Festspiele am Mittag: Allgäuer dominieren deutsche Meisterschaft im Skibergsteigen

Die Platzhirsche dominieren die deutsche Meisterschaft der Skibergsteiger beim „Vertical“ im Mittag-Race. Zwei Oberallgäuer feiern Premiere.

06.02.2023 | Stand: 19:03 Uhr

Sie haben ihre Favoritenrolle eindrucksvoll untermauert. Die Allgäuer Athleten haben die deutsche Meisterschaft der Skibergsteiger beim Mittag-Race dominiert. Allen voran David Sambale eroberte seinen Titel fast schon mit Ansage. „Ich wusste, dass es schwer wird für die anderen, wenn ich in Topform bin. Dass es aber so perfekt läuft, hätte ich mir nicht erträumt“, sagte Sambale nach seinem Sturm auf den Mittag.

David Sambale: "Wahnsinnig glücklich über den ersten Titel bei den Herren"

Der 22-Jährige vom SC Immenstadt krönte sich an seinem Hausberg erstmals in seiner Laufbahn zum deutschen Meister. „Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass ich meine ersten großen Titel bei den Herren gewonnen habe. Und das ausgerechnet an meinem Trainingsberg.“ Sambale setzte sich im Vertical nach 3,5 Kilometern und 600 Höhenmetern in 25:16,5 Minuten vor dem Hindelanger Marc Dürr ( Allgäu Outlet Raceteam, 26:08,5) und Georg Steinbacher (Berchtesgaden) durch.

Die neue „Königin am Mittag“ kommt ebenfalls aus dem Oberallgäu. Tanja Löwenhagen aus Rettenberg startet ebenfalls für das Allgäu Outlet Raceteam und war in bärenstarken 32:12 Minuten schnellste Frau mit über 20 Sekunden Vorsprung auf die Memmingerin Maria Hübner (32:35,6).

„Ich bin richtig happy über den Erfolg. Gerade weil ich das Loch erst am letzten steilen Endstück reißen konnte“, sagte die Rettenbergerin, die im vergangenen Jahr deutsche Vizemeisterin in der Disziplin „Individual“ beim Jennerstier in Berchtesgaden geworden war. „Das Gerangel am Start war heftig, aber ich habe mich bald nach vorne geschlängelt und ab dem Zeitpunkt lief das Rennen richtig gut.“

OK-Chef Martin Sambale atmet auf

Das sah auch OK-Chef und SCI-Präsident Martin Sambale so, der nicht nur wegen der Allgäuer Festspiele mit fünf Athleten unter den Top Sieben bei 70 Teilnehmern eine positive Bilanz zog. „Es ist schon fast Tradition, dass wir vom Ski-Club und die DAV Sektion Allgäu-Kempten bis zum Schluss bangen müssen, ob der Schnee reicht“, sagte Sambale. „Und so war es auch in diesem Jahr, als es in der vergangenen Woche praktisch nur regnete und der angesagte Schnee nur in höheren Lagen fiel. Doch zum Schluss hatte Petrus ein Einsehen.“

In der Nacht vor dem Mittag-Race setzte Dauerfrost ein, zum Start um 9.15 Uhr blitzte sogar immer wieder die Sonne durch.

„Die Bedingungen waren trotz der etwas dürftigen Schneelage top. Es ging gut zu laufen“, sagte David Sambale, der auf dem Weg zu seinem ersten großen Titel bei den Senioren früh für klare Tatsachen sorgte. Der Lokalmatador setzte sich bald nach dem Start mit seinem Nationalkader-Kollegen Marc Dürr an die Spitze.

Starke Allgäuer Platzierungen

„Das Rennen lief nach Plan für mich. Ich konnte von Anfang an Tempo machen, genau nach meinen Vorstellungen“, sagte der 22-Jährige. „Als die Lücke zum Feld dann aufging, habe ich Gas gegeben und konnte das Loch bis zum Gipfel sogar noch aufreißen.“ Kurz vor der Mittelstation konnte der Hindelanger Dürr Sambales Tempo nicht mehr folgen.

Hinder dem Duo komplettierten mit dem erst 17-jährigen David Jost (Hindelang, Vierter), Simon Sambale (Immenstadt, 6.) und Johannes Wachter aus Hindelang (7.) drei Allgäuer das Top-Resultat. Für Dürr und Sambale geht es nach dem Doppelsieg am Mittag Hand in Hand weiter. Schon tags darauf reiste das Duo in die Schweiz, wo es beim Doppel-Weltcup in Morgins die deutsche Nationalmannschaft vertritt – nicht als Kontrahenten, sondern als Team.