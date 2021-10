Derby-Kracher in Immenstadt: TVI erwartet Ottobeuren

Der TV Immenstadt fordert den Rivalen Ottobeuren zum Derby. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit alten Weggefährten.

Derbyzeit im Städtle: Im Duell der Allgäuer Rivalen haben die Landesliga-Handballer des TV Immenstadt die Chance auf Wiedergutmachung. Am Samstag erwarten die „Grünen“ ab 19 Uhr den TSV Ottobeuren in der Julius-Kunert-Halle. Nach der äußerst bitteren 23:33-Niederlage gegen die HSG Würm-Mitte wollen die Oberallgäuer schnell in die Spur.

Der Plan, den ersten Saisonsieg einzufahren, wird kein leichtes Unterfangen. Die Gäste aus Ottobeuren sind im Städtle bestens bekannt und werden vom langjährigen Immenstädter Landesliga-Coach Gunther „Gunni“ Kotschmar trainiert. Auch wenn der TSVO bisher nicht viel abgeliefert hat: Ottobeuren unterlag zum Auftakt mit 22:25 in Niederraunau und zuhause gegen die HSG Dietmannsried, ehe es zuletzt auswärts bei der HSG Würm-Mitte einen Punktgewinn (23:23) gab.

Trainerduell zwischen More und Ex-Kollege Kotschmar

TV-Immenstadt-Coach Mihaly More, Kotschmars langjähriger Mitspieler aus Ottobeurer Drittligazeiten, sieht den TSV als klaren Favoriten. „Die Tabelle täuscht ein wenig über die tatsächliche Stärke der Ottobeurer hinweg. Sie stehen zwar wie wir mit 1:5 Punkten da, sie haben aber vor allem gegen die Spitzenteams aus Dietmannsried und Niederraunau nur knapp verloren“, sagt More. Mit Dino Zubac und Marcel Heil hat Ottobeuren neben Kotschmar an der Seite auch zwei Spieler mit Immenstädter Vergangenheit auf dem Platz. Heil wird aber aller Voraussicht nach verletzungsbedingt pausieren.

Auf Immenstädter Seite war nach der auch in der Höhe verdienten Pleite gegen die HSG Würm-Mitte nicht viel Zeit für Aufarbeitung. „Wir müssen die positiven Erlebnisse vom vergangenen Wochenende mitnehmen. Und wenn alle ihre Leistungsgrenze erreichen, sind wir auch in der Lage das Spiel lange offen zu halten“, sagt Rückraumspieler Sebastian Engl. „Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Wir müssen vor allem unsere Fehler im Aufbau minimieren. Die Ansätze im Training sind da, wir müssen das aber auf die Platte bringen.“

Immenstadts Torhüter schwer verletzt

Aufseiten der Städtler wird Torhüter Miguel Pires verletzt ausfallen. Das Talent hat sich die Schulter ausgekugelt und wird dem TVI auf unbestimmte Zeit fehlen. „Wir arbeiten daran, einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Es ist fast unabdingbar, einen zweiten Torhüter dabei zu haben“, sagt der Sportliche Leiter und Torwart Simon Weigl zur Personalsituation. Wie die personelle Lage am Samstag aussehen wird, entscheidet sich – auch aufgrund zuletzt etlicher angeschlagener Spieler – kurzfristig.

