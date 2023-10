Walser Regisseur lässt Prominente 90er wie Mario Adorf über das Leben im Alter plaudern

Der Walser Regisseur Tommy Schmidle setzt die Sendereihe "Goldener Herbst" mit Prominenten fort: Diesmal redet unter anderem Mario Adorf über das Altwerden.

28.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Weltkarriere“ – dieses Wort hört der Schauspieler Mario Adorf nicht gern. Seit 70 Jahren steht er vor der Kamera. Er ist einer der wenigen deutschsprachigen Charakterdarsteller, der den Sprung nach Hollywood schaffte. In der Dokumentation „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ plaudert der mittlerweile 93-Jährige über seine Karriere, über die Höhen und Tiefen in seinem Leben. Gesprächspartner ist Tommy Schmidle aus dem Kleinwalsertal, der zum vierten Mal für den ORF diese Dokumentation gestaltet hat. Das Österreichische Fernsehen sendet sie in seinem zweiten Programm am Samstag, 28. Oktober, um 22 Uhr.

Spontaner Dreh in Paris

„Der Dreh mit Mario Adorf hat recht spontan in Paris stattgefunden“, berichtet Tommy Schmidle. Denn Mario Adorf sei trotz seiner 93 Jahre noch immer sehr viel unterwegs - gemeinsam mit seiner Frau. Er pendelt zwischen seinen Wohnsitzen in Saint Tropez, Paris und München. „Es war lange nicht klar, wo wir ihn treffen können, und so haben wir am Wochenende vor Drehtermin erst erfahren, dass wir nach Paris kommen sollten.“ Das Interview fand dann in der Nähe seiner Wohnung an den Champs-Elysées statt - im Hotel Fouquet’s. Ein Hotel, wo seit jeher die großen Namen der Filmbranche gerne absteigen, erzählt Tommy Schmidle. „Beim Dreh selbst war Mario Adorf sehr entspannt, sehr fit und sehr, sehr freundlich.“ Das Interview dauerte insgesamt eineinhalb Stunden. In der jetzigen Sendung können davon nur Ausschnitte gezeigt werden, sagt Tommy Schmidle, denn es sollten ja noch andere über 90-Jährige zu Wort kommen.

Seit 17 Jahren in "Rote Rosen"

Mit dabei ist diesmal unter anderem die Schauspielerin Brigitte Antonius, die in Deutschland vor allen Dingen für ihre Rolle als Johanna Jansen in der Telenovela „Rote Rosen“ bekannt ist. Eine Rolle, die sie erst mit 73 Jahren angenommen hat und nun seit über 17 Jahren spielt. Auch sie gibt spannende und unterhaltsame Einblicke in ihr langes Leben. 1933 in Wien geboren, machte Brigitte Antonius in ihrer Heimatstadt Karriere am Theater an der Josefstadt und am Burgtheater. Außerdem wirkte sie in vielen Filmen und Fernsehserien mit wie etwa „Klinik unter Palmen“.

Therapeutin von Stars

Die älteste Gesprächspartnerin in der diesjährigen Ausgabe ist Erika Freeman mit 96. Die gebürtige Wienerin ist kurz vor dem Krieg ohne Eltern in die USA geflüchtet und hat sich dort eine Existenz als Psychoanalytikerin aufgebaut. Sie war unter anderem Therapeutin von Marlon Brando, Woody Allen und Marilyn Monroe, erzählt Tommy Schmidle. Weitere Gäste in der Sendung sind Sängerin Vera Love, die mit über 90 Jahren jeden Samstagabend in der Wiener Edenbar auftritt, und der ehemalige österreichische Innenminister Karl Blecha, ein Urgestein der Sozialdemokratie und langjähriger Wegbegleiter und Wahlkampfleiter von Österreichs Bundeskanzler Bruno Kreisky.

Dichterworte übers Altwerden

Schon zum zweiten Mal bei diesem Format dabei ist der Tenor Harald Serafin, langjähriger Intendant der Seefestspiele Mörbisch. Er spricht diesmal nicht über sein Leben, sondern zitiert berühmte Dichter und Denker, die kurze Werke über das Altwerden geschrieben haben - von Heinz Erhardt bis Eugen Roth.

"Sehr positive Rückmeldungen"

Tommy Schmidle freut sich, dass der ORF dieses Format jedes Jahr wieder beauftragt, und es jedes Jahr sehr gut ankomme - gerade auch bei jüngeren Generationen. „Wir bekommen selten so viele Zuschauerreaktionen nach der Ausstrahlung wie bei dieser Sendung, und interessanterweise sind es oft sehr positive Rückmeldungen meiner Generation und jünger“, berichtet der 43-Jährige. „Es ist einfach erstaunlich, wie fit viele 90-Jährige noch sind.“ Und wie positiv, sie mit dem Alter umgehen. Er denkt, dass die Sendung damit auch Mut mache, keine Angst vor dem Alter zu haben. „Wir fragen auch alle immer nach ihrer persönlichen Beziehung zum Sterben und zum Tod“, sagt Tommy Schmidle. „Da gibt es immer besonders spannende und auch höchst unterschiedliche Antworten.“

"Eine illustre Runde"

Das Finden der Gäste sei immer Teamwork, erzählt Tommy Schmidle: „von Seiten der Produktionsfirma "FFP Film" und meiner Redaktionsfirma „televisionair““. Natürlich sei die Auswahl nicht riesig und nicht alle, die man gerne hätte, wollen noch Interviews geben. Aber dennoch glücke es immer wieder, eine illustre Runde zusammenzustellen.

Weitere Dokumentation geplant

Da Mario Adorf so wunderbare Anekdoten geliefert und Einblicke in sein Leben gewährt hat, plant Tommy Schmidle das Interview in Form einer eigenen Mario-Adorf-Dokumentation herauszubringen. Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr erleben können als in der 45-Minuten-Sendung „Goldener Herbst“.

Ausstrahlung: „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“; Dokumentation von Tommy Schmidle, Samstag, 28. Oktober, 22 Uhr, ORF2. Danach sieben Tage lang abrufbar in der Mediathek.