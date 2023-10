Der Gesellige mit dem "super Blick": Der Sonthofer Fotograf Leo Schnellbach

Die Sehnsucht nach den Bergen führte Leo Schnellbach nach Sonthofen. Dort machte er sich als Fotograf selbstständig. Er hinterließ außergewöhnliche Aufnahmen.

Der Mann hängt nur an einem Seil, das über eine Felskante hoch über seinem Kopf senkrecht in die Tiefe fällt. Von dort steigt er eine überhängende Wand ab, indem er sich im Dülfer-Sitz abseilt. Solch spektakuläre Schwarz-Weiß-Aufnahme führt zurück in frühe Zeiten des Alpinismus und stammt von Leo Schnellbach.

"Er hatte einen super Blick"

Doch nicht nur das atemberaubende Motiv beeindruckt bei diesem alten Fotodokument, es beeindruckt auch die künstlerische Gestaltungskraft. Sie offenbart: Dieser Mann hinter der Kamera hatte ein Gespür für den Aufbau eines Bildes, für dessen Ästhetik. „Er hatte einen super Blick“, erinnert sich Rudolf Schnellbach an seinen Vater. Ihn, der vor 25 Jahren, am 30. Oktober 1998 starb, würdigt das neue Alpenstadtmuseum in Sonthofen in seiner Dauerausstellung - neben den Foto- und Skipionieren der Familie Heimhuber und der international tätigen Fotografin Lala Aufsberg.

Leo und Paula Schnellbach am Imberger Horn Bild: Archiv Leo Schnellbach

Ein geselliger Mensch

Leo Schnellbach ist aber nicht nur als Fotograf im Gedächtnis geblieben, der wichtige dokumentarische Aufnahmen von Sonthofen hinterließ, viele erinnern sich an ihn auch als geselligen Menschen, der gerne feierte, etwa mit er Altherrenriege des TSV Sonthofen. „Der Leo, der war zünftig“, höre er noch heute von seinem Vater reden, erzählt Rudolf Schnellbach. Er selbst freilich erlebte seinen Vater am Morgen nach solchen Nächten dann ganz anders. „Er war dann nicht mehr so gut aufgelegt“, sagt Rudolf Schnellbach schmunzelnd. Er hat seinen Vater als streng in Erinnerung.

"Die fünfte Jahreszeit"

Der Fasching sei für ihn „die fünfte Jahreszeit“ gewesen. Nicht nur wegen der Bälle, sondern auch als Verdienstmöglichkeit. Er dokumentierte Faschingsfeiern und Bälle. Denn er musste eine Familie mit zwei Kindern ernähren. 1950 hatte sich Leo Schnellbach als Fotograf selbstständig gemacht, zunächst mit einem Atelier in der eigenen kleinen Wohnung. Das Wohnzimmer diente dabei als Studio. Dort fertigte er Portraits an. „Er wollte im Beruf immer gut sein“, erinnert sich Rudolf Schnellbach, „auch wenn es schwer war“. Die erste Leica kostete 1000 Mark. „Das war damals eine große Summe.“ Leo Schnellbach fuhr zum Teil bis nach Lindau, um Familienfotos zu machen und eine Woche später wieder abzuliefern – oft gegen Naturalien, berichtet sein Sohn. „Wir waren froh, wenn er am Sonntagabend nach Hause kam und Lebensmittel ausgepackt hat.“

"Er wollte in die Berge"

Leo Schnellbach wurde 1911 in Fechenbach in Unterfranken geboren. Er absolvierte eine Lehre als Fotodrogist in Miltenberg am Main, bei der er dem Umgang mit Chemikalien und das Entwickeln von Filmen erlernte. Später arbeitete er zunächst im hessischen Hanau. Doch: „Er wollte in die Berge“, erzählt sein Sohn. Über einen Bekannten kam der Kontakt zum Fotohaus Heimhuber in Sonthofen zustande. Dort nahm Leo Schnellbach ab 1935 eine Stelle als Fotolaborant und Fotograf an. Und dort erlernte er auch das Fotografieren. Ab 1936 belegen zahlreiche Fotografien die „tollen Bergtouren“, die er unternahm. Leo Schnellbach war damals unter anderem mit dem Kunstmaler Hermann Grosselfinger, genannt Sebes, unterwegs, der auch als Alpinist in die Geschichte einging. Auch Mitglieder der Familie Heimhuber waren manchmal bei den Touren dabei, berichtet Rudolf Schnellbach. „Fritz Heimhuber war Trauzeuge bei der Hochzeit meiner Eltern.“

Leo Schnellbach (1911 - 1998), Fotograf aus Sonthofen, im Alter von 85 Jahren. Bild: Rudolf Schnellbach

Spezialgebiet Hochzeiten

Aufnahmen von Hochzeiten sollten später selbst zu einem Spezialgebiet von Leo Schnellbach werden, das von seinen Nachfahren bis heute weitergeführt wird. Zu gute kam ihm: „Er konnte mit Menschen umgehen“, sagt sein Sohn. So blieb der Erfolg nicht aus. Auf Bestreben seiner Mutter Paula wurde der Betrieb vergrößert und 1958 ein Laden gemietet, ein Geschäft mit Schaufenster in der Grüntenstraße. Dort entstanden fortan Portraits - zum Beispiel Kommunionbilder, so auch etwa eines von W. G. Sebald, dem späteren international geschätzten Schriftsteller, der auf dieser Aufnahme als ganz ernster Bub zu sehen ist, oder Passbilder, darunter auch eines von Herbert Knaup in Jugendjahren, heute als Schauspieler aus Film und Fernsehen bekannt.

"Sehr ordnungsliebender Mensch"

Kurze Zeit habe auch seine Schwester Gerda mitfotografiert, erzählt Rudolf Schnellbach. Sie habe bis zu ihrer Heirat 1964 im Betrieb mitgearbeitet. 1965 stieg Rudolf Schnellbach selbst in das Geschäft mit ein, nachdem er eine Fotografenlehre in Lindau abgeschlossen hatte. Zudem sammelte er Erfahrungen als Assistent bei Modeaufnahmen für Neckermann und erhielt dort neue Anregungen für die Portrait-Fotografie. 1972 übernahm er dann das Geschäft von seinem Vater, der ihn dort aber noch bis 1980 unterstützte: Der Vater übernahm Büroarbeiten und machte das Schwarz-Weiß-Labor. „Er war darin wesentlich besser als ich“, sagt Rudolf Schnellbach. Bis zu 1000 Bilder mussten manchmal an einem Tag entwickelt werden. Fünf bis sechs Menschen arbeiteten damals im Betrieb. Denn zu den bisherigen Geschäftsfeldern waren auch Aufträge von Firmen gekommen: von BHS, von Ergee, von Seidensticker und anderen. Natürlich blieben damals auch Konflikte mit dem Vater im Geschäft nicht aus: Denn: „Er war ein sehr ordnungsliebender Mensch“, erzählt Rudolf Schnellbach: „Ich bin es nicht. Und wir hatten nur einen Schreibtisch.“

Ein Bildband zum 100. Geburtstag

Zum 100. Geburtstag seines Vaters hat Rudolf Schnellbach den Bildband „Leo Schnellbach - Allgäuer Bergsommer“ veröffentlicht. Vor einem Jahr hat er der Stadt Sonthofen das Archiv seines Vaters geschenkt. Denn der hat sein Sonthofen jahrzehntelang dokumentiert. Im Alpenstadtmuseum erinnern jetzt eine Leica-Fotokamera, eine Schublade mit Bildern und ein Portraitbild an Leo Schnellbach.