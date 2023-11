Wege zu neuen Klängen: Hannes Ritschel spielt mit Oberallgäuer Orchester in Sonthofen

Der Sonthofer Hannes Ritschel ist Informatiker und Musiker. Als Pianist widmet er sich mit der Oberallgäuer Orchestervereinigung einem ungewöhnlichen Programm.

03.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Wir kannten das Werk vorher nicht“, erzählt Peter Kewitsch, Vorsitzender der Oberallgäuer Orchestervereinigung. Aber: „Alle finden es sehr interessant.“ Ein selten zu hörendes Stück steht im Mittelpunkt des Programmes, welches der Verein am Samstag, 4. November, im Sonthofer Haus Oberallgäu präsentiert: das erste Klavierkonzert von Carl Maria von Weber. Der Solist hat es sich gewünscht.

Besondere Verbindung

Und dieser Solist ist für den Orchesterverein kein Unbekannter. Es ist Hannes Ritschel, der aus Sonthofen stammt und der mit dem Laienorchester schon Beethovens erstes und fünftes Klavierkonzert mit großem Erfolg aufgeführt hat. Hannes Ritschel hat zu dem Orchester eine besondere Verbindung: Seine Mutter spielt dort Violine, sein Vater Cello. Hannes Ritschel selbst tritt auch als Organist in der Region in Erscheinung. Zuletzt gestaltete er im Frühjahr ein bemerkenswertes Konzert in der Immenstädter Stadtpfarrkirche mit Bearbeitungen sinfonischer Werke von Richard Wagner, Camille Saint-Saens und Paul Dukas.

Hannes Ritschel, Professor für Orgelkunst, Kreativitätskonzepte und Künstliche Intelligenz.. Bild: Hannes Ritschel

Professur in Würzburg

Dabei arbeitet der 33-Jährige keineswegs hauptberuflich als Musiker: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz an der Universität Augsburg und wurde im Oktober auf eine Professur für Orgelkunst, Kreativitätskonzepte und Künstliche Intelligenz an der Musikhochschule Würzburg berufen. Der neue, durch die Hightech Agenda Bayern geschaffene Halbtagsjob ermögliche ihm, seine beiden zentralen Interessensgebiete miteinander zu verknüpfen: die Informatik und die Musik, sagt Hannes Ritschel. Ziel sei es, Wege zu finden, wie ein Musiker Künstliche Intelligenz nutzen könne, etwa um die klanglichen Möglichkeiten des Spiels zu erweitern.

"Ungewöhnliche Effekte"

Mit neuen klanglichen Möglichkeiten hat auch Carl Maria von Weber (1786 - 1826) in seinem ersten Klavierkonzert experimentiert. Der spätere Schöpfer bedeutender frühromantischer Opern wie des „Freischütz“ oder der „Euryanthe“ war ein virtuoser Pianist. Das spiegeln auch der erste und der dritte Satz seines 1810 entstandenen Klavierkonzertes wider. Sie sind „durchaus virtous“ gestaltet, erzählt Hannes Ritschel. Vor allem aber faszinieren ihn an diesem Werk die „ganz ungewöhnlichen Effekte“, die sich etwa im zweiten Satz finden. In ihm treten immer wieder die dunklen Streicher solistisch hervor. Das Ganze sei sehr delikat instrumentiert.

Zwischen Klassik und Romantik

Hannes Ritschel siedelt das Werk zwischen Klassik und Romantik an. Es sei sehr übersichtlich strukturiert und spiele doch schon auf neue Weise mit den Klangfarben. Vergangenes Wochenende hat er bereits mit dem Orchester geprobt. Am Freitag stehen weitere Proben an. Dann kommen auch Gastmusiker aus der Region dazu. Sie verstärken als Bläser das Ensemble.

Neue Mitglieder sind willkommen

Denn die Oberallgäuer Orchestervereinigung ist ein reines Streichorchester. Sie besteht aus über zwanzig Musikerinnen und Musikern – derzeit im Alter zwischen 30 und 70 Jahren, berichtet Peter Kewitsch. Neben einem geistlichen und einem weltlichen Konzert pro Jahr gestaltet es vor allem die Hochämter an den Festtagen in der Sonthofer Stadtpfarrkiche St. Michael mit bedeutenden Orchestermessen. Jeweils Montag-Abend werde im Pfarrheim geprobt. „Neue Mitglieder sind herzlich willkommen“, sagt Peter Kewitsch.

Frühwerke mit Überraschungen

Seit September bereitet sich das Ensemble auf das Orchesterkonzert vor. Dabei erklingen auch zwei Werke, welche die Oberallgäuer bereits gespielt haben: die Ouvertüre zur Oper „Il Signor Bruschino“ von Giachino Rossini und die zweite Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Auch diese beiden Frühwerke ihrer Schöpfer sind nicht so häufig zu hören. Und auch sie stehen im Zeichen der Neuerungen. So soll zum Beispiel Rossinis Ouvertüre die Zuhörer vor den Kopf gestoßen haben, weil einige Geiger ihre Bögen nicht nur zum Streichen der Saiten nutzen sollten ... Und Beethoven sucht in seiner Sinfonie nicht nur nach der überraschendstens Wendung der Musik, sondern auch nach der, die am meisten Emotionen hervorruft …

Das Konzert

Die Oberallgäuer Orchestervereinigung und Pianist Hannes Ritschel spielen am Samstag, 4. November, um 19 Uhr im Haus Obrallgäu in Sonthofen. Die Leitung hat Heinrich Liebherr. Karten gibt es bei Bücher Greindl, Bahnhofstraße 20, in Sonthofen, sowie am Konzerttag selber an der Abendkasse.