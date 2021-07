Der „rasende Chef“ von Maria Stern geht in den Ruhestand

Schulleiter Werner Schilling verlässt nach 18 Jahren die Mädchenrealschule in Immenstadt. Für welche Haltung der Rektor in Maria Stern bekannt ist.

„Sie haben uns alle durch Ihre ruhige und wohltuende Art sicher durch den Schulalltag geführt.“ Mit diesen Worten würdigten die Schülerinnensprecherinnen der Mädchenrealschule Maria Stern, Leni Meusburger und Alexandra Rapp, ihren langjährigen Rektor Werner Schilling. Der Pädagoge verabschiedete sich zum Schuljahresende in den Ruhestand.

Schilling war 18 Jahre lang an der katholischen Schule tätig, davon sieben Jahre als Rektor. Er habe Pionierarbeit in der konsequenten Mint-Ausrichtung der Mädchenschule geleistet, sagte der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, bei der Verabschiedung des Schulleiters.

Weltliche wie kirchliche Redner würdigten die „franziskanische Haltung“ des Schulleiters. Auch nach dem Rückzug der Ordensschwestern aus der früheren Klosterschule habe Schilling deren Wurzeln in sozialen Projekten lebendig gehalten, sagte die Provinzialoberin des Klosters Maria Stern, Schwester Ludowika Lenz. Ministerialbeauftragter Bernhard Buchhorn würdigte Schillings „wohltuende Unaufgeregtheit“. „Sie waren immer ein Rektor auf Augenhöhe“, attestierte ihm Elternbeiratsvorsitzende Edith Heidler. Schilling, der mit seiner Familie in Krumbach wohnt, hatte schon als Dreijähriger Urlaub in Gunzesried gemacht, erzählte Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner.

Spurts zum Bahnhof

Von Krumbach aus pendelte Schulleiter Schilling täglich mit dem Zug nach Immenstadt. Seine Spurts zum Bahnhof haben ihm den Spitznamen „der rasende Chef“ eingebracht, verriet Mitarbeitervertreterin Carolin Rist.

Nach genau 40 Jahren als Lehrer gehe er jetzt in den Ruhestand, sagte Schilling. Er freue sich, nun Einiges an Ballast zurücklassen zu können. Die Schülermitverantwortung schenkte ihm zum Abschied einen Koffer, den jede Klasse mit einem symbolischen Geschenk gefüllt hatte.

