit Green-Line-Produkten erzielen. Premium-Ware ist bisher „Monta Biopack“, das als erstes nachhaltiges Selbstklebeband in Deutschland zertifiziert wurde. Mit dem Naturkautschukkleber und einem Klebeband aus Milchsäure, die aus industriellem Mais gewonnen wird, besteht Biopack zu rund 90 Prozent aus regenerativen Rohstoffen. Deshalb sei es kompostierbar und biologisch abbaubar.

Mitte 2020 ließ sich das Werk bezüglich Nachhaltigkeit zum ersten Mal über das Ratingtool Eco-Vadis bewerten und wurde mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Lückfeldt will diesen Weg weitergehen. So soll die Energiegewinnung im Betrieb optimiert und der Schadstoff-Ausstoß weiter reduziert werden. Im Sommer ist eine siebenstellige Investition in die Modernisierung des Werks geplant.

Sein Vorgänger hatte mit einer Rückgewinnungsanlage für Lösungsmittel bereits einen großen Schritt in Richtung Umweltschutz getan. Der neue Geschäftsführer will jetzt den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens kompensieren, also durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten mit der Investition in klimafreundliche Projekte.

Das Jahr 2020 brachte für Monta einen Einbruch im Umsatz, der auf 42 Millionen Euro zurückging. Das sei allerdings nicht an dem Immenstädter Unternehmen gelegen, erklärt Lückfeldt. Nach dem Ausfall eines Folienherstellers, der durch einen Unfall im Werk entstanden war, habe es einen extremen Engpass bei den Rohstoffen gegeben. „Das hat nicht nur uns getroffen“, sagt der Geschäftsführer.

Auftragseingang historisch hoch

Die Folge: „Ende 2020 und in den ersten Monaten 2021 hatten wir historisch hohe Auftragseingänge.“ Darauf habe das Monta-Werk mit der Ausweitung der Produktion auf sechs Tage in der Woche im Drei-Schicht-Betrieb, also rund um die Uhr, reagiert. Damit einher gingen Personaleinstellungen. Mittlerweile arbeiten 140 Beschäftigte bei Monta, fünf mehr als zuvor. Lückfeldt strebt in diesem Jahr eine deutliche Steigerung des Umsatzes an.

Ansonsten fühlt sich der 44-jährige verheiratete Vater zweier Kinder schon recht wohl im Allgäu. Derzeit sucht er aber noch ein Haus für seine Familie.