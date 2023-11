So will der 1. FC Sonthofen den TSV Kottern im Bayernliga-Derby schlagen

Nach der knappe Hinspiel-Niederlage will der 1.FC Sonthofen am Mittwoch im Heimspiel gegen den TSV Kottern einen Sieg. Doch beide Teams hatten zuletzt Probleme.

Ein richtiges Saison-Highlight gibt es am Mittwoch-Nachmittag an Allerheiligen um 14 Uhr in der Sonthofer Baumit-Arena zu sehen, wenn der heimische FCS (11./22) im „Derby“ den TSV Kottern (9./28) empfängt. Beide Mannschaften hatten in den vergangenen Wochen etliche Ausfälle zu verkraften und haben in der Tabelle der Bayernliga-Süd an Boden verloren,

FCS-Trainer Müller selbstbewusst: "Mannschaft weiß, wie sie Kottern wehtun kann"

Die Hausherren gingen in den vergangenen drei Partien als Verlierer vom Platz. Letztes Wochenende war bei der 0:1 Niederlage in Schwaben Augsburg aber wenigstens leistungsmäßig ein Aufwärtstrend zu erkennen. „So ab der 20. Minute haben wir uns richtig gewehrt. Da sind wir wieder kompakter gestanden und haben konsequent verteidigt“, sagt FCS-Trainer Benjamin Müller. Darauf gelte es aufzubauen.

Seine Mannschaft wisse schon, wie sie Kottern wehtun kann. Sie habe das im Hinspiel bei der 2:3-Niederlage gezeigt und war nahe dran an einem Punktgewinn. Der Gegner sei zuletzt auch in keiner Top-Verfassung gewesen. „Man liest, dass sie auf viele Spieler verzichten müssen. Uns ging es ja ähnlich“, so der FC-Coach. In einem Derby geht es vor großer Kulisse immer richtig zur Sache.

Derby in der Fußball-Bayernliga: FC Sonthofen will dreifach punkten

„Für uns wäre vor allem wichtig, dass wir dreifach Punkten. Darauf fokussieren wir uns und so werden wir auch in das Spiel reingehen.“ Von der Tabellenkonstellation her sei seine Mannschaft etwas mehr unter Druck, da der Vorsprung auf den ersten Relegationsrang auf drei Zähler zusammengeschmolzen sei. Müller sieht aber auch die Gäste unter Zugzwang, weil sie einen höheren Etat und Anspruch haben.

„Vorne fehlt ihnen zwar gerade etwas die Durchschlagskraft, aber das wollen wir nicht unterschätzen. Wir wissen schon, wie sie Fußball spielen. Sehr körperbetont, intensiv und geradlinig. Das wollen wir unterbinden“.

Offene Rechnung aus dem Hinspiel

Rechtzeitig zu diesem „Knaller“ ist nach seinem Bänderriss mit Jonas Koller ein Leistungsträger zurück im Sonthofer Team. Schon am vergangenen Spieltag wurde er eingewechselt. Der 21-jährige Defensivallrounder brennt auf seinen Einsatz.

Ob es für die Startelf reicht, wird man sehen. Koller weiß, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben. „In diesen 50/50 Spielen kann alles passieren“. Das habe man ja schon im Hinspiel gesehen. „Wir waren dort lange Zeit die bessere Mannschaft und hätten gewinnen müssen“. Deshalb sei noch eine Rechnung offen.

Auch Manuel Methfessel spricht davon, dass der FCS gegen diesen Gegner noch etwas gut zu machen hat. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Und falls ich unter den Torschützen sein sollte, wird das mein Bruder Julian auch akzeptieren müssen, falls er dieses Mal bei den Gästen im Tor steht“.

Kottern in der Favoritenrolle

Für den TSV Kottern lief es zuletzt auch nicht ganz nach Wunsch. Das Team konnte aber am Sonntag beim 1:1 in Erlbach wenigstens einen Punkt mitnehmen, hat sechs Zähler mehr auf dem Konto als der Aufsteiger und geht leicht favorisiert in das Derby.

Daten und Fakten zum Allgäu-Derby in der Fußball-Bayernliga

Ausgangslage Der TSV Kottern (9. Platz/28 Punkte) hat in der Bayernliga-Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf den 1. FC Sonthofen (11./22). Beide Mannschaften blieben in den letzten drei Partien sieglos.

Der TSV Kottern (9. Platz/28 Punkte) hat in der Bayernliga-Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf den 1. FC Sonthofen (11./22). Beide Mannschaften blieben in den letzten drei Partien sieglos. So lief das Hinspiel Anfang August lag der 1. FC Sonthofen vor 1230 Zuschauern in der Abt-Arena nach den Toren von Tobias Schmölz und Andreas Hindelang schon mit 2:0 vorne, ehe Kottern die Partie durch die Treffer von Kai Dusch, Kim Paschek und Marcello Barbera noch zum 3:2 drehte.

Anfang August lag der 1. FC Sonthofen vor 1230 Zuschauern in der Abt-Arena nach den Toren von Tobias Schmölz und Andreas Hindelang schon mit 2:0 vorne, ehe Kottern die Partie durch die Treffer von Kai Dusch, Kim Paschek und Marcello Barbera noch zum 3:2 drehte. Spieler im Fokus Der 22-jährige Kai Dusch erzielte im Hinspiel den ersten seiner bisher sieben Saisontreffer. Der Stürmer stand zuletzt immer in der Startelf und dürfte auch im zweiten Duell gegen Sonthofen

