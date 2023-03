Deutsche Curling-Junioren schon wieder Vize-Weltmeister

Curling-Junioren um die Oberstdorfer Felix Messenzehl und Johannes Scheuerl scheitern im Finale in Füssen gegen China. Juniorinnen belegen am Ende Platz neun.

Erneut Zweiter, erneut Silber. Die deutschen Curling-Junioren müssen sich wie bereits im vergangenen Jahr in Jönköping (Schweden) im Finalspiel geschlagen geben. Die Truppe um Felix Messenzehl und Johannes Scheuerl (beide EC Oberstdorf) sowie Benny Kapp und Mario Trevisiol (CC Füssen) verliert gegen das chinesische Team in einem hochklassigen, sehr defensiv geführten Spiel mit dem letzten Stein im letzten End 7:8.

„Was soll ich sagen, aktuell fehlen mir auch noch die Worte“, resümiert Trainer Andi Kapp. „Die Jungs haben ein super Turnier gespielt, eine Woche lang wirklich alles gegeben. Einen goldenen Abschluss hätten sie und auch unsere super Fan-Gemeinde sicherlich verdient.“ Aber im Finale habe die letzte Konsequenz und Präzision gefehlt „und die Chinesen haben nahezu perfekt gespielt. Dennoch hoffe ich sehr, dass die verständliche Enttäuschung der Jungs in ein paar Tagen dem Stolz über ihre tolle Leistung und den erzielten Erfolg weicht“. Denn immerhin habe die deutschen Curling-Junioren die Silbermedaille in Füssen geholt und dürfen sich wieder Vize-Weltmeister nennen.

Zwei Oberstdorfer im Finale der Junioren-WM

Das Spiel um den Bronzeplatz bestritten die Mannschaften aus Schottland und Norwegen. Bei diesem Spiel gab es ein deutlicheres Ergebnis, die Schotten gewannen mit 11:4 und nahmen in diesem Jahr die Bronzemedaille mit nach Hause. Die deutschen Junioren zogen nach einer ausgesprochen erfolgreichen Vorrunde – sieben Siege und nur zwei knappe Niederlagen gegen Italien und China – als erste Mannschaft in die Play-offs ein.

Das Team der deutschen Juniorinnen um Sara Messenzehl und Elisa Scheuerl (EC Oberstdorf) sowie Kim Sutor, Zoé Antes und Anne Kapp (CC Füssen) beendete das Turnier auf dem neunten Platz. Zwei Siege in neun Spielen reichten letztlich nicht, um den Verbleib in der A-Gruppe zu schaffen. Und dennoch haben sich die Juniorinnen teuer verkauft. Gegen den neuen Weltmeister Schottland unterlagen sie nur knapp (5:7). Der Vize-Weltmeister aus Japan musste seinen letzten Stein perfekt bringen, um gegen die Deutschen gewinnen zu können und auch im Spiel gegen Korea war es der letzte Stein, der das Spiel entschied.

Bei den Juniorinnen holten sich die Schottinnen die Goldmedaille, Silber ging an Japan und Bronze an Norwegen. Eine besondere Auszeichnung erhielt die deutsche Spielerin Elisa Scheuerl. Sie wurde nach der Siegerehrung mit dem „Sportsmanship Award“ ausgezeichnet. Während des Turniers nominieren alle Athletinnen die fairste Spielerin. Und die Wahl der Juniorinnen fiel auf Elisa Scheuerl.

Super Stimmung in der Arena in Füssen

Die Junioren-WM in Füssen war ein voller Erfolg war. Athletinnen und Athleten, Trainer und die Offiziellen waren begeistert von den Eisbedingungen und den Wettkämpfen – insbesondere auch von den Zuschauern, die tagtäglich in die Arena strömten. In den Halbfinal- und Finalspielen war Stimmung etwas ganz Besonderes für die jungen Sportler.

