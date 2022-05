Der Wiederaufbau der Wertacher Mühle stockt

31.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Mit Unterstützung ihrer drei Brüder hat Natascha Glasow ein Treffen bei der abgebrannten Mühle in Wertach organisiert. Sie lässt durchblicken, dass das monatelange Hin und Her mit der Versicherung an den Nerven ihrer Mutter, der Grundbesitzerin, zehrt – und auch an ihren Nerven. Jetzt soll vor Ort Tacheles geredet werden, zusammen mit einem Fachanwalt und dem Architekten, natürlich auch mit den Vertretern des Versicherers. Über ein Jahr schleppt sich der Beginn des Wiederaufbaus des Erholungshauses für Alleinerziehende und Gruppen in Wertach hin.

Hausleiterin Natascha Glasow sagt, sie habe mit ihrer 82-jährigen Mutter, der Besitzerin der Wertacher Mühle, viele, viele Unterlagen eingereicht, alles getan, was der Versicherer verlangte. Aber es gehe nicht voran, stocke immer wieder. „Mal ist der Verantwortliche in Urlaub, dann kommt ein neuer Fragenkatalog, dann hört man wieder wochenlang nichts“, beschreibt die 57-Jährige die Situation. Von Baubeginn keine Spur. Es gebe bislang nur eine Grobplanung. Aber die lehnt der Versicherer ab – aus finanziellen Gründen.

Die Wertacher Mühle fing im März 2021 Feuer, weil eine Helferin einen gebrauchten Leinöllappen nach dem Möbelpolieren liegen gelassen hat: Der Lumpen entzündete sich, das Erholungsheim für Alleinerziehende und Gruppen brannte ab.

Glücklicherweise verletzte sich niemand. 60.000 Euro Spenden gingen ein.

Berta Glasow (82) ist die Besitzerin, ihre Tochter Natascha (57) führt heute die Geschäfte für den Verein „Sonnenhof“.

Glasows hofften, dass das Haus 2022 wieder aufgebaut werden könnte. Doch bis jetzt gibt es keine Einigung mit der Versicherung.

Der untere, knapp 600 Jahre alte, historische Teil aus Stein, steht noch.

4,9 Millionen Euro kostet der Neubau. Das hat der von der Familie beauftragte Architekt, Peter Geiger aus Kempten, berechnet. die Versicherungskammer Bayern kommt auf eine ganz andere Summe: 1,2 Millionen. „Die Diskrepanz ist enorm“, sagt der zuständige Prokurist und Sonderschadensermittler, Wolfgang Fux. Es sei klar, dass es da weitere Gespräche geben müsse. Klar sei auch, dass es an diesem Tag in Wertach nicht um die Höhe der Entschädigung geht. Das müssten die Ingenieure und Techniker herausarbeiten. Der Schätzwert vor dem Brand sei 500.000 Euro gewesen. Dass der Bau in heutiger Zeit mit verschärften Anforderungen der Bauordnung und des Brandschutzes teurer werde, sei klar. Er werde aber nicht größer als vorher.

Im kleinen Privathaus von Berta Glasow neben der abgebrannten Mühle, ergreift Dr. Sebastian Lux, ein von Glasows beauftragter Fachanwalt für Versicherungsrecht, das Wort. Er spricht an einem langen Tisch von Bewertungsspielräumen rechtlicher Art und drängt auf einen Fahrplan, auf einen klaren Weg, wie es weitergehen soll.

Wertacher Mühle Die Wertacher Mühle vor dem Brand: Wann sie wieder aufgebaut sein wird, ist unklar.

„Bis zur Genehmigungsplanung wird es Herbst, wenn alles gut läuft“, sagt Planer Geiger. Uneins, so wird schnell klar, sind sich die Familie und der Versicherer über die Frage, ob es künftig wieder große Gemeinschaftsbäder gibt oder doch – wie im Architektenplan vorgesehen – Toilette und Waschmöglichkeit in jedem Zimmer. „Selbst in Jugendherbergen gibt es Anforderungen an Nasszellen und Bäder“, sagt Architekt Geiger. Corona habe gelehrt, dass kleine Einheiten im jeweiligen Zimmer wichtig sein könnten.

600 Jahre alt sind die Mauern des Ursprungsgebäudes der Wertacher Mühle, sagt Natascha Glasow. Sie führt die Gäste in den Teil des Gebäudes, der nicht abgebrannt ist. Es sind hohe Mauern, die hinab in einen Tobel führen. Darauf stand das Holzgebäude mit zwölf Zimmern (36 Betten) und der Wohnung der Hausleiterin Natascha Glasow. Der Holzboden, die Fenster und Balken im ehemaligen Seminarraum im historischen Gebäudeteil haben dem Brand getrotzt. Dort machen sich Freunde der Wertacher Mühle stark für den Wiederaufbau.

Über die Überreste wurde ein Notdach samt grüner Folie gelegt, damit es keine weiteren Schäden gibt.

Der deutsche Dehoga-Präsident (Hotel und Gaststättenverband) Guido Zöllik sagt in einer Video-Ansprache, ihm habe der Urlaub dort mit seinen beiden Söhnen in einer schweren Zeit sehr gutgetan. Er wolle auch sichergehen, dass Hotels und Gaststätten so schnell wie möglich auf die Beine kommen nach einem Brand, in einer Ausnahmesituation. Da brauche es ein schnelles Wirken seitens des Versicherers. Das könne er momentan nicht erkennen. Von der sozialen Ausrichtung spricht Pfarrer Bernd Leumann, Ehrenvorsitzender des Vereins „Sonnenhof“. Der Verein betreibt die Wertacher Mühle. „Das war nicht nur eine Pension oder ein Urlaubsangebot. Das war mehr.“

Das war nach dem Feuer offensichtlich, als viele – auch ehemalige Gäste – beim Wegräumen der Brandreste halfen. Gottfried Metzger, der 33 Jahre die Kolping-Familienferienstätte in Wertach leitete, sagt: „Das Angebot für Alleinerziehende wird sehr vermisst.“ Die Wertacher Mühle sei ein „Vorzeigeobjekt sozialer Einstellung“.

Dr. Leopold Herz, FW-Landtagsabgeordneter aus Wertach, erinnert an den Bayerischen Verdienstorden, den Natascha Glasow, die Sozialarbeiterin und auch Landwirtschaftsmeisterin ist, 2015 bekam für ihr „Engagement für in Not geratene Jugendliche und Flüchtlinge“, 2011 gab es den Preis „Pioniere der Region“. Herz bat den Versicherer seinem „Ruf gerecht zu werden und das Beste dafür zu tun, damit Menschen in Not dort bald wieder Hilfe erfahren können“.

